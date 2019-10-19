с чего всё началось

В Красноярском крае сотрудники СОБРа и полицейские задержали в загородном доме мужчину 1965 года рождения, известного в криминальной среде как Костя Канский, сообщается на сайте регионального главка МВД.

Шоу-бизнес Джим Керри расстался с девушкой Джим Керри и Джинджер Гонзага состояли в отношениях меньше года. Пара вместе снялась в сериале «Шучу».

Шоу-бизнес У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.

Происшествия Поезд с футбольными фанатами загорелся в Берлине Произошло возгорание в поезде, который перевозил футбольных болельщиков в Берлине, передает газета "Известия".

Армия и оружие На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.

Политика Джонсон попросил Туска об отсрочке Brexit О поступившем из Лондона запросе на отсрочку Brexit написал глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter.

Общество В России могут обязать банки проверять телефонные номера клиентов В правительстве предлагают обязать банки проверять номера телефонов клиентов для верификации паспортных данных.

Общество Украинцы пожаловались на унижения и издевательства в Польше Как рассказал глава профсоюза «Трудовая солидарность» Виталий Махинько, который занимается соблюдением прав украинцев в Польше, людям, уехавшим на заработки, приходится сталкиваться с «вопиющими случаями убийств, избиений и унижений», в то время как полиция попросту игнорирует их заявления.

Гаджеты Samsung признал сбой блокировки Galaxy S10 по отпечатку пальца Любой отпечаток пальца подойдет для разблокировки смартфона Galaxy S10, признала южнокорейская Samsung Electronics.

Шоу-бизнес Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера Бывшая супруга бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.

Здоровье Названы 10 продуктов, обеспечивающих стабильный уровень сахара в крови Специалисты назвали 10 продуктов, употребление которых способствует поддержанию стабильного уровня сахара в крови.

Здоровье Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.

Армия и оружие Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".

Шоу-бизнес Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла».

Космос NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.

Шоу-бизнес Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.

Здоровье В Челябинске из больницы уволились врачи из-за низкой зарплаты В Челябинске в городской больнице №6 уволились сразу три сотрудника травмпункта из-за недовольства низкой зарплатой.

Общество В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27 В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.

Происшествия В Екатеринбурге подняли на поверхность тело второго погибшего рабочего Тело второго сотрудника коммунальных служб, которого завалило грунтом в Екатеринбурге, подняли на поверхность в воскресенье, 20 октября.

Кино Прокат «Малефисенты 2» начался с катастрофы Фильм "Малефисента 2: Владычица тьмы" стартует в американском прокате значительно хуже, чем ожидалось.

Происшествия Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.