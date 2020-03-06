Общество
RT на русскомВо Владивосток прибыл спецрейс из КНДР
Первый спецрейс из КНДР после объявления карантина в Северной Корее из-за коронавирусной инфекции COVID-19 прибыл из Пхеньяна во Владивосток. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на онлайн-табло аэропорта Владивостока.
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Спецрейс Пхеньян-Владивосток для вывоза иностранцев 6 марта отменен
Комсомольская правда05 марта в 21:57
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Энергетика
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 42,6%, до $31,74 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 07:31 мск.
Общество
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В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали RT про самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых в России.
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Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила.
Футбол
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«Локомотив» на своем поле обыграл «Ахмат» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.
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Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
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Политика
Зеленский надеется на справедливый исход суда в Гааге по делу МН17
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Наставник московского "Торпедо" Сергей Игнашевич ответил на вопрос болельщика о том, не хочет ли он возглавить столичный ЦСКА.
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Сериал выйдет 9 марта в 20.00 на телеканале Россия 1.
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Начнем со слогана, который прям указывает на то, что смартфон получит отличную камеру, на что ранее неоднократно указывали руководители Xiaomi и Redmi.
Шоу-бизнес
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Мясников заявляет, что в случае присутствия на афишах анонса выступления именно «Уральских пельменей» его и Андрея Рожкова на сцене зрители не увидят.
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Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Энергетика
В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
В компании ЛУКОЙЛ оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК. Из-за этого Россия будет терять от 100 до 150 миллионов долларов в день.
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская показала, какой торт ей на 8 марта испекли сыновья
Елизавета Боярская показала, какой торт ей на 8 марта испекли их с Максимом Матвеевым сыновья Стоит отметить, что не так давно Максим Матвеев рассказал, что его дети увлечены необычными блюдами.
Фигурное катание
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Подозреваемый в убийстве подростка в Санкт-Петербурге признал вину
Хоккей
«Металлург» проиграл «Барысу» в четвертой игре серии Кубка Гагарина
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл произвели фурор на музыкальном фестивале
Меган Маркл и принц Гарри совершили, вероятно, последний официальный визит в Лондон в статусе старших членов королевской семьи.
Общество
Премьер-министр Италии закрыл 14 провинций из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране, передает Corriere della Sera.
Происшествия
В ДТП в Смоленской области погибли три человека
ДТП в городе Сычовка Смоленской области стало причиной гибели трех человек, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по региону Наталья Гуреева.
Единоборства
Валентина Шевченко считает, что Енджейчик победила в бою с Чжан Вейли
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась мнением о титульном поединке между чемпионкой организации в минимальном весе Чжан Вейли и Йоанной Енджейчик.
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Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
Футбол
Виктор Булатов: Тедеско создал хороший микроклимат в «Спартаке»
Прежде всего, хорошая функциональная готовность ноги бегут, задают хороший темп все 90 минут. Плюс видна четкая организация игры.
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