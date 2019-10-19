Происшествия

РБКРБКСпецназ взял штурмом дом криминального авторитета в Красноярском крае

В Красноярском крае сотрудники СОБРа и полицейские задержали в загородном доме мужчину 1965 года рождения, известного в криминальной среде как Костя Канский, сообщается на сайте регионального главка МВД.
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с чего всё началось
Сайт главка МВД по Красноярскому краю сообщил
, что бойцы в ходе штурма одного из жилых домов задержали мужчину 1965 года рождения, который в криминальной среде известен, как "Костя Канский".
Московский Комсомолецвчера в 13:42

Подробнее о событии

В крае задержали 54-летнего вора в законе по кличке Костя Канский

НГС24вчера в 00:05

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Newslab.ruвчера в 02:12

В Красноярском крае задержан вор в законе Костя Канский

Znak.comвчера в 02:01

Угрозыск и СОБР задержали предполагаемого криминального авторитета

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Спецназ задержал авторитета «Костю Канского» в ходе штурма дома

Московский Комсомолецвчера в 13:42

В Красноярске задержали мужчину подозреваемого в том, что он «вор в законе»

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Вора в законе Костю Канского задержали в Красноярском крае

РЕН ТВ18 октября в 22:20
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Британский парламент одобрил отсрочку Brexit

Британские депутаты приняли поправку по отсрочке Brexit, передает 19 октября ТАСС.
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Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.
РБК вчера в 21:58
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Американцы бросили свою военную базу в Сирии

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Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что около тысячи военных перебрасываются с северо-востока Сирии в западных Ирак для борьбы с ИГ.
Газета.Ru вчера в 23:06
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СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
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После прорыва дамбы в Красноярском крае задержали директора артели

Гендиректора компании, дамбу которой прорвало в Красноярском крае, задержали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
РБК вчера в 23:31
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Тедеско прервал серию поражений «Спартака»

Газета.Ru вчера в 11:46
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В сирийской Эр-Ракке восстанавливают нефтегазовые месторождения

Московский Комсомолец вчера в 22:53
Происшествия

Тела погибших в Екатеринбурге рабочих подняли на поверхность

В Екатеринбурге подняли на поверхность тела двоих рабочих, которые погибли после того, как в траншее их засыпало землёй.
REGNUM вчера в 23:59
Футбол

Голы Роналду и Пьянича принесли «Ювентусу» победу в матче с «Болоньей»

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Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 17 октября в 13:05
Общество

Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.
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«Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд

Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.
Gazeta.SPb 18 октября в 13:42
Кино

На телеканале «Россия 1» выходит сериал «Екатерина. Самозванцы»

Российская газета 17 октября в 14:45
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Пользователей ОС Windows 7 снова просят обновиться до Windows 10

Ранее «АСТЕРА» писала, что первый год за поддержку Windows 7 компаниям потребуется заплатить 25 долларов за один компьютер.
Astera вчера в 10:53
Экономика

МВФ откладывает пересмотр страновых квот

Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу принял решение не вносить изменения в страновые квоты фонда в рамках 15-го пересмотра и вернуться к рассмотрению этого вопроса не позднее конца 2023 года.
ТАСС 18 октября в 18:04
Наука

Раскрыто влияние перца чили на развитие рака

Учёные из Университета Маршалла в США обнаружили, что вещество капсаицин, присутствующее в перце чили, может помогать при раке лёгких.
Ferra вчера в 09:02
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Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье

Телепрограмма 17 октября в 15:12
Политика

Савченко рассказала о вранье Порошенко про конфликт в Донбассе

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Газета.Ru вчера в 06:47
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В правительство внесут законопроект, дающий Росстандарту право контрольных закупок на недолив топлива.
РИА Новости 00:57
Происшествия

В Красноярском крае ввели режим ЧС после прорыва дамбы

Власти Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации после прорыва дамбы на реке Сейба возле золотодобывающего предприятия, сообщили в региональном МЧС.
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Общество

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Газета.Ru вчера в 02:04
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Ранее сообщалось, что ученые Томского политехнического университета, РКК "Энергия" и Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) разработали специальное покрытие для стекол иллюминаторов.
Интерфакс - Россия 18 октября в 07:41
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Prophotos.ru 18 октября в 07:34
Общество

Первую нитку газопровода «Турецкий поток» начали заполнять газом

Оператор проекта «Турецкий поток» заявил, что первую нитку морского участка газопровода уже начали заполнять газом.
RT на русском 18 октября в 05:53
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