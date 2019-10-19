Происшествия
РБКСпецназ взял штурмом дом криминального авторитета в Красноярском крае
В Красноярском крае сотрудники СОБРа и полицейские задержали в загородном доме мужчину 1965 года рождения, известного в криминальной среде как Костя Канский, сообщается на сайте регионального главка МВД.
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с чего всё началось
Сайт главка МВД по Красноярскому краю сообщил, что бойцы в ходе штурма одного из жилых домов задержали мужчину 1965 года рождения, который в криминальной среде известен, как "Костя Канский".Московский Комсомолец13:42
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У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
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Происшествия
Поезд с футбольными фанатами загорелся в Берлине
Произошло возгорание в поезде, который перевозил футбольных болельщиков в Берлине, передает газета "Известия".
Газета.Ru 20:00
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Политика
Джонсон попросил Туска об отсрочке Brexit
О поступившем из Лондона запросе на отсрочку Brexit написал глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter.
REGNUM 20:57
Общество
В России могут обязать банки проверять телефонные номера клиентов
В правительстве предлагают обязать банки проверять номера телефонов клиентов для верификации паспортных данных.
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Общество
Украинцы пожаловались на унижения и издевательства в Польше
Как рассказал глава профсоюза «Трудовая солидарность» Виталий Махинько, который занимается соблюдением прав украинцев в Польше, людям, уехавшим на заработки, приходится сталкиваться с «вопиющими случаями убийств, избиений и унижений», в то время как полиция попросту игнорирует их заявления.
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Гаджеты
Samsung признал сбой блокировки Galaxy S10 по отпечатку пальца
Любой отпечаток пальца подойдет для разблокировки смартфона Galaxy S10, признала южнокорейская Samsung Electronics.
Ведомости вчера в 10:47
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера
Бывшая супруга бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.
News.ru 17 октября в 11:14
Здоровье
Названы 10 продуктов, обеспечивающих стабильный уровень сахара в крови
Специалисты назвали 10 продуктов, употребление которых способствует поддержанию стабильного уровня сахара в крови.
UfacityNews.ru вчера в 12:17
Здоровье
Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru вчера в 19:44
Кино
На телеканале «Россия 1» выходит сериал «Екатерина. Самозванцы»
Российская газета 17 октября в 14:45
Футбол
Роналду в Instagram зарабатывает больше, чем в «Ювентусе»
Евро-футбол.ру вчера в 17:04
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Шоу-бизнес
Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет
Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла».
Woman.ru 05:04
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ 19:58
Шоу-бизнес
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей вчера в 05:48
Здоровье
В Челябинске из больницы уволились врачи из-за низкой зарплаты
В Челябинске в городской больнице №6 уволились сразу три сотрудника травмпункта из-за недовольства низкой зарплатой.
Discover24 17 октября в 06:56
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Общество
Двойника Зеленского нашли в Москве
Газета.Ru 16:19
Музыка
Константин Меладзе раскритиковал талантливого участника шоу «Голос»
News.ru вчера в 18:59
Происшествия
В Екатеринбурге подняли на поверхность тело второго погибшего рабочего
Тело второго сотрудника коммунальных служб, которого завалило грунтом в Екатеринбурге, подняли на поверхность в воскресенье, 20 октября.
Известия 23:02
Кино
Прокат «Малефисенты 2» начался с катастрофы
Фильм "Малефисента 2: Владычица тьмы" стартует в американском прокате значительно хуже, чем ожидалось.
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Макгрегор вновь обвиняется в сексуальном насилии
Газета.Ru 17:15
Футбол
Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом»
Известия 14:32
Происшествия
Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий
Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Газета.Ru 16:57
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали руководителей московского ОВД «Дорогомилово»
Источники ТАСС ранее сообщали лишь о неких следственных действиях в ОВД "Дорогомилово".
Эхо Москвы 17 октября в 22:04