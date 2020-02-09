с чего всё началось

Сержанта таиландской армии, который устроил стрельбу в городе Нахонратчасима (Корат), ликвидировали, передает Тхаи Рат ТВ.

Происшествия Назван мотив открывшего в Таиланде стрельбу военного 27 человек, включая самого стрелка, погибли в результате стрельбы в таиландском городе Накхонратчасима (Корат), сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра, генерала Прают Чан-Оча.

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