Политика

RT на русскомRT на русскомСпецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
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Аксёнов прокомментировал заявление спецпредставителя ОБСЕ об исторической принадлежности Крыма России

КИА09:37

Аксёнов оценил слова спецпредставителя ОБСЕ о Крыме

RT на русском10:53

В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме

Газета.Ru06:12

В Совфеде похвалили спецпредставителя ОБСЕ за знание истории Крыма

Взгляд.ру04:30

Посол Украины удивился словам спецпредставителя ОБСЕ об истории Крыма

РБКвчера в 23:49

В ОБСЕ вспомнили о том, что Крым уже принадлежал России

URA.Ruвчера в 21:47

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России

РИА Новостивчера в 20:27
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Общество

Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса

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Дело сестер Хачатурян Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.
РИА Новости 09:15
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий

Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК 09:36
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Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово

По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
BFM.ru 06:38
Общество

Суд отказал Алибасову в иске к «Ашану» и производителю «Крота»

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РБК 12:10
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Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Общество

Суд отклонил иск рэпера L’One к лейблу Black Star

Мещанский районный суд отклонил иск рэпера L'One (Левана Горозии) и оставил право использования его песен за музыкальным лейблом Black Star.
Москва 24 11:45
Происшествия

В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису

Российский теннисист и призер юношеских Олимпийских игр Михаил Бирюков был найден мертвым в московской квартире.
Вести.Ru 12:05
Политика

В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе

Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
Lenta.ru 06:57
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Глава HTC считает инвестиции в VR причиной неудач на рынке смартфонов

Генеральный директор тайваньской HTC Ив Мэтр заявил, что компания потерпела неудачу на рынке смартфонов из-за того, что сделала ставку на инновации в виртуальной реальности.
Вести.Финанс вчера в 08:34
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В Госдуму внесли проект о блокировке пользователей e-mail

Проект закона о блокировке пользователей e-mail сервисов и мессенджеров, которые передают запрещенную в России информацию, внесли в Госдуму.
Газета.Ru 11:01
Транспорт

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Политика

В небе над Лос-Анджелесом появилось поздравление Владимиру Путину

Мосмонитор 00:09
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro вчера в 13:45
Армия и оружие

Изменивший войну: как легендарный ДШК оставил след в истории

Незадолго до начала Второй мировой войны в СССР был создан 12,7-мм пулемет.
Российская газета 06:33
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Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном

Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru вчера в 14:17
Игры

Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

ТАСС 09:02
Политика

В Госдуме заявили о возможном восстановлении авиасообщения с Грузией

Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в самое ближайшее время, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
РИА Новости 05:00
Политика

Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов

Грузинская авиакомпания Georgian Airways готовит иск в Европейский суд против министерства транспорта России в связи с запретом прямых полетов из РФ, нанесшим финансовый ущерб и нарушившим права потребителей.
ТАСС 08:26
Армия и оружие

Назван новый покупатель истребителя Су-57

Основу парка боевой авиации Мьянмы составляют российские легкие истребители МиГ-29, но программой модернизации ВВС страны предусмотрено появление тяжелых истребителей.
Российская газета 05:25
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26
Армия и оружие

Киев обвинил Россию в обмане трибунала по возврату украинских судов

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Москва якобы передала Международному трибуналу по морскому праву недостоверную информацию по возврату трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе.
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Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия»

Ruposters.ru 06 октября в 05:12
Авто

«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели автомобиля под названием Van.
Известия 07:09
Общество

Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.
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Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Экономика

Зарплата таксистов в России за два года выросла в полтора раза

Средний доход таксистов в России с 2017 года вырос в полтора раза и достиг в 2019-м году 63 тыс. рублей в месяц, подсчитали эксперты Аналитического центра при правительстве Российской Федерации.
Известия 02:00
Экономика

Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах

Главной целью документа стали увеличение доли и постепенный переход к рублю и лире в отношениях двух стран, создание необходимой для этого инфраструктуры финансового рынка, а также повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов.
Lenta.ru 09:27
Футбол

«Краснодар» отказался продавать Сулейманова в «Боруссию»

Vprognoze.ru 05:08
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