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РБКСпецрейс привез во Владивосток иностранных дипломатов из КНДР
Спецрейс Air Koryo привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов, которые в течение месяца находились на коронавирусном карантине в Северной Корее, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя авиакомпании.
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Спецрейс Пхеньян-Владивосток для вывоза иностранцев 6 марта отменен
Комсомольская правда05 марта в 21:57
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