Происшествия
РИАМОСпецназ начали стягивать в центр Москвы к месту перестрелки
Бойцы спецназа прибывают на Кузнецкий мост, где в приемной ФСБ произошла перестрелка, видеоролик опубликован в Telegram-канале «Московские новости». На видео видны сотрудники спецподразделений, одетые в черную форму, каски и тяжелые бронежилеты.
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Перестрелка на Лубянке в Москве: к месту инцидента стянут спецназ, начался штурм
Российский Диалог11:25
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