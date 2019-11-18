Политика

ТАССТАСССпецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси

Силы специального назначения приступили в понедельник к разгону демонстрантов в Тбилиси, собравшихся со стороны здания грузинского парламента, где расположены служебные входы. Кадры разгона в прямом эфире демонстрирует телеканал "Рустави-2".
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В Тбилиси спецназ начал разгонять протестующих

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Спецназ начал силовой разгон митинга у парламента в Тбилиси

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Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси

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