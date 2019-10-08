Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России. Об этом сообщает агентство "Укринформ".

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России

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