Происшествия

RT на русскомRT на русскомЗахвативший заложника в банке в Киеве задержан

Задержан мужчина, угрожавший взорвать отделение банка в центре Киева и взявший заложника. Как сообщает «Громадське», об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. По данным телеканала «112 Украина», СБУ провела штурм.
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Антон Геращенко
Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение.
— Антон Геращенко, украинский политикКоммерсантъ 08:25

Подробнее о событии

Опубликовано видео момента задержания террориста в киевском банке

Известия09:35

В Киеве задержали захватчика банка

Коммерсантъ08:25

Захватчика из киевского банка задержали во время интервью

Телеканал 360°07:53

Спецназ задержал мужчину, захватившего банк в центре Киева

ТАСС08:17

Захвативший заложника в банке в Киеве задержан

RT на русском08:10

Появилось видео задержания захватившего банк в Киеве

РБК09:24

Захватчик давал интервью: момент штурма банка в Киеве попал на видео

Комсомольская правда08:37
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Происшествия

Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Газета.Ru 04:58
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Общество

Экс-жена историка Соколова дала показания в суде

Бывшая супруга историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ, дала показания в суде, пишут «Санкт-Петербургские ведомости».
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Политика

Болтон: в случае переизбрания Трамп может вывести США из НАТО

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высказал точку зрения, что в случае избрания на второй срок действующий глава государства Дональд Трамп может принять решение о выходе США из НАТО.
Московский Комсомолец 09:17
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Препарат «Спинраза» могут включить в перечень жизненно важных лекарств

Комиссия Минздрава рекомендовала включить в перечень жизненно важных лекарств препарат «Спинраза».
Моя Москва.онлайн 09:37
Политика

25 лет назад талибы захватили Ил-76 с российским экипажем

3 августа 1996 года российский транспортный самолет Ил-76 компании "Аэростан" с грузом боеприпасов на борту был захвачен талибами над Афганистаном.
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Патриарх Кирилл заявил, что не является долларовым миллиардером

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Экономика

Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром

Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
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Футбол

Виллиан отклонил предложение «Челси» по двухлетнему контракту

«Челси» предпринял очередную попытку заключить новый контракт с вингером Виллианом, однако 31-летний бразилец ответил отказом.
Sport24.ru 08:38
Политика

Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами

Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
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Общество

В Абхазии опасаются вспышки COVID-19 из-за открытия границы с Россией

Открытие границы с Россией может усугубить эпидемиологическую ситуацию в Абхазии, полагают медики и члены оперативного штаба страны.
Коммерсантъ вчера в 17:58
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Общество

Глава РФПИ назвал ожидаемые сроки регистрации вакцины от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что российская вакцина против коронавирусной инфекции будет зарегистрирована в течение десяти дней.
РБК 09:42
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Происшествия

Возле жилого дома на юге Москвы загорелась газовая труба

Газовая труба загорелась около жилого дома в Даниловском районе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС 09:47
Футбол

«МЮ» предложил «Боруссии» разбить платеж за Санчо на три года

Отмечается, что «красные дьяволы» готовы выплатить 70 млн евро этим летом. Еще 30 – через год, а оставшиеся 20 – в 2022 году.
ProstoProSport 03:32
Шоу-бизнес

Асмус ответила на слухи о скорой женитьбе Харламова

В социальных сетях начали распространяться слухи, по которым Гарик Харламов в скором времени должен тайно жениться.
Pravda.Ru 02:19
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Общество

Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»

Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».
Коммерсантъ 02:48
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Шоу-бизнес

Навка опубликовала редкие кадры свадебного танца с Песковым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в день пятой годовщины свадьбы с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым опубликовала архивные кадры традиционного танца жениха и невесты.
Народные новости 06:55
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Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 31 июля в 09:51
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Футбол

Фомин перешёл из «Уфы» в московское «Динамо»

RT на русском 07:34
Общество

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

ТАСС 09:53
Происшествия

Мосгорсуд оставил под арестом первого фигуранта дела о торговле детьми

Мосгорсуд оставил под арестом первого фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
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Армия и оружие

Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»

Пятый канал вчера в 22:34
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Происшествия

В Калининграде бывшего смертника приговорили к 10 месяцам колонии

Центральный районный суд поддержал требование гособвинения. Приговор - 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
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Происшествия

Рэпер Картрайт перед смертью хотел уйти от жены к любовнице

Следователи выяснили, что у музыканта была любовница, которая несколько лет назад закончила вуз и, якобы, незадолго до своей смерти Юшко планировал подать на развод и уйти к ней.
REGNUM 05:11
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Общество

Начальник метро Петербурга Гарюгин уволится после 30 лет работы

Гарюгину в апреле исполнилось 70 лет. Он был начальником ленинградской, а затем петербургской подземки.
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Общество

Свердловский губернатор предложил увеличить тарифы на ЖКУ на 5,24%

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил поднять размер платы с граждан за жилищно-коммунальные услуги на 5,24% в 2021 году.
Urbc.Ru 07:34
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Общество

53-летний мужчина, выглядящий вдвое моложе, рассказал о своей диете

Житель Нидерландов Эдсон Брандао, в 53 года выглядящий значительно моложе своих лет, рассказал изданию Unilad о своем подходе к питанию и образе жизни.
Московский Комсомолец 09:39
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Экономика

Минфин выступил за увеличение налога для российских нефтяников

Кабмин рассмотрит законопроект, касающийся изменения параметров налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяных компаний в России, согласно инициативе Минфина РФ.
Политическая Экспертиза 04:57
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Политика

В Госдуме прокомментировали сообщения об удаленном обучении с сентября

Публикации в соцсетях о подготовке решения по переходу российских школ на удаленное обучение являются фейком, заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев 3 августа.
Известия 09:44
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Общество

В Рособрнадзоре назвали число стобалльников на ЕГЭ в 2020 году

Москва, 3 августа 2020, 15:13 — REGNUM По итогам сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году почти 8,5 тыс. выпускников получили сто баллов.
REGNUM 08:13
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Как работают Яндекс.Новости?
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