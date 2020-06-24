с чего всё началось

Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры.

Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово

Футбол «Урал» вышел в полуфинал Кубка России Футболисты "Урала" стали последними участниками полуфинала Кубка России, обыграв в Ярославле местный "Шинник" со счетом 2:0.

Общество Врач назвал самую опасную летнюю обувь Специалист отмечает, что наибольшую опасность для ног летом с этой точки зрения представляют сланцы.

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Политика ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа. 1,5K

Интернет Google введет функцию автоматического удаления истории пользователей Компания Google намерена ввести функцию автоматического удаления истории местоположений и данных об активности пользователей в интернете по прошествии полутора лет. 1

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Футбол Глушаков поздравил Месси с днем рождения Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков поздравил аргентинского нападающего и капитана "Барселоны" Лионеля Месси с днем рождения.

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Общество Врач предостерег от ношения маски на подбородке Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов. 1K

Происшествия Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. 778

Общество Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин. 1,3K

Единоборства Врачи запретили Волкову выходить на ринг до 21 июля Российский боец ММА Александр Волков не сможет вернуться на ринг раньше 21 июля, сообщает MMA Fighting.

Авто Появились изображения новых кроссоверов Toyota В базе Национального патентного ведомства Китая появились изображения двух новых электрических кроссоверов Toyota. 2