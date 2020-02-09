Происшествия
РИА НовостиВ Таиланде ликвидировали солдата, устроившего стрельбу
Сержанта таиландской армии, который устроил стрельбу в городе Нахонратчасима (Корат), ликвидировали, передает Тхаи Рат ТВ.
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с чего всё началось
Полиция Таиланда ликвидировала военного, устроившего стрельбу в ТЦ Terminal 21 в городе Накхонратчасима (Корат) и убившего 25 человек, сообщает 9 февраля Reuters.Известиявчера в 21:12
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Застрелившего более 20 человек военного убили в Таиланде. Он удерживал заложников и скрывался более 17 часов
Телеканал 360°вчера в 22:18
В Таиланде ликвидировали солдата, застрелившего около 20 человек в ТЦ
Комсомольская правдавчера в 22:14
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Происшествия
Назван мотив открывшего в Таиланде стрельбу военного
27 человек, включая самого стрелка, погибли в результате стрельбы в таиландском городе Накхонратчасима (Корат), сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра, генерала Прают Чан-Оча.
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View this post on Instagram Так, фотка с Эйфелевой башней есть 👌🏻, закатное солнце на ладони есть, теперь вот плавучий завтрак ☕️✅ Остались ноги на фоне моря и фото у фонтана 😂 #luxnorthmaleatoll A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Feb 6, 2020 at 5:56am PST На другом снимке Кристина позирует в бассейне.
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