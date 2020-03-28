Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаСпецпоезд с россиянами выехал из Киева в Москву

В пути пассажиры пройдут пограничный и таможенный досмотр, а также медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора. Под номером 905 локомотив с украинцами отправится в субботу обратно. По данным МИД РФ, вывозить специальным поездом будут только тех граждан Украины, которые этого захотят.
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Специальный поезд Москва - Киев с гражданами Украины отправился с Киевского вокзала

ТАСС12:46

Около 700 россиян прибыли в Москву из Киева спецпоездом

Газета.Ru11:59

Спецпоезд с россиянами прибыл в Москву из Киева

РЕН ТВ03:23

Сотни россиян вернулись на родину спецпоездом с Украины из-за коронавируса

Lenta.ru04:11

Более 700 россиян вывезли из Украины спецпоездом из-за коронавируса

РИА Новости03:25

Прибытие спецпоезда с россиянами из Киева в Москву

RT на русском10:21

Из Киева в Москву через Брянск отправится спецпоезд с россиянами

Брянские новостивчера в 01:13
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Путин назначил начальника управления по развитию IT и связи

Глава государства назначил Татьяну Матвееву главой вышеупомянутого направления, освободив Андрея Липова от этой должности.
Российская газета 12:50
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В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

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РИА Новости 09:03
Общество

В ВОЗ заявили об одинаковой опасности коронавируса для всех возрастов

В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба, скончались семь человек.
Говорит Москва 12:21
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Автоновости дня вчера в 08:43
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В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка

По результатам двух первых проб у одного из детей выявлен коронавирус, - сообщили в обладминистрации.
Российская газета 03:56
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Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС 10:26
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Общество

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Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 07:06
Игры

Герой The Looter пытается найти лекарство от эпидемии

История главного героя начинается с важной миссии: по заказу местного магната необходимо раздобыть лекарство от опасной болезни, которое предположительно хранится в заброшенном монастыре.
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Энергетика

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В настоящее время Саудовская Аравия с трудом находит покупателей своей нефти после отказа США и Европы закупать у страны дополнительные объемы сырья, рассказал источник.
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Происшествия

Подросток с коронавирусом умер из-за отсутствия страховки

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Газета.Ru 11:49
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Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
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Происшествия

Пожарный погиб при тушении огня возле «Ростов Арены»

Пожарный погиб при тушении крупного пожара возле "Ростов Арены", сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Ростовской области.
Газета.Ru 11:35
Политика

Трамп задумался о введении карантина в Нью-Йорке

Глава Белого дома Дональд Трамп изучает возможность введения карантина в Нью-Йорке.
Взгляд.ру 13:03
Здоровье

В Нью-Йорке зараженные коронавирусом начали умирать каждые 17 минут

По данным Daily Mail, в городе Нью-Йорк зараженные начали умирать каждые 17 минут.
Lenta.ru 11:41
Общество

Минтруд разъяснил, кто и как будет работать в нерабочую неделю

Минтруд дал рекомендации для работников и работодателей на время нерабочей недели. Полностью их можно прочитать на сайте организации.
Известия Мордовии вчера в 02:20
Энергетика

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

Элизабет Мерфи, аналитик консалтинговой компании ESAI Energy, пояснила Bloomberg, что из-за удаленности мест добычи вайомингской нефти от морских портов ее сложно транспортировать потребителям.«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — подтвердила она.
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Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
ТАСС 07:55
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно обогнуло Африку

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Экономика

Россияне начали изымать деньги с банковских вкладов

Клиенты банков забирают средства из-за введения нового налога. Россияне начали изымать деньги с банковских вкладов.
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Общество

Миллиардер Игорь Сосин госпитализирован в Коммунарку

Anews 12:43
Общество

Лоукостер «Победа» приостановил все полеты

Дочерняя компания «Аэрофлота» «Победа» прекращает полеты. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в «Аэрофлоте».
Каскад вчера в 07:54
Спорт

Минспорт приостанавливает работу учебно-тренировочных спортивных баз

Министерство спорта Российской Федерации приняло решение приостановить работу учебно-тренировочных спортивных баз с 29 марта 2020 года и до особого распоряжения.
РИА Новости 11:31
Происшествия

Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили

Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Lenta.ru вчера в 17:35
Политика

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС вчера в 22:05
Общество

Гордон Браун предложил создать мировое правительство

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призывал создать мировое правительство для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает "Союз православных журналистов" со ссылкой на издание Тне Guardian.
Русская народная линия вчера в 09:56
Общество

Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль дал прогноз относительно вероятных сроков окончания ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 14:58
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