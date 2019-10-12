Армия и оружие
Lenta.ruСпецназ США попал под обстрел турецких военных в Сирии
Спецназ США попал под обстрел турецких сил в ходе операции на севере Сирии в городе Кобани, сообщает Newsweek. По данным издания, американские военнослужащие намеревались открыть ответный огонь в целях самообороны, однако отказались от этой идеи после прекращения обстрела со стороны турецкой армии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 18:43, Ашберн
Политика
США отказались включить Huawei в сделку с Китаем
Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei не является частью соглашения между США и Китаем по урегулированию двусторонних торговых споров, заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 16%
Акции «Яндекса» на американской бирже NASDAQ, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, за час с начала торгов упали более чем на 16% и продолжают падение.
Наука
Создана модель арочного моста Леонардо да Винчи
Инженерам удалось воссоздать модель арочного моста по чертежам покойного изобретателя Леонардо да Винчи.
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони расплакалась из-за разлуки с отцом
Несколько недель назад Виктория Боня переехала с дочерью жить в Лондон.
Происшествия
Суд выдал мандат на арест Плахотнюка
«Районный суд Кишинева удовлетворил ходатайство прокуратуры о превентивном аресте на срок до 30 дней в отношении Владимира Плахотнюка», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
Наука
Виагра подготовит костный мозг к трансплантации за один день
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опровергла сообщения о ее состоянии
Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме.
Политика
Игорь Коротченко ответил Николу Пашиняну о Гарегине Нжде
В России доподлинно знают, что Гарегин Нжде был пособником нацистов, в связи с чем попытки премьер-министра Армении Никола Пашиняна представить Нжде как человека, не имеющего никакого отношения к нацистскому движению, вызывают лишь сожаление, - заявил сегодня в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Футбол
Главный тренер «Реала Сосьедад»: «Месси не соответствует ценностям нашего клуба»
Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасил заявил, что не хотел бы работать вместе с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.
Хоккей
Квартальнов: вратарь ЦСКА Сорокин здорово сыграл с «Ак Барсом»
Вратарь московского ЦСКА Илья Сорокин выручил свою команду в ключевые моменты игры с "Ак Барсом", заявил главный тренер казанского хоккейного клуба Дмитрий Квартальнов.
Фигурное катание
Туктамышева стала второй в короткой программе на Finlandia Trophy
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.
Экономика
ЦБ заявил о готовности пересмотреть ограничения для инвестиций россиян
ЦБ после долгих дискуссий пошел на уступки финансовому рынку и согласился сохранить для неквалифицированных инвесторов возможность покупать акции некоторых иностранных компаний, а также существенно расширить для них лимиты по рискованным инвестициям в целом.
Футбол
Путин поддержал создание единого фонда поддержки спортивных клубов
Хорошей идеей назвал Владимир Путин предложение о создании единого фонда поддержки спортивных клубов.
Футбол
Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020
Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Наука
Физики вновь допустили существование кротовых нор
Американские и британские физики, работавшие под руководством Дяньдяня Вана (Diandian Wang), опубликовали свои выводы о возможности существования кротовых нор.
Гаджеты
Oppo представила новый смартфон Reno Ace
Компания Oppo обрадовала поклонников бренда довольно мощным пополнением. Фирма представила публике новый игровой смартфон Reno Ace.
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Космос
У Сатурна нашли 20 новых спутников
Группа американских астрономов из Института Карнеги обнаружила 20 новых спутников Сатурна.
Кино
Marvel планирует снять женское супергеройское кино
По заявлению Ларсон, очень «много женщин из актёрского состава студии» выразили такую инициативу.
Происшествия
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
Гаджеты
Microsoft добавила в новые клавиатуры кнопку для эмодзи
Компания Microsoft представила новые клавиатуры с двумя новыми клавишами.
Технологии
В Китае построили «безголовую» субмарину
В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
Экономика
«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo
В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.
Кино
Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»
Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.