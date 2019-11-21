Футбол

Украина.руУкраина.ру«Спецоперация по дискредитации Украины»: Маркевич о «подонках», устроивших расистский скандал

Глава Комитета национальных сборных команд Украинской ассоциации футбола (УАФ) Мирон Маркевич призвал привлечь к ответственности болельщиков, устроивших расистский скандал во время матча «Шахтер» – «Динамо» (1:0) в рамках 14-го тура чемпионата Украины.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что претензии Украины по состоянию переданных ей из России трёх украинских кораблей вряд ли повлияют на подготовку саммита в нормандском формате.
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Lenta.ru 05:26
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Малайзия потребовала обнародования свидетельств по делу MH17

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Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию

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Общество

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Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
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Lenta.ru вчера в 15:07
Технологии

В самолетах и поездах может появиться высокоскоростной интернет

Российские поезда и самолеты собираются оснастить высокоскоростным интернетом.
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Минздрав принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки.
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Политика

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Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
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Политика

Организатор «Русских маршей» Белецкий получил гражданство Украины

Организатор "Русских маршей" Иван Белецкий, обвиняемый в России в призывах к экстремизму, сообщил РИА Новости, что он стал гражданином Украины и намерен получить статус адвоката.
РИА Новости 03:35
Общество

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Коммерсантъ 05:32
Общество

Козак сообщил, что «Северный поток 2» заработает в середине 2020 года

"Северный поток 2" заработает в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
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Политика

Зеленский перечислил составляющие «украинской ДНК»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о составляющих «ДНК украинцев».
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Экономика

ВТБ и «Эфко» построят терминалы для зерна и масла в порту Тамани

РБК 03:30
Политика

В РФ отреагировали на запрет российских телеканалов в Латвии

Союз журналистов РФ отреагировал на запрет российских телеканалов в Латвии Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) остановил в Латвии трансляцию девяти каналов, которые входят в крупнейший в РФ частный медиахолдинг "Национальная Медиа Группа".
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В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России

Президент Сербии Александр Вучич заинтересовался сообщениями о попытке вербовки офицера страны военным атташе России.
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Тайсон дисквалифицирован на один матч после расистского скандала

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Советский, украинский футболист, полузащитник, тренер. Заслуженный тренер Украины. Первый и единственный украинский тренер, который вывел футбольный клуб Украины в финал Еврокубка. С июля 2016 года глава комитета национальных сборных УАФ.
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Дентиньо
Бразильский футболист
Бразильский футболист, полузащитник клуба «Шахтёр». Выступал за Бразилию до 20 лет.
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