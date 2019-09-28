Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, об этом сообщает Reuters.

Спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку

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