Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаСпецпоезд с россиянами выехал из Киева в Москву

В пути пассажиры пройдут пограничный и таможенный досмотр, а также медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора. Под номером 905 локомотив с украинцами отправится в субботу обратно. По данным МИД РФ, вывозить специальным поездом будут только тех граждан Украины, которые этого захотят.
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