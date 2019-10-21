Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Telegram в России не запрещен для использования.

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Выступая на Международном форуме "Открытые инновации" в Сколково, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил об отсутствии запрета на мессенджер Telegram в стране.

Спецпредставитель Путина заявил об отсутствии запрета на Telegram

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