Коронавирус
Московский КомсомолецСпецпоезд с украинцами из Москвы прибыл в Киев
Утром в воскресенье, 29 марта, в Киев прибыл спецпоезд, на котором из Москвы вывезли граждан Украины. Как сообщают местные СМИ, поезд номер 905 прибыл в украинскую столицу с опозданием на полчаса.
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Общество
В России за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом
В России за сутки скончались четыре пациента, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.
Общество
Американские власти следят за гражданами при помощи их смартфонов
Власти США следят за жителями страны, собирая данные с их личных мобильных устройств.
Политика
Песков перешел на удаленную работу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков стал работать удаленно.
Музыка
Пухляш из Little Big станцевал в студии НТВ под хит Лолиты
Дмитрий Красилов в студии программы НТВ «Центральное телевидение» рассказал, что еще точно не знает, как теперь будет проходить «Евровидение».
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Общество
Собянин призвал жителей Москвы соблюдать дистанцию из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса призвал горожан в общественных местах не подходить близко друг к другу, отметив, что безопасной является дистанция полтора-два метра.
Общество
Оперштаб назвал возраст подключённых к ИВЛ в Москве пациентов
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Космос
Меркурий мог быть пригоден для жизни
Исследуя снимки Меркурия, ученые обратили внимание на резкие перепады высот и крутые склоны.
Общество
Отец Энтони Ярда скончался от коронавируса
Отец бывшего претендент на титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO Энтони Ярда скончался от коронавируса, сообщает Sport24.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ответила на критику из-за фото с завтраком
Выяснилось, что Рудковская не отказывает себе в роскоши даже во время эпидемии коронавирусной инфекции.
Игры
Epic Games бесплатно раздает игру World War Z
Epic Games бесплатно раздает World War Z до 2 апреля 2020 года.
Политика
В Польше оценили российскую помощь Италии
В Польше читатели информационного ресурса Interia поддержали Россию в скандале с сообщениями СМИ о том, что Варшава якобы не предоставила воздушный коридор самолетам с российской гуманитарной помощью Италии, хотя польская сторона опровергает эти данные.
Шоу-бизнес
Волочкова показала первое совместное фото с новым возлюбленным
Балерина Анастасия Волочкова всегда тщательно скрывает свою личную жизнь, однако в этот раз решила немного открыться своим поклонникам и опубликовала фотографию с романтического вечера с возлюбленным.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Общество
Официально подтвержден пятый случай заражения коронавирусом в Башкирии
Пятый случай заражения COVID-19 в Башкирии подтвердил сегодня, 29 марта, глава Минздрава РБ Максим Забелин.
Религия
Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов трогательно поздравил Анастасию Костенко с 26-летием
Отечественная модель Анастасия Костенко 29 марта отмечает свое 26-летие.
Шоу-бизнес
Пугачева с сыном спели изгоняющую коронавирус песню
Российская певица Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии.
Общество
Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране
В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.
Экономика
«Газпром» отчитался о снижении доходов топ-менеджеров
В документе отмечается, что члены совета директоров и правления ПАО «Газпром» за год получили 1 956 740 000 руб.
Футбол
Чемпион мира по футболу рассказал о срыве перехода в российский клуб
Чемпион мира по футболу в составе сборной Италии Марко Амелия рассказал о срыве перехода в московский «Спартак».
Общество
Синоптик предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе
В первый день недели ожидается гололедица и температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки.
Здоровье
В России представили схему лечения коронавирусной инфекции
Общество
Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Общество
Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо
Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
Культура
Скончался знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий
Выдающийся польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался в воскресное утро, 29 марта, в Кракове. О трагедии сообщила семья музыканта.
Шоу-бизнес
Сафронов поздравил Петросяна с рождением ребенка
Знаменитый художник Никас Сафронов сказал, что Петросян и его помощница Татьяна Брухунова оказались смелой парой.
Игры
Оригинальная NieR выйдет на PS4, Xbox One и РС
Square Enix достаточно ожидаемо на прямой трансляции в честь 10-летия NieR объявила о выходе первой части в издании «Репликант» на PS4, Xbox One и РС.