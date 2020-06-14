Общество

iReactoriReactorСпецназовцы «Альфы» рассказали о штурме больницы в Буденновске

Захват больницы в Буденновске Шамилем Басаевым произошел 25 лет назад, 14 июня 1995 года, и стал одним из самых крупных терактов в стране: более 1 000 заложников и 160 вооруженных боевиков.
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Ветеран «Альфы» раскрыл шокирующие подробности штурма в Буденновске

Московский Комсомолец10:39

Ветераны ФСБ вспомнили, как штурмовали больницу в Буденновске. «Сыпались листья, скошенные пулями»

URA.Ru02:53

«Сыпались листья, скошенные пулями». Ветераны ФСБ вспомнили о штурме в Будённовске

Life.ru05:43

Участник силовой операции в Буденновске: «Задачу мы не выполнили»

Кавказ Пост03:49

Участник штурма больницы в Буденновске: На простынях было написано кровью «Не стреляйте»

ФАН03:00

Бойцы «Альфы» поделились воспоминаниями о штурме в Будённовске

News.ru07:07

«Мы знали, на что идем»: бойцы «Альфы» рассказали о штурме в Буденновске

РИА Новости01:00
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 19:58, Ашберн
Происшествия

Спасавший тонущего ребенка глава ассоциации фермеров Кубани погиб

Газета.Ru 16:46
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Транспорт

В Москве откроются закрытые из-за коронавируса 25 вестибюлей метро

С 5:30 в понедельник, 15 июня, в столице возобновят работу 25 вестибюлей метро, которые до этого были закрыты из-за низкого пассажиропотока во время карантина.
Газета.Ru 18:55
8
Происшествия

В Южно-Сахалинске умер первый пациент, болевший коронавирусом

Как стало известно ИА Sakh.com, вчера в Южно-Сахалинске умер 80-летний пациент регионального сосудистого центра.
Сахалин.Инфо вчера в 20:23
7
Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
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Политика

Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

Известия вчера в 15:17
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Шоу-бизнес

Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников

РИА Новости 17:38
1
Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

BFM.ru 06:44
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Общество

Технологии регресса ведут к обнулению

Приближающееся голосование по поправкам к Конституции порождает еще больше вопросов о том, почему технологии не используются для главного: защиты здоровья и спасения жизни людей.
ComNews.ru 19:30
Экономика

Счетная палата выявила нарушения при реставрации зданий Росрыболовства

Всего, констатирует Счетная палата, Росрыболовство допустило нарушения на 250,5 млн руб. Многие из них — в сфере закупок: например, ведомство ограничивало конкуренцию, необоснованно формировало цены контракта, не соблюдало условия закупок и порядок приемки выполненных работ.
РБК 17:00
5
Общество

СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова

Газета.Ru 13:45
349
Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком «Ростова» Норманном

В шорт-листе английского клуба находится и полузащитник «Ростова» Матиас Норманн.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:25
Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от помощи

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с "Пятым каналом" заявил, что решение семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова не идти на контакт и не принимать извинения можно объяснить "чьим-то грязным пиаром".
РИА Новости 18:49
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Интернет

Эксперт рассказал, опасно ли подключаться к WI-FI в общественных местах

Любой WI-FI, за исключением корпоративных сетей, к которому подключается человек, может представлять опасность.
ПРАЙМ 19:05
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Тайваня

Сейсмологи в субботу зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у побережья острова Тайвань.
ТАСС вчера в 16:46
1
Армия и оружие

Военные Турции начали операцию против курдов в Ираке

Газета.Ru 18:59
Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
635
Политика

Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили

Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный срок, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел.
Lenta.ru 10:26
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Шоу-бизнес

Алибасов-младший о состоянии отца: «Я за его мозги опасаюсь»

News.ru 16:46
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Здоровье

Как посчитать

Русфонд готов подтвердить: просьб о помощи с приобретением средств защиты для врачей региональных клиник не становится меньше.
Коммерсантъ 18:00
Шоу-бизнес

Тимати обматерил Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина педофилом

Рэпер Тимати обматерил телеведущую Ксению Собчак после шутки на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Lenta.ru 16:58
1
Происшествия

В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину

ТАСС 15:04
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Общество

Петербург с 15 июня снимает часть ограничений

Санкт-Петербург с 15 июня снимает часть ограничений.
BFM.ru вчера в 06:40
376
Авто

Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail

Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня вчера в 03:17
23
Общество

Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса

Бюджет Московской области может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19 в нынешнем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 16:49
3
Хоккей

Овечкин победил в номинации «Лучшая гифка сезона» НХЛ

Газета.Ru 16:38
Футбол

«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

RT на русском 11:50
Футбол

Кокорин: «Веду переговоры с командами из Европы»

Мой приоритет поехать в Европу, сказал Кокорин в эфире ютуб-канала Александра Алиева "Кент".
Sport.ru 12 июня в 17:59
1
Общество

После шутки о Стасе Костюшкине с Собчак разорвал контракт бренд Mixit

Косметический бренд Mixit закончил сотрудничество с Ксенией Собчак после её шутки об изнасиловании, которое в детстве пережил Стас Костюшкин.
Live24 09:24
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Театры

БДТ проведёт первый в России Minecraft-спектакль

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Орлов поддержал возобновление сезона в РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возобновлении сезона-2019/20 в РПЛ.
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