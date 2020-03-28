Коронавирус
КоммерсантъНа Киевский вокзал Москвы прибыл спецпоезд с россиянами с Украины
В Москву прибыл спецпоезд с россиянами, которых по договоренности с Киевом эвакуировали с территории Украины. Приехавшие граждане должны будут провести две недели дома на карантине.
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Происшествия
Грузчики в Шереметьево потеряли золотые слитки на 57,9 млн рублей
Грузчики в московском аэропорту Шереметьево потеряли золотые слитки общей стоимостью 57,9 млн рублей.
Происшествия
В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка
По результатам двух первых проб у одного из детей выявлен коронавирус, - сообщили в обладминистрации.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для родителей в условиях эпидемии короновариса.
Происшествия
В Оренбурге умер заражённый коронавирусом мужчина
Оренбург, 28 марта 2020, 10:54 — REGNUM В Оренбурге скончался мужчина, заражённый коронавирусом. Об этом сообщает областной минздрав.
Общество
Стал известен диагноз Игоря Николаева
"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Общество
Поезд с эвакуированными россиянами покинул Украину
Спецпоезд маршрута Киев-Москва забрал из Украины россиян, которые пожелали эвакуироваться на родину на фоне распространения коронавируса.
Здоровье
Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
Путешествия
Ростуризм рекомендовал россиянам отложить путешествия по стране
Ведомство просит россиян отменить путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки, а туроператоров — содействовать туристам.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель.
Наука
Сам ты искусственный
Болезнь оказалась сибирской язвой, а ее источником стал завод по производству бактериологического оружия, где по одной из версий, забыли вернуть на место защитный фильтр.
Общество
Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России
Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России, а также остановки пассажирских авиационных и железнодорожных перевозок, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Здоровье
Диетолог рассказала об эффективном «антисептике из овощного отдела»
О свойствах имбиря в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун.
Футбол
Бывший футболист «Аякса» вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев
Футболист пробыл в коматозном состоянии 2 года 8 месяцев и 19 дней.
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Происшествия
На Кубани проходят лечение восемь пациентов с коронавирусом
В медицинских учреждениях Сочи проходят лечение четыре человека, в Краснодаре - три, а также велогонщик из Чувашии - в Геленджике.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
Вирусолог рекомендовал россиянам не ездить на дачу
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рекомендовал россиянам не ездить на дачу в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
В петербургском детском саду погибла трехлетняя девочка
Трехлетняя девочка погибла в одном из детских садов Санкт-Петербурга, сообщили в Следственном комитете.
Здоровье
Сможет помешать поражению легких при коронавирусе чай с куркумой
Черный чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе.
Кино
Актер Марк Блум умер от коронавируса
Происшествия
Тесты на коронавирус у вахтовиков с Ямала оказались отрицательными
У 20 вахтовиков, которых госпитализировали с Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения (разрабатывается ООО «Газпром добыча Надым»), не обнаружили коронавируса.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Общество
Генпрокуратуру укрепляют следствием
В среду Совет федерации освободил от должностей заместителей генпрокурора Леонида Коржинека, надзиравшего за ФСБ и прокурорами, работающими в судах, а также Юрия Гулягина, курировавшего Уральский федеральный округ (УрФО).
Здоровье
Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса
Врач-инфекционист ФГБУ "Поликлиника №4" Управления делами Президента Российской Федерации Ольга Ермакова в видео на странице в "Вконтакте" напомнила, что коронавирус передается воздушно-капельным, либо контактно-бытовым путем.
Армия и оружие
Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам
«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
Футбол
«Слуцк» — «Динамо» Брест: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Беларуси
Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 2-го тура белорусской Высшей лиги сезона-2020 «Слуцк» — «Динамо» Брест.
Здоровье
Эксперт: температура выше 37 градусов не означает наличие коронавируса
Температура выше 37 градусов не означает, что у человека коронавирусная инфекция, но это повод обратиться к врачу, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы № 2, академик Виктор Малеев.
Политика
Украинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей
Желающие вернуться домой украинцы образовали многокилометровые очереди на границе.
Общество
В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.
Армия и оружие