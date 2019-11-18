Политика

РБКРБКВ Тбилиси спецназ начал разгон протестующих у здания парламента

Спецназ приступил к разгону демонстрантов в Тбилиси, сообщает телеканал «Рустави-2». Телеканал также публикует кадры с места событий, на которых видно, как силовики теснят участников акций протеста с помощью щитов и применяют водометы.
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Спецназ в Тбилиси применил слезоточивый газ при разгоне демонстрантов у парламента

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В Тбилиси спецназ начал разгонять протестующих у здания парламента

Новая газетавчера в 08:10

В Тбилиси полиция разогнала протестующих у парламента

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:56, Вашингтон
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Ким Чен Ын на учениях десантников заявил о важности подготовки к войне

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил в понедельник учения военно-воздушных сил и сил ПВО и подчеркнул необходимость повышения готовности страны к войне, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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Свободная Пресса вчера в 13:11
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По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
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РЕН ТВ вчера в 18:30
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Ещё одним положением документа изменяется источник софинансирования расходов субъектов РФ на высокотехнологичную медпомощь, не включённую в базовую программу обязательного медицинского страхования.
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Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Мы рады представить нашу флагманскую VR-игру Half-Life: Alyx в этот четверг в 21:00 по московскому времени.
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