Политика
РИА НовостиСпецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово
Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры.
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с чего всё началось
Как говорится в пресс-релизе SPO, обвинения в отношении Тачи и ряда других лиц состоит из десяти пунктов, среди которых обвинения в убийствах, насильственных исчезновениях людей, преследованиях и пытках.Русская Планета15:48
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Спецпрокурор по Косово подозревает Хашима Тачи в совершении военных преступлений
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