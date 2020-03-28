В Москву прибыл спецпоезд с россиянами, которых по договоренности с Киевом эвакуировали с территории Украины. Приехавшие граждане должны будут провести две недели дома на карантине.

На Киевский вокзал Москвы прибыл спецпоезд с россиянами с Украины

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Армия и оружие Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам «Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.

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