Политика
РИА НовостиСпецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России. Об этом сообщает агентство "Укринформ".
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Армия и оружие
Трамп заявил о разработке США «невероятных новых вооружений»
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают «невероятные новые вооружения».
RT на русском вчера в 23:59
Политика
Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
Гаджеты
Xiaomi начинает продажи Redmi Note 8 Pro в России
Китайская компания Xiaomi выпустит на российском рынке свою новинку Redmi Note 8 Pro уже сегодня, 8 октября.
Народные новости вчера в 20:37
Общество
На Запашного пожаловались в СК России
"Творческое объединение цирковых коллективов" пожаловалось в СК на гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного.
Газета.Ru вчера в 12:54
Шоу-бизнес
Бочкарева вышла на связь после своего исчезновения
iReactor вчера в 15:01
Происшествия
ФБР определило «самого продуктивного» серийного убийцу в истории США
Серийный убийца, признавшийся в 93 преступлениях, признан ФБР "самым продуктивным" убийцей в истории США, сообщает газета New York Post со ссылкой на заявление ФБР.
РИА Новости вчера в 19:22
Здоровье
В Минздраве допускают возможность запрета вейпов в России
Вейпы в РФ могут попасть под запрет через два-три года, если будут получены доказательства их смертельной опасности, сообщил глава департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.
Аргументы и Факты вчера в 05:35
Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.
Газета.Ru вчера в 13:51
Экономика
Минфин планирует повысить налоги в России в ближайшие три года
В ближайшие три года Минфин намерен вновь повысить акцизы и страховые взносы, полагают сотрудники Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ), которые проанализировали документы министерства.
66.ru вчера в 23:37
Гаджеты
В Android-смартфонах вновь обнаружили ранее исправленную уязвимость
Эксперты компании Google обнаружили уязвимость в коде ядра мобильной операционной системы Android, затрагивающую некоторые модели смартфонов.
REGNUM 05 октября в 08:16
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Кино
Журналист Роман Супер опубликовал трейлер фильма о Децле
Компания «Амурские волны» выпустила трейлер документального фильма «С закрытыми окнами».
АН Между строк вчера в 06:38
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
StarHit.ru вчера в 07:11
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами россиян
Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу из-за проблем с выдачей виз делегатам из России.
Lenta.ru вчера в 17:38
Политика
Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Газета.Ru вчера в 18:42
Общество
Работники оборонных заводов в Приморье выйдут на митинги
В городах Арсеньев и Большой Камень выйдут на митинги заявить о своих правах работники оборонных заводов «Прогресс» и «Звезда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06 октября в 23:06
Хоккей
Евгений Малкин выбыл на длительный срок из-за травмы
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин выбыл из строя на длительный срок из-за травмы нижней части тела.
Вести.Ru вчера в 13:44
Экономика
В России иностранцам запретят торговать на рынке
Полный запрет наложен на занятость мигрантов в розничной торговле в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках и любой другой торговлей вне магазинов, палаток и рынков.
Lenta.ru вчера в 05:15
Происшествия
В Барнауле уже неделю не могут закопать могилы безродных детей
Как уже сообщало ИА REGNUM, хоронить всех безродных, усопших в Барнауле, на кладбище во Власихе начали с 2005 года.
REGNUM вчера в 04:41
Космос
Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Москва 24 вчера в 14:52
Политика
В Голливуде Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
РИА Новости вчера в 19:30
Недвижимость
Новостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Известия вчера в 18:10
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Российская газета 06 октября в 12:14
Общество
Росгвардия показала образец жетонов для своих сотрудников
Росгвардия опубликовала проект приказа главы службы Виктора Золотова, которым утверждается образец и описание нагрудного знака сотрудников национальной гвардии.
РБК вчера в 08:50
Космос
Спутник «Глонасс-М» №736 временно вывели из группировки
В начале августа 2019 года на техобслуживание был также выведен спутник "Глонасс-М" №717. Еще один спутник (№742) был выведен 26 августа.
ТАСС вчера в 22:22
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Космос
Curiosity находит остатки древнего соленого озера на Марсе
Когда-то Марс был относительно теплым и влажным миром, полным рек и озер, и, как полагают большинство исследователей, океаном, покрывающим большую полоску северного полушария планеты.
AstroNews.ru вчера в 12:44
Политика
Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу
РИА Новости вчера в 19:16
Происшествия
В аварии возле «Высоцкого» серьезные травмы получили две девушки
В аварии возле «Высоцкого» серьезные травмы получили две девушки. Об этом сообщили очевидцы с места происшествия.
Екатеринбург Онлайн вчера в 23:13