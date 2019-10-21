Политика
Газета.RuСпецпредставитель Путина заявил об отсутствии запрета на Telegram
Выступая на Международном форуме "Открытые инновации" в Сколково, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил об отсутствии запрета на мессенджер Telegram в стране.
Читать в источнике
Оценить90
с чего всё началось
Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Telegram в России не запрещен для использования.ТАСС09:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 16:14, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
РБК 10:11
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
РИА Новости 11:10
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Политика
Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского
Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Газета.Ru 14:16
Гаджеты
Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов
Рейтинг самых производительных смартфонов составили разработчики теста Master Lu, который помогает определить мощность гаджета, рассказало издание MyDrivers.
Gazeta.SPb 09:05
Футбол
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 1:1
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» назвали составы на очную битву в рамках девятого тура английской Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру вчера в 14:36
Авто
Новую Skoda Octavia показали до премьеры
Напомним, мировая премьера новой Skoda Octavia в кузове лифтбек и универсал состоится 11 ноября в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.
Автоновости дня 10:19
Здоровье
Организм жителя США начал самостоятельно вырабатывать пиво
У жителя США был диагностирован так называемый «синдром автоброжения», из-за которого организм человека способен самостоятельно вырабатывать алкоголь, сообщили специалисты Университета Ричмонда.
ФАН 10:16
Общество
Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея
Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.
Взгляд.ру 08:40
Армия и оружие
Минобороны направит ракетоносцы Ту-160 в ЮАР
Министерство обороны России собирается направить стратегические бомбардировщики Ту-160 в Южно-Африканскую Республику.
Газета.Ru 15:13
Происшествия
Бывший украинский министр погиб при крушении вертолёта
При крушении вертолёта в Полтавской области Украины погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый, который был пилотом.
RT на русском 15:47
Экономика
Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%
Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
REGNUM 11:38
Политика
Палата общин заблокировала пересмотр решения о переносе брексита
Спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу заблокировал повторное рассмотрение предлагаемого премьер-министром Борисом Джонсоном проекта сделки с ЕС по брекситу и отказался от пересмотра решения о переносе выхода королевства из альянса.
RT на русском 16:11
Экономика
В 2020 году в России могут поднять минимальные цены на водку и коньяк
Отмечается, что минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.
RT на русском 14:34
Теннис
Медведев, Хачанов и Рублев вошли в сборную России на Кубок Дэвиса
Российские теннисисты Даниил Медведев, являющийся четвертой ракеткой мира, Карен Хачанов (9) и Андрей Рублев (22) вошли в сборную России.
МК-Спорт 13:57
Здоровье
Врачи рассказали, что помогает нормализовать давление без лекарств
Если давление начинает «скакать», нормализовать его, по мнению врачей, в первую очередь помогает специальный рацион из фруктов, круп и овощей, а также адекватная физическая активность.
MedikForum.ru 15:11
Политика
Постпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН
Соединённые Штаты заблокировали полноценную работу делегации России и ряда других стран в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения из-за своей визовой политики, заявил российский зампостпреда при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.
RT на русском 16:09
Общество
Миру предрекли «финансовый армагеддон»
Бывший управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что миру грозит новый экономический и финансовый кризис, который будет иметь разрушительные последствия для демократической рыночной системы.
Газета.Ru вчера в 19:11
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском 12:44
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru 03:33
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в поджоге дома в Ростове
Кировский районный суд Ярославля постановил арестовать подозреваемого в поджоге дома в Ростове, где погибли семь человек, включая пятерых детей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 13:54
Футбол
Арсенал (Тула) — Сочи 1:1
«Сочи» в гостях встречается с «Арсеналом» в матче 13-го тура РПЛ.
Sportbox.RU вчера в 15:02
Экономика
Китай впервые обошел США по числу богатейших людей
По результату первого полугодия 2019 года в 10% самых богатых людей мира попали 100 миллионов китайцев и 99 миллионов американцев.
Дождь 12:42
Технологии
Четки Ватикана взломали за 15 минут
Хакер воспользовался уязвимостью при регистрации: пароль с привязкой к электронной почте пересылался в открытом виде, что позволило в течение 15 минут получить доступ к другим персональным данным о пользователе.
Территория новостей 07:00
Армия и оружие
Путин рассказал о создании «абсолютно эксклюзивного» оружия будущего: у других стран такого нет, и никакие системы ПВО ему не помеха (Sohu, Китай) (Sohu)
ИноСМИ вчера в 21:56
Шоу-бизнес
Вокалистка группы YUKO получила вид на жительство на Украине
Пользователи социальных сетей по-разному отреагировали на действия вокалистки группы YUKO.
RuNews24.ru 15:51
Политика
Посольство РФ опровергло обвинения главы чешской контрразведки
В посольстве РФ опровергли обвинения директора Службы безопасности и информации Чехии Михаила Коуделки о связи с раскрытой сети агентов, якобы работавших на российские спецслужбы.
Известия 12:31