Армия и оружие
КоммерсантъСпецслужбы Ирака объявили о задержании возможного главаря ИГ
Иракские спецслужбы объявили о задержании одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абдель Насера Кардаша (Абу Ибрахима Аль-Хашими Аль-Курейши), сообщил иракский телеканал «Ас-Сумария».
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Иракская национальная разведка сообщила о задержании одного из возможных преемников ликвидированного лидера террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абдалы Кардаша, сообщает агентство INA.Москва 2415:52
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Политика
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости 15:53
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Здоровье
Из-за повышенной температуры не пустили в роддом омскую роженицу
Сотрудники медучреждения направили роженицу в роддом № 4, который специализируется на пациентках с симптомами ОРВИ и коронавируса.
Evo-rus.com 07:30
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
Интерфакс 15:04
Общество
В Подмосковье вновь включили отопление
В Подмосковье в жилых домах и социальных объектах вновь включили отопление. Причиной этого стали холодные погодные условия.
Вести.Ru 14:59
Политика
Трамп заявил, что планирует прекратить принимать гидроксихлорохин
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что планирует "через день или два" прекратить принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин (плаквенил).
ТАСС 17:36
Футбол
«Спартак» выкупил контракт Соболева у «Крыльев Советов»
Отмечалось, сумма выкупа нападающего составляет 4,5 миллиона евро.В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев провел за «Спартак» 3 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.
Vprognoze.ru 18 мая в 06:48
Технологии
Microsoft создала суперкомпьютер для компании Илона Маска
В Microsoft убеждены, что новый суперкомпьютер для OpenAI - это первый шаг к тому, чтобы сделать следующее поколение массивных ИИ-моделей и инфраструктуру, необходимую для их обучения, доступными широкому кругу организаций и разработчиков.
Интерфакс вчера в 12:48
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер
Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор.
РИА Новости 09:50
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета 15:25
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Фигурное катание
Загитова получила водительские права
Матч ТВ 10:02
Политика
Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью
Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выступил против идеи объединения региона с Архангельской областью и Ненецким автономным округом (НАО), следует из видеообращения Уйбы к жителям региона.
Газета.Ru 18:50
Происшествия
В Ростовской области силовиками задержан глава администрации Азова
Российская газета вчера в 08:07
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров
После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
РБК 04:31
Авто
В России стартовало производство кроссовера Kia XCeed
Корейский автопроизводитель Kia анонсировал скорое появление на российском рынке нового компактного кроссовера XCeed.
Somanyhorses 09:01
Общество
В Чечне запретили передвижения на время празднования Ураза-байрама
Власти Чечни полностью запретили передвижение по республике на празднование Ураза-байрама, которое продлится с 23 по 26 мая, сообщает в среду МВД по Чечне.
РИА Новости 15:49
Энергетика
Польская PGNiG собирается наладить отношения с «Газпромом»
Руководитель польской энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский выступает за восстановление сотрудничества с российским «Газпромом».
News.ru вчера в 05:23
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Путешествия
Турция с 20 мая откроет границы для россиян
С 20 мая Турция открывает границы для иностранных туристов, в том числе и для россиян.
Телеканал Санкт-Петербург 18 мая в 06:26
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM вчера в 12:52
Происшествия
Женщина погибла в результате ДТП в Смирныховском районе
Участники ДТП, в нарушение ПДД, не были пристегнуты ремнями безопасности В результате водитель автомобиля получил телесные повреждения, 43-летняя женщина-пассажир скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
АСТВ 19:36
Политика
В Госдуму поступили поправки о поддержке граждан и бизнеса
Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил правительственные поправки к законопроекту о поддержке граждан и бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции в профильный комитет по бюджету и налогам, а также первому вице-спикеру нижней палаты парламента Александру Жукову («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 05:41
Здоровье
Рост пневмоний на Сахалине в 1,5 раза объясняют обязательными КТ-исследованиями
В Сахалинской области в январе-апреле 2020 года произошел аномальный рост числа выявленных внебольничных пневмоний.
Сахалин.Инфо 18:40
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:27
Технологии
Apple и Google помогут в выявлении контактов больных с коронавирусом
По меньшей мере три американских штата одобрили применение на своей территории мобильного приложения, основанного на совместно разработанной Apple и Google технологии, для отслеживания контактов лиц, заразившихся коронавирусом.
News.ru 15:09
Общество
Варвара Караулова выйдет замуж за защищавшего ее адвоката
Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористам "Исламского государства" (запрещена в РФ), выходит замуж за адвоката Олега Елисеева.
Москва 24 14:51
Шоу-бизнес
Кристину Асмус в необычном виде приняли за подростка
Актриса Кристина Асмус, звезда сериала «Интерны», не перестает удивлять подписчиков: недавно она опубликовала фотографию в Instagram блоге, на которой изображена в необычном виде.
Невские Новости вчера в 20:16
Наука
Историк рассказал об искажении итогов Индейских войн в учебниках США
Впоследствии политику США в отношении коренного населения критиковали многие историки и специалисты.
Слово и Дело вчера в 08:36