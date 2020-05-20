Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъСпецслужбы Ирака объявили о задержании возможного главаря ИГ

Иракские спецслужбы объявили о задержании одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абдель Насера Кардаша (Абу Ибрахима Аль-Хашими Аль-Курейши), сообщил иракский телеканал «Ас-Сумария».
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Иракская национальная разведка сообщила о задержании одного из возможных преемников ликвидированного лидера террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абдалы Кардаша, сообщает агентство INA
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Спецслужбы Ирака объявили о задержании возможного главаря ИГ

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Отмечалось, сумма выкупа нападающего составляет 4,5 миллиона евро.В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев провел за «Спартак» 3 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.
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Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор.
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В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта

Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
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Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
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Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выступил против идеи объединения региона с Архангельской областью и Ненецким автономным округом (НАО), следует из видеообращения Уйбы к жителям региона.
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Авто

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Женщина погибла в результате ДТП в Смирныховском районе

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Рост пневмоний на Сахалине в 1,5 раза объясняют обязательными КТ-исследованиями

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По меньшей мере три американских штата одобрили применение на своей территории мобильного приложения, основанного на совместно разработанной Apple и Google технологии, для отслеживания контактов лиц, заразившихся коронавирусом.
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Иракский террорист
Лидер международной исламистской террористической организации, известной с 2003 года под различными названиями, позже провозглашённый «халифом» непризнанного «Исламского государства», контролировавшего часть территорий Сирии, Ирака и Ливии.
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