Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСпецназ взял штурмом дом вора в законе Кости Канского

В Красноярском крае задержан вор в законе Константин Найбауэр, известный в криминальной среде как Костя Канский. Он подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Найбауэра задержали в загородном доме.
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с чего всё началось
Сайт главка МВД по Красноярскому краю сообщил
, что бойцы в ходе штурма одного из жилых домов задержали мужчину 1965 года рождения, который в криминальной среде известен, как "Костя Канский".
Московский Комсомолецвчера в 13:42

Подробнее о событии

Росгвардия показала новое видео задержания предполагаемого вора в законе

ДЕЛА.ru02:00

Спецназ задержал авторитета «Костю Канского» в ходе штурма дома

Московский Комсомолецвчера в 13:42

В Красноярске задержали мужчину подозреваемого в том, что он «вор в законе»

ТАСС18 октября в 23:24

В Красноярском крае задержан вор в законе Костя Канский

Znak.comвчера в 02:01

В крае задержали 54-летнего вора в законе по кличке Костя Канский

НГС24вчера в 00:05

Силовики задержали «смотрящего за Красноярском» вора в законе Костю Канского

КП - Красноярсквчера в 06:41

Вора в законе Костю Канского задержали в Красноярском крае

РЕН ТВ18 октября в 22:20
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В Гидрометцентре объяснили тёплую осень

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RT на русском вчера в 23:51
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Три человека погибли в Чили в ходе протестов против подорожания метро

РБК 04:54
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В Красноярском крае прорвало две дамбы

Следователи выяснили, что в Красноярском крае были разрушены две технологические дамбы, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по региону Ольга Шаманская.
Lenta.ru 05:14
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В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ

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Происшествия

В Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем

В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.
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Происшествия

Причиной пожара в жилом доме в Ярославской области стал поджог

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В России стартовал показ «Малефисенты 2»

В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
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Финансы

Доллар заметно упал в цене

На сегодняшний день курсы доллара и евро вновь просели в цене. Накануне доллар и евро также упали, но незначительно.
Экспресс газета 17 октября в 23:30
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Скончался теннисист Александр Волков

Александр Волков был победителем трёх турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов в одиночном разряде, в том числе Кубка Кремля 1994 года.
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Общество

Двойника Зеленского нашли в Москве

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Происшествия

В США школьный тренер разоружил ученика с дробовиком с помощью объятий

Школьный тренер обезоружил ученика в американском городе Портленд (штат Орегон), заключив его в объятия после того, как тот явился в школу с заряженным дробовиком, сообщает телеканал ABC News.
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Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»

Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно все, но в меру", и перечислили ряд продуктов, которые стоит исключить из рациона.
РИА Новости 04:32
Шоу-бизнес

Зеленский с супругой гостили у Заворотнюк

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой часто бывал в гостях у известной актрисы Анастасии Заворотнюк.
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Сын Дмитрия Певцова принял присягу и стал кадетом

Знаменитость опубликовал фото с сыном, которое подписал: «Кадет Елисей принял присягу». Фолловеры начали поздравлять Дмитрия Певцова.
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В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
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В Венгрии автобус с украинцами влетел в дерево, 10 человек пострадали

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Не менее 89 человек пострадали во время массовых акций протеста в Каталонии, из них 60 получили травмы в Барселоне, сообщает El Pais.
Коммерсантъ 18 октября в 21:44
Здоровье

В России увеличилась средняя продолжительность жизни

Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года, сообщили в пресс-службе Минздрава России.
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Гаджеты

Молодёжный смартфон Honor показал на тестах высокую производительность

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Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на первом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) -- турнире Skate America в Лас-Вегасе.
Коммерсантъ 02:38
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На BlizzCon 2019 могут анонсировать Overwatch 2

Стример Metro рассказал, что Overwatch 2 могут анонсировать на BlizzCon 2019.
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Никлас Зюле получил разрыв крестообразной связки

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Шоу-бизнес

В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье

Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
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Шоу-бизнес

Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
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Армия и оружие

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Авто

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В настоящее время на российском автомобильном рынке Mitsubishi Pajero предлагается с дизельной и бензиновой силовой установкой.
Goroday.ru 17 октября в 09:14
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Впервые получено стабильное соединение пятивалентного плутония

Международная группа ученых, в которую входят сотрудники кафедры радиохимии химического факультета МГУ, обнаружила никогда не встречавшееся ранее соединение пятивалентного плутония.
Индикатор 18 октября в 13:02
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