Политика

РИА НовостиРИА НовостиСпецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против президента Косово

Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах, говорится в заявлении прокуратуры.
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 в пресс-релизе SPO, обвинения в отношении Тачи и ряда других лиц состоит из десяти пунктов, среди которых обвинения в убийствах, насильственных исчезновениях людей, преследованиях и пытках.
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Пятый президент частично признанной Республики Косово с 7 апреля 2016 года. С 17 февраля 2008 года по 9 декабря 2014 года был премьер-министром республики, с декабря 2014 года по апрель 2016 года - первый заместитель председателя правительства и министр иностранных дел в правительстве Исы Мустафы. Один из основных инициаторов провозглашения независимости Косова 17 февраля 2008 года.
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