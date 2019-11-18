Политика
РБКВ Тбилиси спецназ начал разгон протестующих у здания парламента
Спецназ приступил к разгону демонстрантов в Тбилиси, сообщает телеканал «Рустави-2». Телеканал также публикует кадры с места событий, на которых видно, как силовики теснят участников акций протеста с помощью щитов и применяют водометы.
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Оппозиционеры вернулись к зданию парламента Грузии после сноса палаточного лагеря
Интерфаксвчера в 09:57
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:56, Вашингтон
Экономика
Сценарий катастрофы: что положит конец процветанию Москвы
Современная Москва находится почти на пике успеха и процветания, особенно, если ее сравнивать со всей остальной страной, где города и регионы уже который год бьются в тисках непреходящего финансового кризиса и нехватки денег примерно на всё.
Происшествия
Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье
Сотрудники МВД ликвидировали крупнейшую за последние годы в России нарколабораторию, которая располагалась в Подмосковье.
Музыка
София Ротару вернется с концертами в Россию
Футбол
Гол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем
Происшествия
В бактериологической лаборатории в Курганской области произошел пожар
Пожарные в Курганской области потушили возгорание, которое возникло в бактериологической лаборатории в селе Шатрове на площади 150 кв. м. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального управления МЧС России.
Футбол
Семин осудил члена комитета по этике РФС за критику Миранчука
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о словах члена комитета по этике РФС Андрея Созина, который негативно оценил игру Алексея Миранчука в матче с национальной командой Бельгии в отборе Евро 2020, а также с иронией отнесся к сведениям о трансферной стоимости игрока.
Общество
Глава Якутии подтвердил строительство моста через реку Лену
Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил, что одобрение строительства моста через реку Лену под Якутском от федеральных властей получено.
Происшествия
В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»
Армия и оружие
Ким Чен Ын на учениях десантников заявил о важности подготовки к войне
Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил в понедельник учения военно-воздушных сил и сил ПВО и подчеркнул необходимость повышения готовности страны к войне, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Армия и оружие
В Сирии попытались сжечь российский патруль
Общество
Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить
Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Шоу-бизнес
Друг певицы МакSим показал ее без фильтров и фотошопа
Выглядит Виктория идеально: изумительно ровная кожа, скульптурное лицо, платье сидит без единой морщинки.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Политика
Саммит в «нормандском формате» пройдет 9 декабря — Кремль
В Кремле подтвердили дату саммита в «нормандском формате», который состоится 9 декабря.
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Финансы
Китай пытается избавиться от долларовой зависимости
По состоянию на июнь текущего года, 59% валютных резервов Китая хранится в долларах.
Общество
Замглавы ФСИН Валерий Максименко подал в отставку
Замглавы ФСИН Валерий Максименко подал в отставку, на его место назначен Александр Калашников.
Происшествия
В Челябинске пропал гражданин Великобритании
В Челябинске сутки разыскивают 40-летнего гражданина Великобритании.
Шоу-бизнес
Боярский сопровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler
Михаил Боярский сопровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
Общество
В Пенсионном фонде пояснили, кого оставят без прибавок к пенсии
В России с 1 января следующего года пройдет индексация пенсий, однако прибавки получат не все.
Общество
В правительстве Хабаровского края прошли обыски
Политика
Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей
Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
Футбол
Долги «Манчестер Юнайтед» выросли до € 450 млн
Как сообщает Sky Sports, чистый долг «красных дьяволов» увеличился на € 163 млн. Таким образом, долги клуба теперь составляют € 450 млн.
Финансы
Направление движения рубля зависит от Минфина РФ
Максимальную роль в динамике рубля по дням может сыграть момент возобновления более ярко выраженной положительной динамики по индекса Мосбиржи и РТС, чего очевидно, стоит ожидать уже на этой неделе в ответ на достижение соответствующих новых пиков западными биржевыми площадками.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
По имеющимся данным, врачи оценивают состояние артиста как тяжелое.
Здоровье
За раннее выявление онкозаболеваний врачам предложено платить премии
Ещё одним положением документа изменяется источник софинансирования расходов субъектов РФ на высокотехнологичную медпомощь, не включённую в базовую программу обязательного медицинского страхования.
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото Натальи Ветлицкой в новом имидже
Стилист певицы — Вадим Галаганов в минувшие выходные поделился небольшим инсайдом. Он показал фото с новой фотосессии Натальи.
Игры
Valve анонсировала Half-Life: Alyx — первые детали в четверг
Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Мы рады представить нашу флагманскую VR-игру Half-Life: Alyx в этот четверг в 21:00 по московскому времени.
Шоу-бизнес
Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен
Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.