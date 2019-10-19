с чего всё началось

В Красноярском крае задержан вор в законе Константин Найбауэр, известный в криминальной среде как Костя Канский. Он подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Найбауэра задержали в загородном доме.

Общество В Гидрометцентре объяснили тёплую осень Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».

Происшествия В Красноярском крае прорвало две дамбы Следователи выяснили, что в Красноярском крае были разрушены две технологические дамбы, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по региону Ольга Шаманская.

Музыка Валерий Сюткин отреагировал на критику своего пения живьем Российский певец Валерий Сюткин ответил пользователю соцсети, обвинившему его в плохом судействе и раскритиковавшему живые выступления артиста.

Происшествия В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.

Армия и оружие СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова» Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.

Происшествия В Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.

Финансы Доллар заметно упал в цене На сегодняшний день курсы доллара и евро вновь просели в цене. Накануне доллар и евро также упали, но незначительно.

Теннис Скончался теннисист Александр Волков Александр Волков был победителем трёх турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов в одиночном разряде, в том числе Кубка Кремля 1994 года.

Происшествия В США школьный тренер разоружил ученика с дробовиком с помощью объятий Школьный тренер обезоружил ученика в американском городе Портленд (штат Орегон), заключив его в объятия после того, как тот явился в школу с заряженным дробовиком, сообщает телеканал ABC News.

Здоровье Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть» Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно все, но в меру", и перечислили ряд продуктов, которые стоит исключить из рациона.

Шоу-бизнес Зеленский с супругой гостили у Заворотнюк Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой часто бывал в гостях у известной актрисы Анастасии Заворотнюк.

Шоу-бизнес Сын Дмитрия Певцова принял присягу и стал кадетом Знаменитость опубликовал фото с сыном, которое подписал: «Кадет Елисей принял присягу». Фолловеры начали поздравлять Дмитрия Певцова.

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Происшествия В ходе протестов в Каталонии пострадали 89 человек Не менее 89 человек пострадали во время массовых акций протеста в Каталонии, из них 60 получили травмы в Барселоне, сообщает El Pais.

Здоровье В России увеличилась средняя продолжительность жизни Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Фигурное катание Россиянка Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на первом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) -- турнире Skate America в Лас-Вегасе.

Киберспорт На BlizzCon 2019 могут анонсировать Overwatch 2 Стример Metro рассказал, что Overwatch 2 могут анонсировать на BlizzCon 2019.

Шоу-бизнес Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.

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