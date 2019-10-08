Политика

Lenta.ruLenta.ruВ ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Читать в источнике
Комментировать284

Подробнее о событии

В Совфеде похвалили спецпредставителя ОБСЕ за знание истории Крыма

Взгляд.ру04:30

Украинский посол возмутился заявлению спецпредставителя ОБСЕ насчет Крыма

Газета.Ruвчера в 21:09

Посол Украины удивился словам спецпредставителя ОБСЕ об истории Крыма

РБКвчера в 23:49

В ОБСЕ вспомнили о том, что Крым уже принадлежал России

URA.Ruвчера в 21:47

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о российских «корнях» Крыма

News.ruвчера в 21:20

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме

RT на русском01:39

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России

РИА Новостивчера в 20:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 04:58, Ашберн
Политика

Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
РБК 04:46
Происшествия

Следователи назвали причину смерти актера Дмитрия Марьянова

Следователи установили, что Марьянов умер от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
РБК 04:16
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии

Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Армия и оружие

Трамп рассказал о разработке новых вооружений

В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
Известия 01:04
Происшествия

На Кипре произошел скандал из-за расистского нападения на россиянку

РИА Новости вчера в 07:07
Происшествия

В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 04:28
Происшествия

Экс-глава рудника «Мир» найден мертвым в якутском СИЗО

Бывший начальник подземного рудника "Мир" (принадлежит АК "АЛРОСА") Алексей Бурксер найден мертвым в следственном изоляторе Якутска.
Российская газета 02:44
Общество

СМИ узнали детали исков столичного управления МВД к оппозиционерам

РБК вчера в 21:20
Транспорт

Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными с 2020 года

Посещение туалетных комнат на всех российских вокзалах станет бесплатным с 1 января 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов.
ТАСС 04:50
Политика

В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе

Газета.Ru вчера в 20:54
Политика

В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу

Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».
RT на русском вчера в 20:16
Армия и оружие

Иран предостерег Турцию от военной операции в Сирии

Ранее Турция начала операцию против курдов на севере Сирии.
Московский Комсомолец 04:41
Происшествия

Власти ФРГ назвали инцидент с грузовиком террористическим актом

Власти Германии назвали инцидент в городе Лимбург-ан-дер-Лан (федеральная земля Гессен), в ходе которого грузовик врезался в толпу и ранил 17 человек, террористическим актом.
Газета.Ru 03:53
Происшествия

В центре Читы нашли расчлененное тело девушки

Российская газета 06 октября в 08:53
Армия и оружие

Производство Су-34 могут перенести из Новосибирска

Сборку фронтовых бомбардировщиков Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.
Коммерсантъ 02:35
Политика

Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию

Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
Газета.Ru вчера в 23:56
Футбол

Мамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы

News.ru вчера в 12:16
Происшествия

Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце

На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Шоу-бизнес

Муж скрывал от Лолиты роман с косметологом из Белоруссии

Фото: Личные архивы "Тайную любовь" тренера по фитнесу Иванова зовут Ольга Кулиева, она — землячка самого Дмитрия, из его родной Белоруссии.
Super.ru вчера в 06:00
Политика

Абэ: суверенитет Японии распространяется на «северные территории»

Суверенитет Японии распространяется на спорные острова Курильской гряды, и позиция правительства в этом вопросе не меняется.
REGNUM вчера в 23:23
Общество

В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Транспорт

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Кино

Сэмюэл Л. Джексон ответил на критику Marvel со стороны Скорсезе

Фильм Про вчера в 10:51
Шоу-бизнес

Дочь Бородиной экстренно прооперировали

В минувшую пятницу Ксении Бородиной довелось пережить не самые приятные минуты.
WomanHit.ru 03:58
Политика

РБК: Кремль начал поиск кандидатов в Госдуму VIII созыва

По закону о выборах депутатов Госдумы кандидат одновременно может входить как в федеральный список, так и выдвигаться по округу.
Нижний сейчас 04:37
Космос

Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад

Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Москва 24 вчера в 14:52
Общество

В Бразилии обнаружили бутылку с посланием от советских моряков

LentaChel.ru вчера в 23:56
Шоу-бизнес

В Сети опубликовали отрывки книги о Жанне Фриске

Появились отрывки из первой книги, посвященной Жанне Фриске. Произведение «Блестка» написал близкий друг певицы Геннадий Куркин.
ИнфоСМИ 03:26
Происшествия

Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев

В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru вчера в 14:15
Экономика

МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
REGNUM вчера в 02:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное