Глава Комитета национальных сборных команд Украинской ассоциации футбола (УАФ) Мирон Маркевич призвал привлечь к ответственности болельщиков, устроивших расистский скандал во время матча «Шахтер» – «Динамо» (1:0) в рамках 14-го тура чемпионата Украины.

«Спецоперация по дискредитации Украины»: Маркевич о «подонках», устроивших расистский скандал

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