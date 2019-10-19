Происшествия
Lenta.ruСпецназ взял штурмом дом вора в законе Кости Канского
В Красноярском крае задержан вор в законе Константин Найбауэр, известный в криминальной среде как Костя Канский. Он подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Найбауэра задержали в загородном доме.
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с чего всё началось
Сайт главка МВД по Красноярскому краю сообщил, что бойцы в ходе штурма одного из жилых домов задержали мужчину 1965 года рождения, который в криминальной среде известен, как "Костя Канский".Московский Комсомолец13:42
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