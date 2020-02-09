Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Таиланде ликвидировали солдата, устроившего стрельбу

Сержанта таиландской армии, который устроил стрельбу в городе Нахонратчасима (Корат), ликвидировали, передает Тхаи Рат ТВ.
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Полиция Таиланда ликвидировала военного, устроившего стрельбу в ТЦ Terminal 21 в городе Накхонратчасима (Корат) и убившего 25 человек, сообщает 9 февраля Reuters
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