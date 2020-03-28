Специальный поезд, который курсирует между Москвой и Киевом, доставляя на родину граждан России и Украины, отправился вечером в субботу, 28 марта, с Киевского вокзала российской столицы. Поезд под номером 906/905 прибудет в Киев утром следующего дня.

Спецпоезд отправился из Москвы в Киев

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