Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Telegram в России не запрещен для использования.

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Мессенджер Telegram не запрещен в России, а блокировка используемых им IP-адресов стала стимулом для развития технологий и стартапов в этой сфере. Об этом заявил специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Спецпредставитель Путина заявил об отсутствии запрета на Telegram

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