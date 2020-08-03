Происшествия
ГородовойСпецназ задержал захватившего здание банка в Киеве мужчину
Ранее захватчика идентифицировали как гражданина Узбекистана, сообщает Страна.ua Мужчина зашел в отделение Универсального банка в бизнес-центре «Леонардо» и заявил об имеющемся у него взрывном устройстве. В заложниках у него был один человек – заведующая отделением банка.
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Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение.
— Антон Геращенко, украинский политикРИА Новости 07:57
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