Происшествия
РБКСпецназ взял штурмом дом криминального авторитета в Красноярском крае
В Красноярском крае сотрудники СОБРа и полицейские задержали в загородном доме мужчину 1965 года рождения, известного в криминальной среде как Костя Канский, сообщается на сайте регионального главка МВД.
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с чего всё началось
Сайт главка МВД по Красноярскому краю сообщил, что бойцы в ходе штурма одного из жилых домов задержали мужчину 1965 года рождения, который в криминальной среде известен, как "Костя Канский".Московский Комсомолецвчера в 13:42
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РБК вчера в 23:31
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Тедеско прервал серию поражений «Спартака»
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В сирийской Эр-Ракке восстанавливают нефтегазовые месторождения
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Тела погибших в Екатеринбурге рабочих подняли на поверхность
В Екатеринбурге подняли на поверхность тела двоих рабочих, которые погибли после того, как в траншее их засыпало землёй.
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Голы Роналду и Пьянича принесли «Ювентусу» победу в матче с «Болоньей»
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Телеканал 360° 17 октября в 13:05
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Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса
Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.
Lenta.ru вчера в 18:38
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«Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд
Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.
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Российская газета 17 октября в 14:45
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МВФ откладывает пересмотр страновых квот
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Учёные из Университета Маршалла в США обнаружили, что вещество капсаицин, присутствующее в перце чили, может помогать при раке лёгких.
Ferra вчера в 09:02
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Телепрограмма 17 октября в 15:12
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РИА Новости вчера в 12:08
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В правительство внесут законопроект, дающий Росстандарту право контрольных закупок на недолив топлива.
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В Красноярском крае ввели режим ЧС после прорыва дамбы
Власти Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации после прорыва дамбы на реке Сейба возле золотодобывающего предприятия, сообщили в региональном МЧС.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
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Газета.Ru вчера в 02:04
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Разработанное в Томске нанопокрытие нанесут на стекла иллюминаторов МКС в 2021 г
Ранее сообщалось, что ученые Томского политехнического университета, РКК "Энергия" и Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) разработали специальное покрытие для стекол иллюминаторов.
Интерфакс - Россия 18 октября в 07:41
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Prophotos.ru 18 октября в 07:34
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Первую нитку газопровода «Турецкий поток» начали заполнять газом
Оператор проекта «Турецкий поток» заявил, что первую нитку морского участка газопровода уже начали заполнять газом.
RT на русском 18 октября в 05:53