Политика
Lenta.ruВ ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
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Политика
Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
Происшествия
Следователи назвали причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Следователи установили, что Марьянов умер от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Армия и оружие
Трамп рассказал о разработке новых вооружений
В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
Происшествия
На Кипре произошел скандал из-за расистского нападения на россиянку
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
Происшествия
Экс-глава рудника «Мир» найден мертвым в якутском СИЗО
Бывший начальник подземного рудника "Мир" (принадлежит АК "АЛРОСА") Алексей Бурксер найден мертвым в следственном изоляторе Якутска.
Транспорт
Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными с 2020 года
Посещение туалетных комнат на всех российских вокзалах станет бесплатным с 1 января 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов.
Политика
В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Политика
В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу
Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».
Армия и оружие
Иран предостерег Турцию от военной операции в Сирии
Ранее Турция начала операцию против курдов на севере Сирии.
Происшествия
Власти ФРГ назвали инцидент с грузовиком террористическим актом
Власти Германии назвали инцидент в городе Лимбург-ан-дер-Лан (федеральная земля Гессен), в ходе которого грузовик врезался в толпу и ранил 17 человек, террористическим актом.
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Армия и оружие
Производство Су-34 могут перенести из Новосибирска
Сборку фронтовых бомбардировщиков Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.
Политика
Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию
Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
Футбол
Мамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
Шоу-бизнес
Муж скрывал от Лолиты роман с косметологом из Белоруссии
Фото: Личные архивы "Тайную любовь" тренера по фитнесу Иванова зовут Ольга Кулиева, она — землячка самого Дмитрия, из его родной Белоруссии.
Политика
Абэ: суверенитет Японии распространяется на «северные территории»
Суверенитет Японии распространяется на спорные острова Курильской гряды, и позиция правительства в этом вопросе не меняется.
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Кино
Сэмюэл Л. Джексон ответил на критику Marvel со стороны Скорсезе
Шоу-бизнес
Дочь Бородиной экстренно прооперировали
В минувшую пятницу Ксении Бородиной довелось пережить не самые приятные минуты.
Политика
РБК: Кремль начал поиск кандидатов в Госдуму VIII созыва
По закону о выборах депутатов Госдумы кандидат одновременно может входить как в федеральный список, так и выдвигаться по округу.
Космос
Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Общество
В Бразилии обнаружили бутылку с посланием от советских моряков
Шоу-бизнес
В Сети опубликовали отрывки книги о Жанне Фриске
Появились отрывки из первой книги, посвященной Жанне Фриске. Произведение «Блестка» написал близкий друг певицы Геннадий Куркин.
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Экономика
МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.