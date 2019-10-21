Политика

Газета.RuГазета.RuСпецпредставитель Путина заявил об отсутствии запрета на Telegram

Выступая на Международном форуме "Открытые инновации" в Сколково, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил об отсутствии запрета на мессенджер Telegram в стране.
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с чего всё началось

Спецпредставитель президента заявил, что в России нет запрета на использование Telegram

Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Telegram в России не запрещен для использования.
ТАСС09:27

Подробнее о событии

Спецпредставитель президента заявил, что Telegram в России не запрещён

RT на русском13:32

Спецпредставитель Путина заявил об отсутствии запрета на Telegram

РБК12:19

Советник президента заявил об отсутствии запрета на Telegram

Rambler News Service10:12

Песков: Telegram в России не запрещен

Телеканал 360°11:32

Советник Путина по интернету заявил об отсутствии запрета на Telegram в России

Коммерсантъ10:17

Советник Путина заявил, что Telegram в России не запрещен

URA.Ru11:35

Спецпредставитель президента заявил, что в России нет запрета на использование Telegram

ТАСС09:27
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Политика

Советником секретаря СНБО Украины по Донбассу стал шоумен Сивохо

Известный шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо сообщает, что назначен на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
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Михаил Федотов снят с поста главы СПЧ при президенте России

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RT на русском 13:36
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Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
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Hummer возродят в виде электромобиля

Концерн General Motors в 2021 году может выпустить электромобили под маркой Hummer.
Российская газета вчера в 12:00
Авто

Жителю Новосибирской области насчитали 273 тыс. налога на Bentley

В региональной налоговой службе сообщили о машинах, к которым применили повышающий коэффициент в размере 3,0. Оказалось, что в Новосибирской области максимальный коэффициент применили к 54 автомобилям.
Газета DAILY 17:35
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Фонд защиты прав дольщиков достроит два долгостроя в Орле

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15-летняя Щербакова установила рекорд женского фигурного катания

Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.
РИА Новости 15:50
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Палата общин заблокировала пересмотр решения о переносе брексита

Спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу заблокировал повторное рассмотрение предлагаемого премьер-министром Борисом Джонсоном проекта сделки с ЕС по брекситу и отказался от пересмотра решения о переносе выхода королевства из альянса.
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Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»

1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 08:19
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На Украине потерпел крушение вертолёт

В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
RT на русском 15:02
Армия и оружие

Минобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР

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Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву

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Кремль не видит прогресса в подготовке встречи в «нормандском формате»

Киев начал делать противоречивые заявления после подписания "формулы Штайнмайера" и договоренности по разводу сил в Донбассе, поэтому подготовка к саммиту в "нормандском формате" остановилась, пояснил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
Газета.Ru 17:40
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Ледокол «Иван Папанин» будет спущен 25 октября

На этой неделе в Санкт-Петербурге состоится торжественная церемония спуска на воду головного патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550.
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Происшествия

Крупный пожар на складе на востоке Москвы локализован

Пожарные локализовали возгорание на складе на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.
Интерфакс 17:20
Армия и оружие

Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты

Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
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Армия и оружие

Начались международные учения сил НАТО в Черном море

Южный Федеральный 16:41
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Детей освободят от платы за вывоз мусора

В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
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Тедеско объяснил, почему Бакаев сыграл с «Рубином» в центре полузащиты

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему решил поставить полузащитника Зелимхана Бакаева в центр поля в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
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Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины

Нижегородская ГЭС (Горьковская плотина) не имеет технических конструкций, обеспечивающих ее устойчивость, а это чревато катастрофой.
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Директор «Алисы» рассказал о массовой драке на концерте в Череповце

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Инсайдер: новый «Бэтмен» называется Batman: Arkham Legacy

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Названа третья пятерка претендентов на «Золотой мяч»

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Объявлен траур по жертвам пожара в Ярославской области

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Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
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