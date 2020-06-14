Захват больницы в Буденновске Шамилем Басаевым произошел 25 лет назад, 14 июня 1995 года, и стал одним из самых крупных терактов в стране: более 1 000 заложников и 160 вооруженных боевиков.

Спецназовцы «Альфы» рассказали о штурме больницы в Буденновске

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