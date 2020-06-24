Косовский лидер Хашим Тачи отказался от визита в Вашингтон после того, как спецпрокуратура заподозрила его и спикера парламента непризнанной республики Кадри Весели в военных преступлениях. Политик должен был принять участие в намеченной на 27 июня встрече представителей Белграда и Приштины.

Тачи отказался от визита в Вашингтон

Политика Трамп позитивно оценил переговоры с Россией по ядерному разоружению Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что переговоры в Вене позволили продвинуться вперёд в понимании вопросов в сфере ядерного разоружения.

Происшествия В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту. 13

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду. 2,6K

Гаджеты Экраны ряда моделей смартфонов Samsung позеленели Недавно у смартфонов Galaxy S20 Ultra проявилась проблема — экраны стали зелёными. Теперь то же самое произошло с другими моделями. 10

Культура На Мамаевом Кургане начался концерт Победы Специально для Концерта Победы на Мамаевом Кургане смонтировали огромные декорации, современное световое и звуковое оборудование. 31

Политика Песков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада Пресс-атташе посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро подтвердил «Ведомостям», что Лукашенко присутствовал на всех трех официальных мероприятиях в честь празднования 75-летия Победы: параде на Красной площади, возложении венков и торжественном приеме в Кремле. 1K

Происшествия Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. 574

Экономика «Яндекс» ожидает снижения выручки во втором квартале «Яндекс» ожидает во втором квартале 2020 года консолидированную выручку на уровне 40,6–41,8 млрд руб. против 41,4 млрд руб. годом ранее (–0,5%), говорится в сообщении компании. 3

Армия и оружие Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.

Шоу-бизнес Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out. 276

Политика На Украине оспорили запрет въезжать в Россию без загранпаспорта В окружной административный суд Киева поступили два иска об оспаривании запрета на въезд в Россию без заграничного паспорта, пишет пресс-служба суда. 2

Здоровье Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения. 1,2K

Киберспорт Valve снизила цену Battle Pass 2020 для России Обновленные цены на Battle Pass 2020: стандартный Battle Pass 2020 — 689 ₽; Battle Pass 2020 + 50 уровней — 2 019 ₽; Battle Pass 2020 + 100 уровней — 3 109 ₽; 5 уровней — 172 ₽; 11 уровней — 345 ₽; 24 уровня — 689 ₽. Ранее стало известно, что Valve продлила длительность Боевого пропуска на одну неделю.

Шоу-бизнес Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью Фигуристка Татьяна Навка опубликовала видеоролик, на котором запечатлен ее супруг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, держащий на руках их пятилетнюю дочь Надю во время парада Победы на Красной площади. 99