Спецназ в Тбилиси пустил в ход водометы для разгона протестующих у здания грузинского парламента. Как сообщила грузинская телекомпания «Рустави-2», такая мера была принята после ряда неудачных попыток спецназа разогнать демонстрантов без применения спецсредств.

Спецназ применил водометы для разгона демонстрантов в Тбилиси

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