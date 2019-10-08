Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.

В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме

Происшествия Следователи назвали причину смерти актера Дмитрия Марьянова Следователи установили, что Марьянов умер от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.

Транспорт Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными с 2020 года Посещение туалетных комнат на всех российских вокзалах станет бесплатным с 1 января 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов.

Происшествия Власти ФРГ назвали инцидент с грузовиком террористическим актом Власти Германии назвали инцидент в городе Лимбург-ан-дер-Лан (федеральная земля Гессен), в ходе которого грузовик врезался в толпу и ранил 17 человек, террористическим актом.

Происшествия Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

Общество В России могут запретить крафтовое пиво В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.

Шоу-бизнес Дочь Бородиной экстренно прооперировали В минувшую пятницу Ксении Бородиной довелось пережить не самые приятные минуты.