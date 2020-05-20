с чего всё началось

Twitter Иракская разведка сообщила о задержании Абделя Насера Кирдаша, одного из влиятельных террористов ИГ *. Как сообщает Sky News Arabia, именно он рассматривался в качестве возможного преемника главаря боевиков Абу Бакра аль-Багдали.

В Ираке заявили о задержании возможного преемника аль-Багдади

Политика Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский. 4

Общество В Крыму за сутки зафиксировали 15 новых случаев коронавируса По состоянию на утро 21 мая в Крыму диагностировали 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Общество В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима. 424

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 1K

Армия и оружие Франция и Германия создадут новый танк Франция и Германия создадут новый танк В немецкие и французские войска он поступит в 2035 году. 1

Происшествия СК нашёл распространителя фейка о продаже масок из гумпомощи КНР Ранее СК возбудил уголовное дело против распространителя недостоверной информации о продаже в Москве защитных масок из гуманитарной помощи, поступившей из Китая. 148

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,8K

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Общество Глава района Адыгеи ушёл в отставку после вспышки COVID-19 Руководитель управления Роспотребнадзора по Адыгее Сергей Завгородний 19 мая на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом сообщил, что такое скоплении людей стало причиной вспышки заболеваемости COVID-19. 96

Здоровье Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса в своем Instagram-аккаунте. 77