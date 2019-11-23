Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыСпецпосланник генсека ООН по Сирии намерен встретиться с Лавровым

Специальный представитель генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что планирует в ближайшем будущем встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и другими российскими представителями, передает Интерфакс.
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Спецпосланник ООН по Сирии намерен встретиться с Лавровым в ближайшем будущем

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что рассчитывает в ближайшем будущем встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и замглавы МИД Сергеем Вершининым.
ТАССвчера в 18:04

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Спецпосланник ООН по Сирии намерен встретиться с Лавровым в ближайшем будущем

ТАССвчера в 18:04

Педерсен планирует встречи с представителями России в ближайшее время

РИА Новостивчера в 18:12

Спецпредставитель генсека ООН по Сирии намерен встретиться с представителями РФ

Интерфаксвчера в 20:20

Педерсен заявил о планах встретиться с Лавровым

RT на русскомвчера в 18:11

Спецпосланник ООН по Сирии рассчитывает на встречу с российскими представителями в ближайшее время

Коммерсантъвчера в 20:44

Педерсен выразил намерение встретиться с Лавровым

Газета.Ruвчера в 19:13

Спецпредставитель генсека ООН объявил о намерении встретиться с Лавровым

REGNUMвчера в 19:47
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 04:26, Вашингтон
Политика

Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
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Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них остались соцвыплаты.
Российская газета вчера в 20:04
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На пожаре в Хакасии погибли двое детей и взрослый мужчина

При пожаре в селе Бельтырское Аскизского района в Хакасии погибли двое детей и мужчина.
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На Землю летит неизвестный астероид, который по размеру сопоставим с челябинским метеоритом, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александра Блошенко.
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РИА Новости вчера в 14:34
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Релиз The Witcher 3 на Switch способствовал росту доходов CD Projekt

По словам вице-президента и финансового директора CD Projekt Петра Нелюбовича, росту доходов компании, помимо прочего, способствовали первые поставки The Witcher 3: Wild Hunt для Nintendo Switch и рост выручки магазина GOG.
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США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии

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РИА Новости вчера в 16:54
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Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу.
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Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).
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Пять человек погибли в ДТП на трассе в Северной Осетии. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
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Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга

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Дэйзи Ридли рассказал о девятом эпизоде «Звездных войн»

Напомним, что новой части «Звездных войн» предрекают антирекорд по сборам.
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«Тормунд» подтвердил, что у «Игры престолов» был альтернативный финал

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Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии

27-летняя российская модель Оксана Воеводина за копейки распродает подарки, полученные от своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии Мухаммада V. Так, недавно манекенщица была вынуждена избавиться от дорогостоящего кольца, чтобы оплатить пребывание в больнице.
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Раскрыта дата старта продаж Lada Vesta с вариатором

Раскрыта официальная дата старта продаж Lada Vesta, оснащенной вариатором.
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Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных

Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.
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Тарасова и Морозов не вышли в финал «Гран-при»

Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов не вышли в финал «Гран-при».
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В ЦФО намерены установить систему контроля за движением автомобилей

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Обнаружены останки «библейского» змея с задними лапами

Наши находки подтверждают идею о том, что предки современных змей были крупнотелыми и имели большую пасть,- заявил руководитель группы исследователей Изучение останков также показало, что ранние змеи сохраняли свои задние конечности в течение длительного периода времени до возникновения видов современных змей, которые по большей части полностью лишены конечностей.
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Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

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Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
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Точный удар: На Донбассе ракета влетела в грузовик с карателями

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