Футбол
Украина.ру«Спецоперация по дискредитации Украины»: Маркевич о «подонках», устроивших расистский скандал
Глава Комитета национальных сборных команд Украинской ассоциации футбола (УАФ) Мирон Маркевич призвал привлечь к ответственности болельщиков, устроивших расистский скандал во время матча «Шахтер» – «Динамо» (1:0) в рамках 14-го тура чемпионата Украины.
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Политика
В Кремле прокомментировали претензии Киева по состоянию кораблей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что претензии Украины по состоянию переданных ей из России трёх украинских кораблей вряд ли повлияют на подготовку саммита в нормандском формате.
Экономика
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье, сообщает РИА Новости.
Политика
Малайзия потребовала обнародования свидетельств по делу MH17
Малайзия настаивает на обнародовании всех доказательств по делу о крушении на Украине в 2014 году малайзийского Boeing 777, летевшего рейсом МН17.
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
Общество
Британский принц Эндрю прекратит исполнять официальные обязанности
Сын британской королевы принц Эндрю на время отказался от исполнения официальных обязанностей на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который обвинялся в сексуальном насилии и вовлечении в проституцию девушек-подростков, а в минувшем августе покончил с собой.
Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Наука
Все функции мозга может выполнять одно полушарие
Несмотря на удаление одного из полушарий головного мозга, человек не теряет дееспособность, так как нейронные связи становятся более прочными.
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Космос
Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний
Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Технологии
В самолетах и поездах может появиться высокоскоростной интернет
Российские поезда и самолеты собираются оснастить высокоскоростным интернетом.
Общество
Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей
Минздрав принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки.
Политика
Фонд Навального подает в суд на Путина
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Политика
Организатор «Русских маршей» Белецкий получил гражданство Украины
Организатор "Русских маршей" Иван Белецкий, обвиняемый в России в призывах к экстремизму, сообщил РИА Новости, что он стал гражданином Украины и намерен получить статус адвоката.
Общество
Антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении мэру Львова
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о подозрении мэру Львова Андрею Садовому в рамках уголовного производства о строительстве индустриального парка.
Кино
THR: продолжение «Робокопа» поставит Эйб Форсайт
Как сообщает THR, Форсайт перепишет сценарий, который вместе с Джастином Родсом («Терминатор: Тёмные судьбы») написали Эдвард Ноймайер и Майкл Майнер, авторы оригинального «Робокопа».
Экономика
Госдума приняла бюджет на три года
Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.
Общество
Козак сообщил, что «Северный поток 2» заработает в середине 2020 года
"Северный поток 2" заработает в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Политика
Зеленский перечислил составляющие «украинской ДНК»
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о составляющих «ДНК украинцев».
Политика
В РФ отреагировали на запрет российских телеканалов в Латвии
Союз журналистов РФ отреагировал на запрет российских телеканалов в Латвии Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) остановил в Латвии трансляцию девяти каналов, которые входят в крупнейший в РФ частный медиахолдинг "Национальная Медиа Группа".
Политика
Путин назвал бесперспективными технологии добычи сланцевой нефти
Сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти и газа являются варварскими и "уничтожают экологию", заявил президент Владимир Путин.
Политика
В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России
Президент Сербии Александр Вучич заинтересовался сообщениями о попытке вербовки офицера страны военным атташе России.
Игры
Консольные версии Borderlands 3 станут временно бесплатными
Точное время начала и окончания бесплатного периода разработчики не называют, но обещают, что весь достигнутый прогресс в пробном издании можно будет перенести в полную версию после покупки.
Общество
Кирилл Руки-Базуки показал результат операции
Блогер и герой ток-шоу Кирилл Терешин, более известный под прозвищем Кирилл Руки-Базуки, перенёс долгожданную операцию по удалению искусственных мышц.
Футбол
Тайсон дисквалифицирован на один матч после расистского скандала
Матч ознаменовался расистским скандалом. Сообщается, что Тайсон пропустит одну игру. Еще на два матча его дисквалифицировали условно.
Происшествия
Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля
В пресс-службе Group-IB сообщили РБК, что накануне вечером Сачков написал заявление на таксиста из-за угрозы жизни и здоровью.
Шоу-бизнес