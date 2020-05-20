Политика
РЕН ТВВ Ираке заявили о задержании возможного преемника аль-Багдади
Twitter Иракская разведка сообщила о задержании Абделя Насера Кирдаша, одного из влиятельных террористов ИГ *. Как сообщает Sky News Arabia, именно он рассматривался в качестве возможного преемника главаря боевиков Абу Бакра аль-Багдали.
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с чего всё началось
Иракская национальная разведка сообщила о задержании одного из возможных преемников ликвидированного лидера террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абдалы Кардаша, сообщает агентство INA.Москва 24вчера в 15:52
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Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45
Здоровье
В России предупредили о возможном росте смертности от рака
Представители медицинского сообщества предупредили о возможном росте смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Общество
В Крыму за сутки зафиксировали 15 новых случаев коронавируса
По состоянию на утро 21 мая в Крыму диагностировали 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
КИА 03:00
Игры
В продажу поступили переиздание Mafia III и ремастер Mafia II
МонаВиста вчера в 13:35
Политика
Зеленский подарил Трампу вышиванку
Lenta.ru 03:13
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
В Москве за сутки от коронавируса вылечились 3746 человек
RT на русском 02:21
Армия и оружие
Франция и Германия создадут новый танк
Франция и Германия создадут новый танк В немецкие и французские войска он поступит в 2035 году.
Экспресс газета вчера в 17:00
Происшествия
СК нашёл распространителя фейка о продаже масок из гумпомощи КНР
Ранее СК возбудил уголовное дело против распространителя недостоверной информации о продаже в Москве защитных масок из гуманитарной помощи, поступившей из Китая.
RT на русском 02:33
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Общество
В России попросили заблокировать YouTube
«Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget подала в Мосгорсуд иск о блокировке на территории России принадлежащего Google видеосервиса YouTube», — пишет «Коммерсант».
URA.Ru 19 мая в 22:27
Политика
В Кремле оценили достоверность статистики по коронавирусу
Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил степень достоверности российской статистики по коронавирусу словами «мы ничего не скрываем».
Lenta.ru 03:13
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына
Жительница Коломны призналась, что убила своего 9-месячного ребёнка из-за его болезни, ей предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.
РИА Новости 02:44
Здоровье
В Амурской области рост случаев коронавируса объяснили праздниками
В Амурской области на 21 мая подтверждены 277 случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.
RuNews24.ru 01:34
Происшествия
Еще одну омскую больницу закрыли на карантин из-за коронавируса
Стационар уже закрыт на карантин. Внутри остаются 35 пациентов особой заботы без признаков коронавирусной инфекции.
РИА ОмскИнформ 01:21
Общество
Глава района Адыгеи ушёл в отставку после вспышки COVID-19
Руководитель управления Роспотребнадзора по Адыгее Сергей Завгородний 19 мая на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом сообщил, что такое скоплении людей стало причиной вспышки заболеваемости COVID-19.
REGNUM 02:24
Экономика
Россияне запаслись наличными на 362 миллиарда рублей с начала года
Жители России запаслись наличными на 362 миллиарда рублей с начала этого года.
Lenta.ru вчера в 19:27
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru вчера в 05:53
Технологии
ВТБ предупреждает о мошенничестве через объявления о работе
Новый способ мошенничества в сети выявили специалисты ВТБ, которые предупреждают о мошенничестве через объявления о работе.
Astera вчера в 15:29
Происшествия
В Анапе «буйная» женщина не пустила семью без масок в подъезд
РИА Новости вчера в 19:25
Здоровье
Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса в своем Instagram-аккаунте.
Lenta.ru вчера в 18:57
Политика
Путин наградил Захарову и Небензю орденами Почета
Коммерсантъ вчера в 16:54
Армия и оружие
В правительстве заявили об успешном прохождении испытаний Су-57
Госиспытания истребителя пятого поколения Су-57 проходят успешно.
Российская газета 01:14
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса
Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.
ТАСС вчера в 19:28
Общество
Глава РАН назвал непредсказуемой ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с развитием новой коронавирусной инфекции в России остается непредсказуемой.
Мойка78 00:37
Кино
Вышел трейлер сериала «Хороший человек» Константина Богомолова
News.ru вчера в 08:15
Общество
На портале Госуслуги запустили сервис для оформления выплаты на детей
На портале Госуслуги запустили новый сервис для оформления выплат на детей от 3 до 7 лет.
Комсомольская правда вчера в 14:23