Армия и оружие
КоммерсантъСпецслужбы Ирака объявили о задержании возможного главаря ИГ
Иракские спецслужбы объявили о задержании одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абдель Насера Кардаша (Абу Ибрахима Аль-Хашими Аль-Курейши), сообщил иракский телеканал «Ас-Сумария».
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Иракская национальная разведка сообщила о задержании одного из возможных преемников ликвидированного лидера террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абдалы Кардаша, сообщает агентство INA.Москва 24вчера в 15:52
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Общество
Глава района в Адыгее уволился после заражения людей на похоронах
1 мая в Красногвардейском районе прошли похороны с участием около 500 человек, после которых коронавирус был выявлен у 150 человек.
Известия вчера в 22:38
Общество
На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня
Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском вчера в 08:53
Шоу-бизнес
Кристину Асмус в необычном виде приняли за подростка
Актриса Кристина Асмус, звезда сериала «Интерны», не перестает удивлять подписчиков: недавно она опубликовала фотографию в Instagram блоге, на которой изображена в необычном виде.
Невские Новости 19 мая в 20:16
Религия
День Иоанна Богослова: что запрещено делать 21 мая
21 мая волгоградцам следует быть сдержанными, лучше остаться дома и сделать генеральную уборку.
Волгоградская правда вчера в 23:10
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости вчера в 06:30
Общество
Еще 47 омичей заболели коронавирусом
По данным на 21 мая, в Омской области зарегистрировали еще 47 случаев заражения коронавирусом.
Город55.ру вчера в 23:19
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости вчера в 07:33
Политика
Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью
Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выступил против идеи объединения региона с Архангельской областью и Ненецким автономным округом (НАО), следует из видеообращения Уйбы к жителям региона.
Газета.Ru вчера в 18:50
Общество
Мясников опроверг фейк о правиле ношения одноразовых медицинских масок
Врач Александр Мясников опроверг появившуюся информацию о разных правилах ношения одноразовых медицинских масок в случае болезни и для профилактики.
RT на русском вчера в 23:21
Происшествия
В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
Отмечается, что утром 20 мая поступило сообщение о том, что на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей нашли тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями.
РИА Новости вчера в 23:34
Здоровье
России предсказали резкий рост смертности от рака
Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Футбол
ФК «Химки» могут объединить с клубом ПФЛ
Как сообщает Sportbox, подмосковный коллектив может объединиться с клубом ПФЛ "Родина".
Sport.ru вчера в 04:59
Происшествия
Спасатели предотвратили попытку суицида в больнице в Благовещенске
Сообщение о попытке суицида на центральный пункт пожарной связи города Благовещенска поступило 21 мая в 6:23.
Телепорт вчера в 23:12
Общество
Небо над Екатеринбургом подсветили «Лучами добра»
Гигантские световые столбы появились в ночном небе Екатеринбурга 20 мая в 23:00 в рамках всероссийской акции «Лучи добра».
Уральский меридиан 00:11
Здоровье
Кардиолог назвала пять самых опасных для сердца продуктов
Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале о продуктах, употребление которых необходимо сократить или совсем исключить для улучшения работы сердечно-сосудистой системы.
РИА Новости вчера в 01:00
Происшествия
После обрушения дома в Энгельсе завели уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело после обрушения двух лестничных маршей в жилом четырехэтажном доме в городе Энгельсе Саратовской области, в результате чего пострадала женщина.
Вести.Ru вчера в 09:41
Общество
В Сети показали варианты внешнего вида Робокопа из Mortal Kombat 11
Тизер-трейлер с вариантами внешнего вида Робокопа, гостевого персонажа видеоигры Mortal Kombat 11: Aftermath, выпущен студией NetherRealm 16 мая, на странице игры в Twitter.
ИА Красная Весна 18 мая в 05:59
Политика
Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым
Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Экономика сегодня вчера в 13:32
Наука
Строение кисти австралопитека указало на двойное использование рук
Evo-rus.com вчера в 02:42
Здоровье
В ЕАО роженица скрыла от врачей, что больна COVID-19
Биробиджанский роддом в Еврейской автономной области закрыли на двухнедельный карантин после того, как поступившая туда роженица не сообщила о том, что она больна COVID-19, предает РИА "Новости".
РЕН ТВ 00:07
Космос
Ученые рассказали, что означает обнаружение углерода на Луне
РИА Новости 19 мая в 08:41
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru вчера в 13:18
Шоу-бизнес
Рози Хантингтон-Уайтли показала, как она выглядела в 15 лет
На фото, которыми поделилась 33-летняя Хантингтон-Уайтли, она выглядит совсем не такой, какой стала теперь.
7Дней.ру 00:00
Армия и оружие
В США обеспокоены беспилотным режимом Су-57
Авторы статьи не понимают, каким образом данный самолет может стать беспилотным, и выдвигают две версии: либо Су-57 – двухместный вариант, либо управление истребителем происходит дистанционно с применением ПО.
Актуальные Новости вчера в 01:57
Авто
«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня вчера в 10:00
Общество
В Туле медсестру наказали за работу в купальнике
Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм.
Российская газета вчера в 03:24
Здоровье
Новый эпицентр пандемии коронавируса назван
Live24 вчера в 04:05
Шоу-бизнес
Божена Рынска перенесла операцию из-за последствий ЭКО
Журналистка и светская обозревательница Божена Рынска сообщила на днях, что попала в больницу.
Paparazzi.ru вчера в 11:35
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Происшествия
Производитель загоревшихся аппаратов ИВЛ заявил о нападках журналистов
Производитель загоревшихся аппаратов ИВЛ заявил о нападках журналистов и о «массированной кампании» в СМИ по дискредитации продукции компании и российской промышленности в целом.
Lenta.ru вчера в 04:58