Происшествия

ГородовойГородовойСпецназ задержал захватившего здание банка в Киеве мужчину

Ранее захватчика идентифицировали как гражданина Узбекистана, сообщает Страна.ua Мужчина зашел в отделение Универсального банка в бизнес-центре «Леонардо» и заявил об имеющемся у него взрывном устройстве. В заложниках у него был один человек – заведующая отделением банка.
Читать в источнике
Комментировать5
Антон Геращенко
Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение.
— Антон Геращенко, украинский политикРИА Новости 07:57

Подробнее о событии

Спецназ обезвредил захватчика киевского банка

РБК08:49

Спецназ задержал мужчину, захватившего банк в центре Киева

ТАСС08:17

Захватчик давал интервью: момент штурма банка в Киеве попал на видео

Комсомольская правда08:37

В МВД Украины заявили об отсутствии взрывчатки у захватчика банка

Известия10:06

Спецназ СБУ задержал террориста, захватившего банк в Киеве

РЕН ТВ08:01

Захвативший заложника в банке в Киеве задержан

RT на русском08:10

В Киеве спецназ задержал захватившего отделение банка мужчину

РИА Новости07:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 17:43, Ашберн
Музыка

Ларс Ульрих из Metallica назвал свои любимые песни

Культуромания 13:40
1
Общество

Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну

Почетный король Испании Хуан Карлос I принял решение покинуть страну, чтобы оградить своего сына Филиппа VI от скандалов, которые преследуют его в последнее время, и дать тому возможность царствовать без лишних проблем.
Российская газета 14:02
45
Происшествия

Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест

Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — в Санкт-Петербурге, обжалует решение о её аресте.
RT на русском 16:30
121
Политика

Начато расследование о криминальной деятельности Трампа

ИА «Ореанда-Новости» РИА Новости: Прокурор Нью-Йорка Сайрус Вэнс (на фото) объявил о начале судебного расследования финансовой деятельности президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
Ореанда-Новости 15:27
1
Армия и оружие

США отправят в Польшу дополнительно 1 тыс. американских военных

Взгляд.ру 10:07
6
Футбол

«Спартак» сделал предложение «Атлетико Минейро» о трансфере Гуги

Футбольный "Спартак" заинтересовался в защитнике бразильского клуба "Атлетико Минейро" Гуге Гомесе.
Вести.Ru 16:57
Армия и оружие

SANA сообщило об отражении воздушной атаки в районе Дамаска

РБК 16:37
35
Хоккей

«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова

RT на русском 14:45
Футбол

В матчах еврокубков почтят память жертв коронавируса

Все матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, Лиги Европы, Юношеской лиги УЕФА и 1/4 финала женской Лиги чемпионов начнутся с минуты молчания в память о жертвах пандемии коронавируса.
BetOn 16:52
Происшествия

113 случаев коронавируса выявили за сутки на Кубани

На 3 августа на Кубани у 8 585 человек выявлен коронавирус, в числе инфицированных 654 ребенка.
Kursk.com 04:06
1,2K
Общество

Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов

В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
103
Шоу-бизнес

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых российских артистов

Вести.Ru 08:39
86
Происшествия

Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино

В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК 16:34
6
Гаджеты

Смартфон Mate 40 Pro от Huawei получит «экран-водопад»

Дни24 02:50
1
Гаджеты

Пользователи портят аккумуляторы смартфонов неправильной зарядкой

Эксперты технологий рассказали, что нужно делать пользователям мобильных гаджетов, чтобы продлить срок службы их аккумуляторов.
ИнфоСМИ 14:29
82
Футбол

Фомин перешёл из «Уфы» в московское «Динамо»

RT на русском 07:34
Общество

ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро

Московская полиция начала массово штрафовать пассажиров метрополитена за отсутствие медицинских масок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 14:38
707
Общество

С 4 августа начнет действовать новый ГОСТ на квадратные номера ТС

ГТРК Чувашия 05:53
Происшествия

Пять человек пострадали в опрокинувшемся автобусе на Сахалине

Пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом, ехавшим из Углегорска в Южно-Сахалинск. Всего в автобусе было 26 пассажиров.
News.ru 00:52
3
Общество

Беспилотное летающее такси прошло испытание в Германии

Специалисты в Германии испытали первое беспилотное летающее такси, способное перевозить по воздуху до четырех пассажиров со скоростью в 120 километров в час.
Комсомольская правда 15:49
Политика

ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы.
РИА Новости 15:48
45
Происшествия

Семеро россиян пострадали в Мали при жесткой посадке Ан-74

В городе Гао на востоке Мали совершил жесткую посадку пассажирский самолет Ан-74 авиакомпании Utair с 11 людьми на борту, семеро из которых - россияне.
Газета.Ru 16:55
73
Экономика

Повлияет ли упавший рубль на стоимость продуктов, автомобилей и лекарств?

Рубль 3 августа подрос по отношению к доллару и евро. Между тем прошлая неделя ознаменовалась ощутимым падением национальной валюты.
BFM.ru 16:22
Армия и оружие

Серийные поставки беспилотника «Охотник» начнутся в 2024 году

Ударный стелс-беспилотник "Охотник" начнут серийно поставлять в 2024 году.
Газета.Ru 09:42
18
Происшествия

Число жертв коронавируса в Москве превысило 4,5 тыс. человек

В Москве за последние 24 часа скончались 12 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб.
РБК 17:08
Происшествия

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс 08:32
86
Футбол

«Эвертон» предлагает «Реалу» 18 миллионов фунтов за Регилона

По информации источника, английский клуб предложил за 23-летнего испанца 18 миллионов фунтов.
Спорт-Экспресс 01 августа в 04:57
Экономика

Цены на вторичное жилье в России снизились на 7% за год

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России снизилась на 7% за год и составила на конец июля 73,2 тыс. руб. Только по итогам июля стоимость "квадрата" упала на 3,2%, несмотря на снятие ограничительных мер.
РБК 06:28
6
Футбол

Ловрен показал фотографию с Путиным

Новобранец петербургского "Зенита" Деян Ловрен показал фотографию с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во время интервью You-Tube-каналу сине-бело-голубых.
Газета.Ru 17:08
Наука

Переработку пластика с помощью радиации предложил студент из Воронежа

В Воронежском государственном университете 3 августа сообщили о новом открытии, которое может существенно перевернуть рынок переработки бытовых отходов.
Блокнот Воронеж 15:09
3
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное