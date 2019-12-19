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Lenta.ruК зданию ФСБ на Лубянке прибыл спецназ
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Технологии
Puma показала кроссовки для геймеров
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике
Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Футбол
Вячеслав Караваев: «Если в 19 лет хорошо складывается карьера в России, зачем уезжать?»
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, почему молодые российские игроки не уезжают в Европу.
Политика
Россия и Украина договорились по газу
"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Политика
Президент РФ снова согласился изъять из Конституции слово «подряд»
Президент РФ Владимир Путин высказался за отмену в Конституции РФ оговорки "подряд" в отношении числа сроков президентских полномочий.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала фотографию в «голом» платье
Супруга юмориста Гарика Харламова выбрала для фото бежевое платье с высоким белым воротом, которое состоит из телесного боди и пышной драпировки из фатина.
Общество
Угрожавшего Грете Тунберг мужчину осудили в Швеции
Суд в Швеции приговорил 40-летнего мужчину, угрожавшего экоактивистке Грете Тунберг, к условному сроку.
Армия и оружие
Истребитель F-35 научился уничтожать российские ЗРК
Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II успешно отработал упражнение, которое позволяет уничтожать такие угрозы, как мобильные системы противоракетной обороны.
Общество
В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна
В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Гаджеты
Появились рендеры нового iPhone SE 2 в металлическом корпусе
Судя по опубликованным фотографиям, новинка получила металлический корпус, почти такой же, как на моделях iPhone 4 и iPhone 5. В верхней части устройства есть небольшой вырез, тогда как сзади разместили двойную камеру.
Кино
Критики назвали «Кошек» самым бессмысленным фильмом 2019 года
Кинокритики назвали экранизацию бродвейского мюзикла "Кошки" самым бессмысленным фильмом уходящего года.
Авто
Новая Lada 4x4 получила больше доработок, чем ожидалось
Кроме салона, который, безусловно, считается главной гордостью обновленной «Нивы», машина слегка изменилась внешне.
Общество
Михаил Горбачев попал в больницу
Бывший президент СССР Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации в больницу. Об этом информирует агентство "Москва".
Общество
Владимира Путина спросили о мосте через Волгу в Самарской области
Журналистка ГТРК Самара Ольга Федорова задала президенту РФ Владимиру Путину вопрос о строящемся в регионе мосте через Волгу.
Политика
Польша может выйти из Евросоюза из-за судебной реформы
Из-за судебной реформы, продвигаемой правящей партией «Право и Справедливость», Польша может быть изгнана из Евросоюза.
Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол
В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Политика
Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
Политика
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
Политика
Как прошла большая пресс-конференция Владимира Путина
В Москве прошла 15-я по счёту большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Армия и оружие
Легендарному советскому танку Т-34 исполнилось 80 лет
Легендарному советскому танку Т-34 сегодня исполнилось 80 лет.
Спорт
В ВАДА приняли к сведению решение РУСАДА оспорить санкции в CAS
Ранее члены набсовета проголосовали за то, чтобы оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) санкции в отношении российского спорта.
Хоккей
Матч СКА – ЦСКА на стадионе в Петербурге собрал 61810 зрителей
Футбол
Слуцкий официально возглавил «Рубин»
Шоу-бизнес
Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены
Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
Футбол
Р. Билялетдинов: в Казани болельщиков насильно загоняли на футбол, были разнарядки мэрии
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов, ныне возглавляющий «Олимп», рассказал о работе с болельщиками в казанском клубе.