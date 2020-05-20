с чего всё началось

Иракские спецслужбы объявили о задержании одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абдель Насера Кардаша (Абу Ибрахима Аль-Хашими Аль-Курейши), сообщил иракский телеканал «Ас-Сумария».

Шоу-бизнес Кристину Асмус в необычном виде приняли за подростка Актриса Кристина Асмус, звезда сериала «Интерны», не перестает удивлять подписчиков: недавно она опубликовала фотографию в Instagram блоге, на которой изображена в необычном виде. 2

Религия День Иоанна Богослова: что запрещено делать 21 мая 21 мая волгоградцам следует быть сдержанными, лучше остаться дома и сделать генеральную уборку.

Общество Еще 47 омичей заболели коронавирусом По данным на 21 мая, в Омской области зарегистрировали еще 47 случаев заражения коронавирусом.

Общество Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации. 1,8K

Политика Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выступил против идеи объединения региона с Архангельской областью и Ненецким автономным округом (НАО), следует из видеообращения Уйбы к жителям региона. 114

Общество Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о разных правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики. 272

Происшествия В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы Отмечается, что утром 20 мая поступило сообщение о том, что на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей нашли тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями. 5

Футбол ФК «Химки» могут объединить с клубом ПФЛ Как сообщает Sportbox, подмосковный коллектив может объединиться с клубом ПФЛ "Родина".

Происшествия Спасатели предотвратили попытку суицида в больнице в Благовещенске Сообщение о попытке суицида на центральный пункт пожарной связи города Благовещенска поступило 21 мая в 6:23.

Общество Небо над Екатеринбургом подсветили «Лучами добра» Гигантские световые столбы появились в ночном небе Екатеринбурга 20 мая в 23:00 в рамках всероссийской акции «Лучи добра». 12

Здоровье Кардиолог назвала пять самых опасных для сердца продуктов Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале о продуктах, употребление которых необходимо сократить или совсем исключить для улучшения работы сердечно-сосудистой системы. 16

Происшествия После обрушения дома в Энгельсе завели уголовное дело Следователи возбудили уголовное дело после обрушения двух лестничных маршей в жилом четырехэтажном доме в городе Энгельсе Саратовской области, в результате чего пострадала женщина. 139

Политика Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. 3

Здоровье В ЕАО роженица скрыла от врачей, что больна COVID-19 Биробиджанский роддом в Еврейской автономной области закрыли на двухнедельный карантин после того, как поступившая туда роженица не сообщила о том, что она больна COVID-19, предает РИА "Новости".

Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 913

Армия и оружие В США обеспокоены беспилотным режимом Су-57 Авторы статьи не понимают, каким образом данный самолет может стать беспилотным, и выдвигают две версии: либо Су-57 – двухместный вариант, либо управление истребителем происходит дистанционно с применением ПО. 17