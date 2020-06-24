Политика
Вести.RuТачи отказался от визита в Вашингтон
Косовский лидер Хашим Тачи отказался от визита в Вашингтон после того, как спецпрокуратура заподозрила его и спикера парламента непризнанной республики Кадри Весели в военных преступлениях. Политик должен был принять участие в намеченной на 27 июня встрече представителей Белграда и Приштины.
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Спецпрокурор по Косово подозревает Хашима Тачи в совершении военных преступлений
Независимая газета10:40
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Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске
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Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту.
Вести.Ru 12:05
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить
Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
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Недавно у смартфонов Galaxy S20 Ultra проявилась проблема — экраны стали зелёными. Теперь то же самое произошло с другими моделями.
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Примечательно, что принц прилетел на частном самолете, хотя ранее пара публично выступала против частных бортов, поскольку они загрязняют окружающую среду.
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Пресс-атташе посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро подтвердил «Ведомостям», что Лукашенко присутствовал на всех трех официальных мероприятиях в честь празднования 75-летия Победы: параде на Красной площади, возложении венков и торжественном приеме в Кремле.
РБК 12:58
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru вчера в 05:38
Шоу-бизнес
Павла Прилучного заметили в обществе Мирославы Карпович
Информацию о возможном романе пока не комментируют ни Павел Прилучный, ни Мирослава Карпович.
МонаВиста 05:27
Путешествия
Россиянам рассказали, где можно провести отпуск этим летом
Есть страны, которые планируют открыть их для российских туристов, рассказал исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
Народные новости 12:07
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Автоконцерн Audi прекращает сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак из-за расистских высказываний, передает газета Süddeutsche Zeitung сообщение агентства DPA.
Ведомости 14:07
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«Яндекс» ожидает во втором квартале 2020 года консолидированную выручку на уровне 40,6–41,8 млрд руб. против 41,4 млрд руб. годом ранее (–0,5%), говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 11:55
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В Crash Bandicoot 4: It’s About Time можно будет играть в мультиплеере
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Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
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На Украине оспорили запрет въезжать в Россию без загранпаспорта
В окружной административный суд Киева поступили два иска об оспаривании запрета на въезд в Россию без заграничного паспорта, пишет пресс-служба суда.
Газета.Ru 12:16
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
Киберспорт
Valve снизила цену Battle Pass 2020 для России
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Фигуристка Татьяна Навка опубликовала видеоролик, на котором запечатлен ее супруг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, держащий на руках их пятилетнюю дочь Надю во время парада Победы на Красной площади.
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В Сети появилось тизерное изображение от Meizu, информирующее о том, что полноценные наручные полнофункциональные смарт-часы китайской компании будут официально презентованы до конца 2020 года.
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News.ru вчера в 11:55
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Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском вчера в 03:28
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Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу
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Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
В матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" оказался сильнее лондонского "Кристал Пэлас".
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В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
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