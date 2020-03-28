Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСпецпоезд с украинцами из Москвы прибыл в Киев

Утром в воскресенье, 29 марта, в Киев прибыл спецпоезд, на котором из Москвы вывезли граждан Украины. Как сообщают местные СМИ, поезд номер 905 прибыл в украинскую столицу с опозданием на полчаса.
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Спецпоезд с эвакуированными украинцами прибыл в Киев из Москвы

Известия04:20

Спецпоезд из Москвы доставил на родину несколько сотен украинцев

Lenta.ru02:40

Спецпоезд из России доставил в Киев несколько сотен украинцев

Вести.Ru03:16

Спецпоезд с украинцами прибыл из Москвы в Киев

RT на русском02:40

Спецпоезд с украинцами прибыл из Москвы в Киев

Газета.Ru02:45

Из Москвы в Киев прибыл спецпоезд с эвакуированными украинцами

Украина.ру02:16

Более 700 россиян вывезли из Украины спецпоездом из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 03:25
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 09:12, Ашберн
Общество

К ИВЛ в Москве подключены почти 40 процентов пациентов младше 40

Возраст почти 40 процентов пациентов, которые находятся в московских больницах и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), меньше 40 лет, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Вести.Ru 08:23
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Захарова призвала граждан РФ за рубежом уважать свою страну и народ

Москва, 29 марта 2020, 15:18 — REGNUM О просьбах состоятельных граждан России, проживающих за рубежом, которые массово просят эвакуировать их на родину, рассказала 29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook.
REGNUM 08:18
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АвтоВАЗ 1 апреля поднимает цены на автомобили Lada

АвтоВАЗ в очередной раз поднимает цены c 1 апреля.
Evo-rus.com 27 марта в 08:54
Общество

Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Валентин Горбунов, который до марта 2020 года являлся председателем Мосгоризбиркома, скончался на 67-м году жизни в воскресенье, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался

Один из самых знаменитых дирижеров и композиторов последних десятилетий Кшиштоф Пендерецкий скончался в возрасте 86 лет, пишет РИА Новости.
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Назначен новый глава Роскомнадзора

Новым главой Роскомнадзора назначен бывший начальник Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации президента Андрей Липов.
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Президент УЕФА заявил, что футбольный сезон может быть потерян

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Общество

Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт

Как сообщает информационное агентство Live24, в случае блокировки карт банки теперь обязаны сообщать клиенту о причине, повлекшей принятие подобного решения.
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Авто

Назвали секретные функции авто, о которых не знают водители

Редакция издания SpeedMe.ru назвала интересные и нужные «фишки», которые присутствуют в некоторых автомобилях, но о которых не знают владельцы.
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Наука

Найдены механизмы, предотвращающие болезнь Крона

Команда американских специалистов провела исследование, в рамках которого смогла определить механизмы для предотвращения болезни Крона.
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В Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания COVID-19, в Китае практически остановилось.
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Армия и оружие

Россия сразу вывела 18 боевых кораблей с главной базы на Тихом океане

Сразу 18 кораблей были выведены 26 марта с главной базы Тихоокеанского флота ВМФ России во Владивостоке.
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Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
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Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
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Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 09:28
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
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Общество

Четыре пациента с коронавирусом скончались за сутки в России

В России за сутки скончались четыре пациента с диагнозом "коронавирусная инфекция".
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Общество

Жириновский призвал Лукашенко остановить соревнования в Белоруссии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко остановить все спортивные мероприятия в стране, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 08:05
Политика

Песков не переходил на удаленную работу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию, появившуюся в ряде СМИ о том, что он якобы перешел на дистанционную работу.
Российская газета 08:58
Общество

Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта

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Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Экономика

Минпромторг оценил текущий уровень сокращений в потребсекторе в 20%

В текущих условиях у компаний из-за падения оборотов на 50–80% в зависимости от региона наступил кассовый разрыв, а значит, невозможность работы и уплаты налогов.
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Исаакиевский собор провел Божественную Литургию и закрылся

Сегодня, 29 марта, собор провел последнее богослужение, Литургию Василия Великого, на которой присутствовало гораздо меньше человек, чем обычно.
RuNews24.ru 05:20
Политика

Макрон намерен «переломить дискуссию» вокруг российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о преувеличении российской и китайской помощи Италии.
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Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

ТАСС 07:29
Общество

Военный инфекционный центр в Нижнем Новгороде построят к 20 апреля

Военный многофункциональный медицинский центр в Нижнем Новгороде будет сдан к 20 апреля, сообщила пресс-служба Минобороны России.
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