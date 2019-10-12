Спецназ США попал под обстрел турецких сил в ходе операции на севере Сирии в городе Кобани, сообщает Newsweek. По данным издания, американские военнослужащие намеревались открыть ответный огонь в целях самообороны, однако отказались от этой идеи после прекращения обстрела со стороны турецкой армии.

Спецназ США попал под обстрел турецких военных в Сирии

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