Политика
РБКСпецпредставитель Путина заявил об отсутствии запрета на Telegram
Мессенджер Telegram не запрещен в России, а блокировка используемых им IP-адресов стала стимулом для развития технологий и стартапов в этой сфере. Об этом заявил специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Telegram в России не запрещен для использования.ТАСС05:27
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Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Российская газета 06:28
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
По словам Медведева, сегодня правительство не может не следить за происходящим в экономике страны.
РИА Новости 08:09
Политика
Россия опровергла данные Чехии о раскрытой шпионской сети
Посольство России в Чехии опровергло информацию о финансировании шпионской сети в республике, о чем заявляла местная контрразведка.
Lenta.ru 09:00
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM 02:09
Общество
Соловьев попал в книгу рекордов Гиннесса
Газета.Ru 07:02
Происшествия
Полиция Карелии поможет семье погибшего в Нальчике офицера
Руководство МВД Карелии окажет всю необходимую помощь семье офицера полиции Александра Флегонтова, который погиб в драке во время прохождения курсов в филиале института повышения квалификации Краснодарского университета МВД России в Нальчике.
Известия вчера в 13:35
Авто
Новую Skoda Octavia рассекретили до премьеры
Напомним, мировая премьера новой Skoda Octavia в кузове лифтбек и универсал состоится 11 ноября в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.
Автоновости дня 06:19
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Как сообщали СМИ, в феврале 2012 года депутат Раменского района и генеральный директор местного животноводческого предприятия Татьяна Сидорова пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой.
РИА Новости 07:07
Общество
Жаров заявил о переходе от блокировок к штрафам за нарушения в Сети
Власти России планируют перейти от мер по блокировке к применению штрафов для регулирования интернет-пространства.
РБК 06:33
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 04:19
Общество
Австралийские газеты вышли с закрашенными первыми полосами
21 октября крупнейшие австралийские газеты вышли с одинаковой первой полосой. Текст на ней замазан черным цветом.
Известия 08:26
Общество
Ученые предупредили об угрозе прорыва Горьковской плотины
Ученый отметил, что в этом случае последствия будут более серьезными, чем при ЧП в Красноярском крае.
РИА Новости 05:53
Здоровье
Врач рассказала о неожиданном симптоме повышенного давления
Врач-терапевт высшей категории Мария Гаврилова рассказала, каким образом может себя проявлять повышенное давление и как предотвратить опасное состояние.
Medical Note 07:43
Кино
Джареда Лето не позвали на съемки «Джокера»
RuNews24.ru вчера в 03:57
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Дни24 вчера в 00:42
Гаджеты
Huawei начнет продажу фитнес-трекера Band 4
ToDay News Ufa 08:29
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 03:43
Экономика
Смольный одобрил новый налоговый вычет для РЖД и промышленности
Правительство Санкт-Петербурга 21 октября поддержало законопроект о новом инвестиционном налоговом вычете, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:25
Авто
Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию
Японский автопроизводитель Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию.
Ведомости 08:31
Происшествия
Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер
Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.
Lenta.ru 06:18
Происшествия
В Новосибирске произошёл крупный пожар на складе
В Новосибирске произошло возгорание крыши производственного одноэтажного склада на площади, предположительно, 1 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
RT на русском 08:03
Армия и оружие
Курды закидали американских военных помидорами и камнями
Жители сирийского Камышлы закидали камнями и помидорами американских военных, покидавших город.
Lenta.ru 08:40
Происшествия
Девушка, которую росгвардеец ударил в живот, подала в суд на СКР
Ранее СК поручил передать заявление Сосновской в отношении действий росгвардейцев, которые при задержании, удерживая девушке руки, ударили ее в живот, в саму Росгвардию.
Московский Комсомолец 07:36
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 09:55
Армия и оружие
В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Газета.Ru вчера в 21:58
Общество
Опубликовано фото из больницы, где находится Заворотнюк
В Интернете появились снимки из медицинского центра на Рублёвке, где, по предварительным данным, актриса Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию после лечения.
URA.Ru 00:45
Кино
Первый канал представил тизер второго сезона сериала «Метод»
Российская газета 07:47
Кино
Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
Газета.Ru 05:36
Финансы
«Траст» оценил требования к «Открытие холдингу» в 450 млрд рублей
Долг сформирован из невозвращенных кредитов, выданных «Трастом», банком «ФК Открытие», «Рост банком», и облигаций «Открытие холдинга» на балансе банка, пояснил представитель банка.
Ведомости 06:20