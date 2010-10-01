Происшествия

РИАМОРИАМОСпецназ начали стягивать в центр Москвы к месту перестрелки

Бойцы спецназа прибывают на Кузнецкий мост, где в приемной ФСБ произошла перестрелка, видеоролик опубликован в Telegram-канале «Московские новости». На видео видны сотрудники спецподразделений, одетые в черную форму, каски и тяжелые бронежилеты.
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Спецназ начали стягивать в центр Москвы к месту перестрелки

РИАМО11:08

В центр Москвы стягивается спецназ

REGNUM10:58

Из-за стрельбы на Лубянку стягивают спецназ со всей Москвы

Регион online11:07

Перестрелка на Лубянке в Москве: к месту инцидента стянут спецназ, начался штурм

Российский Диалог11:25
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В Швеции осудили угрожавшего Грете Тунберг убийством мужчину

В письмах мужчина призывал отказаться Тунберг от своих акций по борьбе за климат. Он оскорблял ее, угрожал изнасилованием и убийством.
РБК 15:16
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Раскрыта личность предполагаемого стрелка с Лубянки

Ранее было опубликовано фото предполагаемого стрелка. Однако о его личности ничего не сообщалось.
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В России кроссовер Changan CS55 получит 4 комплектации

Версия комплектации Luxury 6MT получает опцию «Электроусилитель рулевого управления с возможностью выбора усилия на рулевом колесе».
SpeedMe 17 декабря в 14:14
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Украинские чиновники поживились на ремонте моста в Станице Луганской

Напомним, мост через реку Северский Донец у поселка городского типа Станица Луганская является единственным официальным пунктом пропуска между контролируемой Киевом территорией Украины и Луганской народной республикой.
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News.ru 08:29
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Путин назвал автора украинской идентичности

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, кто стал автором украинской идентичности.
Lenta.ru 10:35
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Новый Mercedes-Maybach S-класса показал выдвижные ручки в работе

В обновленном Mercedes-Maybach S-класса будут два варианта дверных ручек, традиционные и выдвижные.
SpeedMe 16:05
Политика

Россия и Украина достигли принципиального соглашения по газу

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
РИА Новости 14:50
Происшествия

Воспитательница намазала детей зеленкой, чтобы скрыть побои одного мальчика

Вечерняя Москва 07:50
Общество

Путин заявил о необходимости упростить погашение ипотеки маткапиталом

Глава РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве заявил о необходимости ускорить процедуру погашения ипотеки материнским капиталом.
РЕН ТВ 06:20
Технологии

Установлено, что ночной режим смартфонов вредит качеству сна

Британские ученые считают, что синий экран ночного режима в смартфоне воспринимается как сигнал к бодрствованию.
МедиаПоток 07:08
Происшествия

«Коммерсантъ» оценил ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара в ₽95 млрд

Сумма ущерба, который был нанесен авианосцу «Адмирал Кузнецов» в результате пожара, практически равна нынешней стоимости корабля.
РБК вчера в 14:01
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Путин: в Донбассе есть только силы самообороны

В ходе Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин подчеркнул, что в Донбассе нет иностранных войск, а есть силы самообороны и милиция, состоящие из местных жителей, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 05:11
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Слуцкий официально возглавил «Рубин»

Вести.Ru 10:31
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Virtus.pro проиграла mousesports на EPICENTER 2019 по CS: GO

Sport24.ru вчера в 11:43
Футбол

Чем отличается очень хороший тренер от не очень хорошего? Быстротой принятия решений. В Европе отстояться невозможно, надо все время работать. А наши не привыкли

Футбольный функционер, агент и эксперт Дмитрий Селюк в интервью «Спорт уик-энду» высказался о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
Спорт уик-энд 15 декабря в 21:49
Происшествия

Начальника управления по СМИ Ростова-на-Дону задержали

ТАСС 08:05
Политика

Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 06:51
Политика

Елизавета II подтвердила выход Великобритании из ЕС до 31 января

Королева Великобритании Елизавета II подтвердила, что Великобритания должна покинуть Европейский союз (ЕС) до 31 января 2020 года.
Известия 08:41
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в матче чемпионата КХЛ

Хоккеисты казанского "Ак Барса" победили уфимский "Салават Юлаев" в матче чемпионата КХЛ.
РИА Новости 14:27
Политика

Комитет Сената США одобрил новые санкции против России

Речь идет о законопроекте, который обязывает администрацию Дональда Трампа ввести новые санкции против России, включая "жесткий сценарий", предусматривающий рестрикции против госдолга и энергетического сектора РФ.
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Гаджеты

Опубликованы рендеры Huawei P40 и P40 Pro

Известный инсайдер OnLeaks опубликовал первые рендеры грядущего флагмана Huawei P40 и P40 Pro.
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Экономика

Сбербанк приобрел косвенную долю в Mail.ru

Сбербанк РФ закрыл сделку по приобретению косвенной доли в Mail.ru Group через покупку 36% компании "МФ Технологии", последняя контролирует 58,3% голосов интернет-холдинга, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 02:21
Армия и оружие

США отмечают усилившееся сотрудничество России и Китая в Арктике

Соединенные Штаты фиксируют возросшую активность в Арктике, в том числе усилившееся сотрудничество в регионе России и Китая.
ТАСС вчера в 18:24
Биатлон

Немец Долль выиграл спринт в Анси, Логинов стал 11-м

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль стал победителем спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира во французском Анси.
ProstoProSport 09:24
Происшествия

Экс-глава столицы Камчатки Виталий Иваненко отправлен под арест

В Петропавловске-Камчатском городской суд по ходатайству следствия отправил на один месяц под домашний арест бывшего главу города Виталия Иваненко, который ранее признался в получении почти 1 млн рублей взятки.
КамИНФОРМ 00:00
Политика

Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях

Lenta.ru 05:22
Общество

Мэр Сочи прокомментировал ситуацию с «разрушенным» домом ветеранов

Российская газета 13:06
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Путин: никто не отменит плоские тарифы на авиабилеты на Дальний восток

Отменять плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток не планируется, у "Аэрофлота" есть резервы на эту программу, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.
РИА Новости 04:41
Происшествия

В Росгвардии рассказали о принятых мерах после стрельбы на Лубянке

После получения сообщения о стрельбе в районе Лубянки в Москве вечером 19 декабря на место происшествия прибыли наряды вневедомственной охраны Росгвардии.
РБК 15:51
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