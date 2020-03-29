Утром в воскресенье, 29 марта, в Киев прибыл спецпоезд, на котором из Москвы вывезли граждан Украины. Как сообщают местные СМИ, поезд номер 905 прибыл в украинскую столицу с опозданием на полчаса.

Спецпоезд с украинцами из Москвы прибыл в Киев

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