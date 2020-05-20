с чего всё началось

Иракские спецслужбы объявили о задержании одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абдель Насера Кардаша (Абу Ибрахима Аль-Хашими Аль-Курейши), сообщил иракский телеканал «Ас-Сумария».

Политика В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). 2

Общество Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 4,9K

Общество В Подмосковье вновь включили отопление В Подмосковье в жилых домах и социальных объектах вновь включили отопление. Причиной этого стали холодные погодные условия. 457

Политика Трамп заявил, что планирует прекратить принимать гидроксихлорохин Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что планирует "через день или два" прекратить принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин (плаквенил). 1

Футбол «Спартак» выкупил контракт Соболева у «Крыльев Советов» Отмечалось, сумма выкупа нападающего составляет 4,5 миллиона евро.В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев провел за «Спартак» 3 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.

Технологии Microsoft создала суперкомпьютер для компании Илона Маска В Microsoft убеждены, что новый суперкомпьютер для OpenAI - это первый шаг к тому, чтобы сделать следующее поколение массивных ИИ-моделей и инфраструктуру, необходимую для их обучения, доступными широкому кругу организаций и разработчиков. 23

Происшествия В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор. 219

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,7K

Политика Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выступил против идеи объединения региона с Архангельской областью и Ненецким автономным округом (НАО), следует из видеообращения Уйбы к жителям региона. 110

Происшествия Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания. 422

Общество В Чечне запретили передвижения на время празднования Ураза-байрама Власти Чечни полностью запретили передвижение по республике на празднование Ураза-байрама, которое продлится с 23 по 26 мая, сообщает в среду МВД по Чечне. 2

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 1K

Экономика Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года. 569

Происшествия Женщина погибла в результате ДТП в Смирныховском районе Участники ДТП, в нарушение ПДД, не были пристегнуты ремнями безопасности В результате водитель автомобиля получил телесные повреждения, 43-летняя женщина-пассажир скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Политика В Госдуму поступили поправки о поддержке граждан и бизнеса Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил правительственные поправки к законопроекту о поддержке граждан и бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции в профильный комитет по бюджету и налогам, а также первому вице-спикеру нижней палаты парламента Александру Жукову («Единая Россия»). 18

Здоровье Рост пневмоний на Сахалине в 1,5 раза объясняют обязательными КТ-исследованиями В Сахалинской области в январе-апреле 2020 года произошел аномальный рост числа выявленных внебольничных пневмоний.

Политика Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки». 941

Технологии Apple и Google помогут в выявлении контактов больных с коронавирусом По меньшей мере три американских штата одобрили применение на своей территории мобильного приложения, основанного на совместно разработанной Apple и Google технологии, для отслеживания контактов лиц, заразившихся коронавирусом. 3