Ранее иранская государственная телерадиокомпания IRIB без указания источника информации сообщила, что организация "Тондар", лидера которой задержали иранские спецслужбы, планировала теракт в генконсульстве России в Реште. Когда планировался теракт, IRIB также не указывает.

с чего всё началось

В Иране спецслужбы провели операцию по задержанию членов террористической группировки "Тондар", передает ТАСС со ссылкой на телерадиовещательнаю корпорацию ИРИБ. Сообщается, что боевики планировали ряд терактов, включая и нападение на генеральное консульство России в городе Решт.

Спецслужбы Ирана заявили о предотвращенном нападении на консульство РФ

Хоккей «Чикаго» переиграл «Эдмонтон» в первом квалификационном матче НХЛ В матче квалификационного раунда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли 2020 года "Чикаго Блэкхоукс" переиграл "Эдмонтон Ойлерз".

Политика Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском. 918

Происшествия Авиабомбу весом в 500 кг обезвредили в Петербурге Петербургские спасатели обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны весом в полтонны, сообщает управление МЧС России по Санкт-Петербургу. 12

Единоборства Олейник назвал причины поражения Емельяненко Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник назвал причины поражения Александра Емельяненко в поединке с Магомедом Исмаиловым.

Технологии Еврокомиссия получила жалобу на Apple от Telegram Еврокомиссии (ЕК) поступила жалоба на американскую компанию Apple от мессенджера Telegram, у которого свыше 400 млн юзеров по всему миру. 30

Происшествия Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе Следственный комитет РФ (СКР) выясняет обстоятельства загадочной смерти сотрудника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских и всей его семьи — супруги, 12-летней дочери и 16-летнего сына.

Авто BMW представила специальные версии X5 M50d и X7 M50d Немецкая компания BMW представила новое специальное издание Final Edition, в рамках которого в автосалоны поступят лимитированные X5 M50d и X7 M50d. 2

Транспорт Ильин день и День ВДВ отпразднуют в воскресенье в центре Москвы Праздник в честь Ильина дня и Дня Воздушно-десантных войск России пройдет в центре Москвы в воскресенье, в связи с этим в городе будут действовать ограничения. 29

Общество В России с августа начнут выплачивать новое пособие Если семья уже получала выплату в прошлом месяце, новое заявление на август писать не нужно, расчёт будет осуществлён автоматически - на основе уже предоставленных данных. 90

Происшествия В Коми сошли с рельсов 11 грузовых вагонов «Поступила информация о том, что на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошёл сход 11 вагонов грузового поезда с углём», - говорится в сообщении. 5

Баскетбол Айзек стал первым игроком НБА, не вставшим на колено во время гимна В первых матчах игроки во время гимна США вставали на колено в знак солидарности с борьбой с расизмом.

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о доказывающем невиновность актера «козыре» Эльман Пашаев, адвокат актера Михаила Ефремова, который находится под арестом из-за ДТП со смертельным исходом в Москве, заявил, что у него есть «козырь» для оправдания его подзащитного. 201

Политика Лукашенко поручил обеспечить безопасность на избирательных участках Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что ему поступает информация, что в стране «не везде хотят спокойно провести президентские выборы», и поручил обеспечить безопасность на участках. 1