Происшествия

Lenta.ruLenta.ruК зданию ФСБ на Лубянке прибыл спецназ

В район стрельбы у здания ФСБ на Лубянке прибыл спецназ.
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Спецназ начал штурмовать здание ФСБ на Лубянке, прибыли сотрудники МЧС

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Из-за стрельбы на Лубянку стягивают спецназ со всей Москвы

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