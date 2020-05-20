Армия и оружие
КоммерсантъСпецслужбы Ирака объявили о задержании возможного главаря ИГ
Иракские спецслужбы объявили о задержании одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абдель Насера Кардаша (Абу Ибрахима Аль-Хашими Аль-Курейши), сообщил иракский телеканал «Ас-Сумария».
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Иракская национальная разведка сообщила о задержании одного из возможных преемников ликвидированного лидера террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абдалы Кардаша, сообщает агентство INA.Москва 2415:52
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Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Технологии
Google и Apple запустили систему для коронавирусного мониторинга
Компании Google и Apple объявили о запуске первого публичного API (Exposure Notification API), который позволяет создавать приложения для отслеживания контактов с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19.
Вести.Ru 15:23
Здоровье
Определен новый возможный эпицентр пандемии коронавируса COVID-19
Издание Spiegel пишет, что в некоторых городах названного региона ситуация с распространением болезни в настоящий момент сравнима с пиком эпидемии в Соединенных Штатах и европейских странах.
Аргументы недели 03:46
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер
Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор.
РИА Новости 09:50
Общество
Магазинам разрешили отказывать в обслуживании клиентам без масок
В Роспотребнадзоре рассказали, что торговые точки имеют право отказывать в обслуживании клиентам, не соблюдающим масочный режим.
Известия 05:06
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском 10:24
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности Южных Курил
РБК вчера в 02:32
Общество
Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал чушью заявления о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей.
РИА Новости 21:20
Шоу-бизнес
Кристину Асмус в необычном виде приняли за подростка
Актриса Кристина Асмус, звезда сериала «Интерны», не перестает удивлять подписчиков: недавно она опубликовала фотографию в Instagram блоге, на которой изображена в необычном виде.
Невские Новости вчера в 20:16
Футбол
Неймар со своей русской девушкой попал на обложку GQ
В 2017 году Неймар стал самым дорогим футболистом мира, перейдя из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн.
RT на русском 16:57
Политика
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости 15:53
Экономика
Эксперт назвал три сценария развития мировой экономики после пандемии
Управляющий Международного финансового центра (МФЦ) "Астана" Кайрат Келимбетов рассказал о трех сценариях развития мировой экономики после пандемии коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:55
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
Адвокат модели Оксаны Самойловой намерен добиться максимального размера алиментов от репера — 50 процентов от его ежемесячного дохода, пишет «СтарХит».
Что происходит 11:17
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
Интерфакс 15:04
Кино
Холли Берри сыграет в фильме-катастрофе с Джошем Гадом
Холли Берри присоединится к Джошу Гаду в фильме "Падение Луны".
ИА InterMedia 07:59
Здоровье
России предсказали резкий рост смертности от рака
Представители медицинского сообщества предсказали резкий рост смертности от рака в России.
Lenta.ru 17:41
Происшествия
Глава администрации Азова арестован по делу о превышении полномочий
Уголовное дело возбуждено по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).
Коммерсантъ 18:27
Армия и оружие
Тихоокеанский флот отмечает 289 лет со дня образования
Сегодня тихоокеанцы отмечают профессиональный праздник – 289 лет со дня образования Тихоокеанского флота (ТОФ).
Вести.Ru 22:01
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Космос
NASA обнаружила в Антарктике признаки параллельной вселенной
Sputnik Южная Осетия 14:13
Политика
В уголовном деле Порошенко на Украине ищут российский след
В «Европейской солидарности» считают, что запись подделана, чтобы дискредитировать Порошенко, Украину, а также отношения страны с США.
Вести Подмосковья 03:02
Гаджеты
Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12
Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Astera вчера в 09:46
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Экономика
ФАС не выявила запредельных цен на маски
Говоря о перчатках, Цариковский отметил, что цены на них могут быть связаны с закупочными ценами за рубежом.
РИА Новости 07:27
Общество
Еще четыре случая коронавирусной инфекции выявлено в Республике Алтай
По данным на 20 мая, коронавирусная инфекция подтвердилась еще у четырех человек в Республике Алтай.
Алтайская правда 22:03
Происшествия
Юрист разъяснила методы оспаривания ошибочных штрафов за нарушение самоизоляции
По словам юриста, задержать за нарушение самоизоляции могут только, если у человека нет при себе паспорта.
Профиль 20:02
Космос
Ученые рассказали, что означает обнаружение углерода на Луне
РИА Новости вчера в 08:41