Коронавирус

Вести.RuВести.RuСпецпоезд отправился из Москвы в Киев

Специальный поезд, который курсирует между Москвой и Киевом, доставляя на родину граждан России и Украины, отправился вечером в субботу, 28 марта, с Киевского вокзала российской столицы. Поезд под номером 906/905 прибудет в Киев утром следующего дня.
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Поезд с украинцами вышел из Москвы в Киев

Взгляд.ру13:09

Более 700 россиян вывезли из Украины спецпоездом из-за коронавируса

РИА Новости03:25

Спецпоезд отправился из Москвы в Киев

Вести.Ru13:02

Около 700 россиян прибыли в Москву из Киева спецпоездом

Газета.Ru11:59

Сотни россиян вернулись на родину спецпоездом с Украины из-за коронавируса

Lenta.ru04:11

Специальный поезд Москва - Киев с гражданами Украины отправился с Киевского вокзала

ТАСС12:46

Последний поезд с Украины в Россию ушел без эксцессов

ФАНвчера в 16:08
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Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Газета.Ru 14:42
Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК 09:29
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении российской нефтегазовой компании.
РБК 13:53
Общество

Врач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.
РИА Новости 26 марта в 16:27
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

РИА Новости 09:03
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa вчера в 02:56
Происшествия

Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Интерфакс 11:49
Общество

Компания OneWeb заявила о банкротстве

Британская компания OneWeb, которая запускает спутники с космодромов Восточный и Байконур, подала заявку о банкротстве в суд.
РЕН ТВ 00:27
Общество

Число жертв от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек

К счастью, на Апеннинах растет также число выздоровевших. На сегодня их число достигло отметки в 12 384 человек.
Российская газета 13:57
Футбол

Умер 14-летний игрок «Атлетико»

Минчола родился 19 февраля 2006 года, за академию «Атлетико» он выступал с сезона-2013/14.
Sports.ru 10:42
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском 04:36
Общество

В Москве проведут масштабную дезинфекцию

Заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков сообщил в субботу, что в Москве пройдет масштабная дезинфекция в целях борьбы с пандемией коронавируса.
Московский Комсомолец 03:34
Путешествия

Сочинские отели начали выселять туристов

Отели и гостиницы Сочи начали выселять туристов в связи с приостановкой бронирования и заселения отдыхающих на курорте.
ТАСС 08:53
Общество

В Элисте ввели режим ЧС из-за коронавируса

В Калмыкии действует режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, в больнице только один больной с подозрением на инфекцию, с 28 марта по 5 апреля в регионе не работают торговые объекты, кроме продуктовых, отменены массовые и развлекательные мероприятия, для людей старшей 60 лет до 14 апреля введен режим самоизоляции.
РИА Новости 14:00
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM вчера в 03:05
Здоровье

В Швеции отказались от борьбы с коронавирусом

В Швеции отказались от борьбы с коронавирусом.
Shraibikus News 04:14
Общество

Власти утвердили перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости 09:43
Происшествия

Стало известно, кто скончался из-за коронавируса в Петербурге

Первым пациентом, скончавшимся в Петербурге от коронавируса, стал 73-летний мужчина. Об этом сообщил оперативный штаб.
Piter.tv 13:06
Происшествия

В Иванове полиция начала задерживать граждан, нарушающих режим самоизоляции

В Ивановской области полиция осуществляют жесткий контроль за соблюдением эпидемиологических норм, в том числе за теми гражданами, кто получил предписание соблюдать необходимый им самим и окружающим режим самоизоляции.
IvanovoNews 09:51
Происшествия

Подросток с коронавирусом умер из-за отсутствия страховки

В Калифорнии 17-летний подросток умер, потому что врачи отказались ему помочь из-за отсутствия страховки, информирует CBS.
Газета.Ru 11:49
Общество

В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

Известия 06:03
Политика

В России ограничат движение через пункты пропуска на границе

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:24
Общество

Bloomberg узнал о возможном закрытии Москвы из-за коронавируса

Сегодня источник РИА Новости заявил, что российское правительство на фоне пандемии коронавируса обсуждает возможность ограничить передвижение внутри страны, остановить воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки.
Говорит Москва 08:23
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
РБК 05:43
Футбол

«Шахтер» из Солигорска обыграл «Городею»

Солигорский «Шахтер» одержал победу над «Городеей» в матче 2-го тура чемпионата Белоруссии.
Матч ТВ 13:55
Здоровье

Врачи предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты Американской академии офтальмологии рассказали, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза — конъюнктивит.
Вечерняя Москва 03:01
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru 26 марта в 19:41
Общество

В Ухане метро возобновило работу

В китайском Ухане, который стал очагом распространения COVID-19, с сегодняшнего дня метрополитен возобновил свою работу.
Газета Кемерова 02:29
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