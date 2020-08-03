Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение.

Спецназ Службы безопасности Украины задержал мужчину, захватившего здание банка в Киеве. Кадры задержания транслировал телеканал «112 Украина». Как сообщил глава МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook, мужчину удалось задержать живым, взрыва не произошло.

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Экономика Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей. 3,3K

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Футбол Стал известен бюджет московского «Спартака» на ближайший сезон Бюджет московского "Спартака" на ближайший сезон составит 8,6 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости директор департамента по связям с общественностью футбольного клуба Антон Фетисов.

Общество Экс-жена историка Соколова положительно отозвалась о нем Бывшая жена историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, дала экс-супругу положительную характеристику в ходе судебного заседания 3 августа. 12

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