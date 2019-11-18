Политика
BFM.ruСпецназ применил водометы для разгона демонстрантов в Тбилиси
Спецназ в Тбилиси пустил в ход водометы для разгона протестующих у здания грузинского парламента. Как сообщила грузинская телекомпания «Рустави-2», такая мера была принята после ряда неудачных попыток спецназа разогнать демонстрантов без применения спецсредств.
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Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Политика
Пушков ответил на совет польского евродепутата о возвращении Крыма
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге в Твиттере ответил депутату Европарламента от Польши Витольду Ващиковскому на его совет властям Украины о способах возвращения Крыма.
Армия и оружие
В Сирии попытались сжечь российский патруль
Футбол
Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем
Политика
Украина отказалась считать возврат Россией кораблей актом доброй воли
Передача Украине военных судов, задержанных в России в 2018 году, не является актом доброй воли Москвы.
Происшествия
Академик Асеев назвал «дурью» обыски в сибирском отделении РАН
По данным следствия, в 2014 году Скубневский, будучи управляющим делами Сибирского отделения РАН, в нарушении действующего законодательства и порядка предоставления служебных помещений, заключил с председателем президиума СО РАН Александром Асеевым на безвозмездной основе договор служебного найма коттеджа.
Происшествия
В Красноярске из офиса похитили почти 6 кг золота
В Красноярске полиция разыскивает злоумышленников, похитивших из сейфа в одном из офисов в центре города 5,9 кг золота.
Политика
В Германии прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»
Интересы Германии и России относительно реализации проекта «Северный поток — 2» совпадают, а США стали выступать против газопровода, когда сами стали экспортёрами газа.
Общество
Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину
Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Здоровье
В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога
Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение "Газпрома" "Нафтогазу" продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на один год со взаимным отказом от претензий неприемлемо.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Происшествия
Погоня со стрельбой произошла в Тайшетском районе
Сотрудники ГИБДД Тайшетского района применили огнестрельное оружие для пресечения неправомерных действий водителя, находящегося за рулём в состоянии опьянения.
Авто
Компания УАЗ разработает новый турбомотор
В 2020 году УАЗ планирует оснастить свои модели новым турбированным двигателем мощностью 180 лошадиных сил.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену
Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Общество
Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить
Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Игры
Valve анонсировала Half-Life: Alyx — первые детали в четверг
Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Мы рады представить нашу флагманскую VR-игру Half-Life: Alyx в этот четверг в 21:00 по московскому времени.
Армия и оружие
Террористы ИГ атакуют курдских боевиков в Сирии
Происшествия
Предмет, похожий на топливный стержень с АЭС, найден на юге Японии
Общество
В Пенсионном фонде пояснили, кого оставят без прибавок к пенсии
В России с 1 января следующего года пройдет индексация пенсий, однако прибавки получат не все.
Гаджеты
Назван лучший смартфон 2019 года по версии China Mobile
Китайский оператор China Mobile опубликовал рейтинг лучших смартфонов за 2019 году.
Политика
Всемирная туалетная организация захотела провести саммит в России
Всемирная туалетная организация надеется провести туалетный саммит в России.
Общество
В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака
В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
Армия и оружие
В Польше рассказали о сценариях войны США и России
Издание Myśl Polska в опубликованном материале рассказало о двух сценариях войны между Россией и США.
Происшествия
В Хабаровском крае самолет не смог сесть из-за собаки на ВПП
В аэропорту Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае пассажирский самолет во время посадки ушел на второй круг из-за того, что по взлетно-посадочной полосе бегала собака.
Технологии
АРТ-группировки беспокоят российский ТЭК
Пять из девяти группировок, нацеленных на компании ТЭК, используют вредоносное ПО, которое действует в оперативной памяти и не оставляет следов на жестком диске.