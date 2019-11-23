Политика
Аргументы и ФактыСпецпосланник генсека ООН по Сирии намерен встретиться с Лавровым
Специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что планирует в ближайшем будущем встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и другими российскими представителями, передает Интерфакс.
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Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что рассчитывает в ближайшем будущем встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и замглавы МИД Сергеем Вершининым.ТАССвчера в 18:04
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Спецпредставитель генсека ООН по Сирии намерен встретиться с представителями РФ
Интерфаксвчера в 20:20
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Политика
Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
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На Землю летит неизвестный астероид, который по размеру сопоставим с челябинским метеоритом, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александра Блошенко.
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По словам вице-президента и финансового директора CD Projekt Петра Нелюбовича, росту доходов компании, помимо прочего, способствовали первые поставки The Witcher 3: Wild Hunt для Nintendo Switch и рост выручки магазина GOG.
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США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии
США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
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В Госдуме объявили о мировом экономическом кризисе
Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).
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В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Северной Осетии. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
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Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга
Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
Политика
Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС, сообщает Sky News.
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Напомним, что новой части «Звездных войн» предрекают антирекорд по сборам.
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«Тормунд» подтвердил, что у «Игры престолов» был альтернативный финал
Хивью сообщил, что они и в самом деле сняли альтернативный финал истории.
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Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии
27-летняя российская модель Оксана Воеводина за копейки распродает подарки, полученные от своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии Мухаммада V. Так, недавно манекенщица была вынуждена избавиться от дорогостоящего кольца, чтобы оплатить пребывание в больнице.
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Раскрыта дата старта продаж Lada Vesta с вариатором
Раскрыта официальная дата старта продаж Lada Vesta, оснащенной вариатором.
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Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.
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Наука
Обнаружены останки «библейского» змея с задними лапами
Наши находки подтверждают идею о том, что предки современных змей были крупнотелыми и имели большую пасть,- заявил руководитель группы исследователей Изучение останков также показало, что ранние змеи сохраняли свои задние конечности в течение длительного периода времени до возникновения видов современных змей, которые по большей части полностью лишены конечностей.
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В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика
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Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
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Точный удар: На Донбассе ракета влетела в грузовик с карателями
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Видеокарт GeForce RTX Super и GeForce GTX Super станет больше
Мобильные версии GeForce RTX Super и GTX Super ожидаются только в следующем году.