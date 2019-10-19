с чего всё началось

В Красноярском крае сотрудники СОБРа и полицейские задержали в загородном доме мужчину 1965 года рождения, известного в криминальной среде как Костя Канский, сообщается на сайте регионального главка МВД.

Шоу-бизнес Лобода показала новое фото с солистом Rammstein Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram фото, сделанное во время празднования 37-летия.

Единоборства Макгрегор и Нурмагомедов устроили перепалку в Twitter Ирландский боец Конор Макгрегор и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов устроили словесную перепалку в социальной сети Twitter.

Армия и оружие На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.

Армия и оружие «Уралвагонзавод» оснастил танки российскими тепловизорами Танки Т-72 оснащались тепловизорами французского производства, однако в 2019 году производитель принял решение отказаться от иностранных комплектующих.

Происшествия МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором сняты последствия прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино.

Авто Audi представил в России новое поколение кроссовера Q3 Немецкий автопроизводитель Audi представил на российском рынке кроссовер Q3 второго поколения.

Шоу-бизнес У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.

Политика Федотов прокомментировал сообщения об уходе с поста главы СПЧ Ранее пресс-секретарь России Дмитрий Песков отказался комментировать уход Михаила Федотова с поста главы президентского Совета по правам человека.

Экономика British American Tobacco остановила производство на Украине Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.

Армия и оружие CNN: курдский командующий может вскоре посетить Вашингтон Командир вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) Мазлюм Кобани (Абди) может в ближайшее время прибыть в столицу США.

Армия и оружие Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".

Здоровье Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.

Шоу-бизнес Молодая возлюбленная Петросяна тратит миллионы на дизайнерские вещи Молодая спутница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова тратит миллионы на свой гардероб и аксессуары.

Политика Борис Джонсон раскритиковал свою же просьбу отсрочить Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой отсрочить Brexit до 31 января 2020 года.

Общество В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27 В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.

Финансы Банк России допустил более решительное снижение ключевой ставки Центробанк предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако возможно ее более активное снижение, рассказала в интервью CNBC глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Происшествия Один полицейский убил другого в Нальчике Как рассказал собеседник агентства, конфликт между двумя слушателями в институте произошел накануне вечером, они подрались, их развели, но потом драка продолжилась, и когда их разняли, полицейский из Карелии был мертв.

Армия и оружие Меркель заявила о роли РФ и Ирана в Сирии после ухода США Во время выступления в Бундестаге канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что выход американских солдат из Сирии привел к повышению уровня влияния Российской Федерации и Ирана в данной стране.

Футбол «Витесс» Слуцкого установил исторический рекорд клуба Российский специалист Леонид Слуцкий вошел в историю «Витесса», сообщает gelderlander.nl.

Авто Toyota анонсировала небольшой электрокар Ультракомпактный электрокар Toyota будет выставлен на специальной выставке FUTURE EXPO на международном автосалоне в Токио, который пройдет с 24 октября по 4 ноября вместе с «моделью Сверхкомпактного BEV Concept для бизнеса», представленной еще 7 июня 2019 года.

Технологии В Сети опубликовано первое фото PlayStation 5 для разработчиков В Сети появилась первая фотография игровой консоли PlayStation 5 от источника, пожелавшего остаться анонимным.

Политика Медведев рассказал о последствиях насаждения демократии извне Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что навязывание моделей «правильной» демократии извне уничтожает государства и приводит к распространению терроризма.