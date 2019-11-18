с чего всё началось

В Тбилиси спецназ оттеснил участников протестной акции от здания парламента Грузии, сообщает РИА "Новости". По последней информации, большая часть протестующих переместилась в главный двор парламента. Сотрудники правоохранительных органов страны пытаются освободить проезжую часть у здания.

Спецназ оттеснил протестующих от здания парламента в Тбилиси

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