Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъНа Киевский вокзал Москвы прибыл спецпоезд с россиянами с Украины

В Москву прибыл спецпоезд с россиянами, которых по договоренности с Киевом эвакуировали с территории Украины. Приехавшие граждане должны будут провести две недели дома на карантине.
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Спецпоезд с россиянами прибыл из Киева в Москву

RT на русском03:39

Специальный поезд Киев - Москва с гражданами РФ прибыл на Киевский вокзал

ТАСС03:22

Спецпоезд с россиянами выехал из Киева в Москву

Российская газета01:37

Специальный поезд Киев - Москва с россиянами прибыл на Киевский вокзал

Газета.Ru03:48

Спецпоезд с россиянами прибыл в Москву из Киева

РЕН ТВ03:23

На Киевский вокзал Москвы прибыл спецпоезд с россиянами с Украины

Коммерсантъ03:08

Возвращающихся с Украины россиян не пускают на Киевский вокзал

ФАНвчера в 12:30
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Происшествия

Грузчики в Шереметьево потеряли золотые слитки на 57,9 млн рублей

Грузчики в московском аэропорту Шереметьево потеряли золотые слитки общей стоимостью 57,9 млн рублей.
Известия 26 марта в 06:33
Происшествия

В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка

По результатам двух первых проб у одного из детей выявлен коронавирус, - сообщили в обладминистрации.
Российская газета 03:56
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для родителей в условиях эпидемии короновариса.
Известия 01:56
Происшествия

В Оренбурге умер заражённый коронавирусом мужчина

Оренбург, 28 марта 2020, 10:54 — REGNUM В Оренбурге скончался мужчина, заражённый коронавирусом. Об этом сообщает областной минздрав.
REGNUM 03:54
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru 26 марта в 19:41
Общество

Поезд с эвакуированными россиянами покинул Украину

Спецпоезд маршрута Киев-Москва забрал из Украины россиян, которые пожелали эвакуироваться на родину на фоне распространения коронавируса.
Комсомольская правда 01:25
Здоровье

Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
RT на русском вчера в 08:52
Путешествия

Ростуризм рекомендовал россиянам отложить путешествия по стране

Ведомство просит россиян отменить путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки, а туроператоров — содействовать туристам.
Коммерсантъ вчера в 16:46
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель.
Lenta.ru вчера в 19:29
Наука

Сам ты искусственный

Болезнь оказалась сибирской язвой, а ее источником стал завод по производству бактериологического оружия, где по одной из версий, забыли вернуть на место защитный фильтр.
N+1 25 марта в 16:10
Общество

Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России

Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России, а также остановки пассажирских авиационных и железнодорожных перевозок, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
РБК 03:43
Здоровье

Диетолог рассказала об эффективном «антисептике из овощного отдела»

О свойствах имбиря в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун.
Радио Sputnik вчера в 19:00
Футбол

Бывший футболист «Аякса» вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев

Футболист пробыл в коматозном состоянии 2 года 8 месяцев и 19 дней.
ГЛАС.RU 26 марта в 22:01
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК 26 марта в 17:00
Происшествия

На Кубани проходят лечение восемь пациентов с коронавирусом

В медицинских учреждениях Сочи проходят лечение четыре человека, в Краснодаре - три, а также велогонщик из Чувашии - в Геленджике.
Российская газета 26 марта в 03:18
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Общество

Вирусолог рекомендовал россиянам не ездить на дачу

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рекомендовал россиянам не ездить на дачу в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 19:20
Происшествия

В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка

Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Газета.Ru вчера в 11:04
Здоровье

Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой

Черный чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе.
Evo-rus.com вчера в 09:09
Кино

Актер Марк Блум умер от коронавируса

Регион online 26 марта в 14:02
Происшествия

Тесты на коронавирус у вахтовиков с Ямала оказались отрицательными

У 20 вахтовиков, которых госпитализировали с Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения (разрабатывается ООО «Газпром добыча Надым»), не обнаружили коронавируса.
Коммерсантъ Екатеринбург 03:35
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском 26 марта в 08:06
Общество

Генпрокуратуру укрепляют следствием

В среду Совет федерации освободил от должностей заместителей генпрокурора Леонида Коржинека, надзиравшего за ФСБ и прокурорами, работающими в судах, а также Юрия Гулягина, курировавшего Уральский федеральный округ (УрФО).
Коммерсантъ вчера в 18:10
Здоровье

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса

Врач-инфекционист ФГБУ "Поликлиника №4" Управления делами Президента Российской Федерации Ольга Ермакова в видео на странице в "Вконтакте" напомнила, что коронавирус передается воздушно-капельным, либо контактно-бытовым путем.
РИА Новости 02:12
Армия и оружие

Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам

«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
RT на русском 03:26
Футбол

«Слуцк» — «Динамо» Брест: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 2-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Слуцк» — «Динамо» Брест.
Чемпионат 02:00
Здоровье

Эксперт: температура выше 37 градусов не означает наличие коронавируса

Температура выше 37 градусов не означает, что у человека коронавирусная инфекция, но это повод обратиться к врачу, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы № 2, академик Виктор Малеев.
РИА Новости вчера в 23:33
Политика

Украинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей

Желающие вернуться домой украинцы образовали многокилометровые очереди на границе.
Российская газета вчера в 20:55
Общество

В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.
РИА Новости 02:31
Армия и оружие

Под Воронежем проходят учения военных по противодействию коронавирусу

De Facto вчера в 05:10
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