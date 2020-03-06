Общество

RT на русскомRT на русскомВо Владивосток прибыл спецрейс из КНДР

Первый спецрейс из КНДР после объявления карантина в Северной Корее из-за коронавирусной инфекции COVID-19 прибыл из Пхеньяна во Владивосток. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на онлайн-табло аэропорта Владивостока.
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Спецрейс с иностранными дипломатами прибыл во Владивосток из Северной Кореи

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Иностранных туристов все-таки вывезли из Пхеньяна во Владивосток

АиФ Владивосток01:31

Иностранных дипломатов эвакуируют из КНДР во Владивосток

ВЕСТИ: Приморье05 марта в 21:31
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На федеральных трассах Алтайского края сняли ограничения на движение грузовиков и автобусов, установленные 8 марта в связи с непогодой.
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В компании ЛУКОЙЛ оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК. Из-за этого Россия будет терять от 100 до 150 миллионов долларов в день.
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Прежде всего, хорошая функциональная готовность ноги бегут, задают хороший темп все 90 минут. Плюс видна четкая организация игры.
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Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии

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