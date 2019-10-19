Происшествия
Lenta.ruСпецназ взял штурмом дом вора в законе Кости Канского
В Красноярском крае задержан вор в законе Константин Найбауэр, известный в криминальной среде как Костя Канский. Он подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Найбауэра задержали в загородном доме.
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с чего всё началось
Сайт главка МВД по Красноярскому краю сообщил, что бойцы в ходе штурма одного из жилых домов задержали мужчину 1965 года рождения, который в криминальной среде известен, как "Костя Канский".Московский Комсомолецвчера в 13:42
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Силовики задержали «смотрящего за Красноярском» вора в законе Костю Канского
КП - Красноярсквчера в 06:41
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Общество
В Гидрометцентре объяснили тёплую осень
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
RT на русском вчера в 23:51
Происшествия
В Красноярском крае прорвало две дамбы
Следователи выяснили, что в Красноярском крае были разрушены две технологические дамбы, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по региону Ольга Шаманская.
Lenta.ru 05:14
Музыка
Валерий Сюткин отреагировал на критику своего пения живьем
Российский певец Валерий Сюткин ответил пользователю соцсети, обвинившему его в плохом судействе и раскритиковавшему живые выступления артиста.
Вечерняя Москва вчера в 02:15
Происшествия
В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости вчера в 03:15
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Футбол
«Уфа» и ЦСКА показали формы на матч
Soccer.ru 05:04
Происшествия
В Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем
В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 01:29
Кино
В России стартовал показ «Малефисенты 2»
В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv 18 октября в 08:00
Финансы
Доллар заметно упал в цене
На сегодняшний день курсы доллара и евро вновь просели в цене. Накануне доллар и евро также упали, но незначительно.
Экспресс газета 17 октября в 23:30
Теннис
Скончался теннисист Александр Волков
Александр Волков был победителем трёх турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов в одиночном разряде, в том числе Кубка Кремля 1994 года.
Говорит Москва вчера в 09:28
Общество
Двойника Зеленского нашли в Москве
Газета.Ru вчера в 16:19
Происшествия
В США школьный тренер разоружил ученика с дробовиком с помощью объятий
Школьный тренер обезоружил ученика в американском городе Портленд (штат Орегон), заключив его в объятия после того, как тот явился в школу с заряженным дробовиком, сообщает телеканал ABC News.
РИА Новости вчера в 17:35
Здоровье
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно все, но в меру", и перечислили ряд продуктов, которые стоит исключить из рациона.
РИА Новости 04:32
Шоу-бизнес
Зеленский с супругой гостили у Заворотнюк
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой часто бывал в гостях у известной актрисы Анастасии Заворотнюк.
ФАН 04:10
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Певцова принял присягу и стал кадетом
Знаменитость опубликовал фото с сыном, которое подписал: «Кадет Елисей принял присягу». Фолловеры начали поздравлять Дмитрия Певцова.
OAnews 05:19
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Происшествия
В ходе протестов в Каталонии пострадали 89 человек
Не менее 89 человек пострадали во время массовых акций протеста в Каталонии, из них 60 получили травмы в Барселоне, сообщает El Pais.
Коммерсантъ 18 октября в 21:44
Здоровье
В России увеличилась средняя продолжительность жизни
Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года, сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Дума ТВ 17 октября в 05:34
Гаджеты
Молодёжный смартфон Honor показал на тестах высокую производительность
Профиль 18 октября в 04:16
Фигурное катание
Россиянка Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на первом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) -- турнире Skate America в Лас-Вегасе.
Коммерсантъ 02:38
Киберспорт
На BlizzCon 2019 могут анонсировать Overwatch 2
Стример Metro рассказал, что Overwatch 2 могут анонсировать на BlizzCon 2019.
Inc-news.ru вчера в 10:16
Футбол
Никлас Зюле получил разрыв крестообразной связки
ProstoProSport 05:13
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! 18 октября в 04:24
Шоу-бизнес
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей 18 октября в 05:48
Армия и оружие
Американцы бросили свою военную базу в Сирии
Группу российских журналистов из разных СМИ к оставленной американцами базе сопровождали спецназовцы сирийской армии, а также российская военная полиция.
Хакасия-Информ вчера в 05:38
Авто
Mitsubishi Pajero покинет российский авторынок
В настоящее время на российском автомобильном рынке Mitsubishi Pajero предлагается с дизельной и бензиновой силовой установкой.
Goroday.ru 17 октября в 09:14
Наука
Впервые получено стабильное соединение пятивалентного плутония
Международная группа ученых, в которую входят сотрудники кафедры радиохимии химического факультета МГУ, обнаружила никогда не встречавшееся ранее соединение пятивалентного плутония.
Индикатор 18 октября в 13:02