Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что рассчитывает в ближайшем будущем встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и замглавы МИД Сергеем Вершининым.

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Специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что планирует в ближайшем будущем встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и другими российскими представителями, передает Интерфакс.

Спецпосланник генсека ООН по Сирии намерен встретиться с Лавровым

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