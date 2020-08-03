Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение.

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Захвативший заложника в банке в Киеве задержан

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