Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСпецназ США попал под обстрел турецких военных в Сирии

Спецназ США попал под обстрел турецких сил в ходе операции на севере Сирии в городе Кобани, сообщает Newsweek. По данным издания, американские военнослужащие намеревались открыть ответный огонь в целях самообороны, однако отказались от этой идеи после прекращения обстрела со стороны турецкой армии.
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