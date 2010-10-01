Бойцы спецназа прибывают на Кузнецкий мост, где в приемной ФСБ произошла перестрелка, видеоролик опубликован в Telegram-канале «Московские новости». На видео видны сотрудники спецподразделений, одетые в черную форму, каски и тяжелые бронежилеты.

Спецназ начали стягивать в центр Москвы к месту перестрелки

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