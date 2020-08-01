Политика
Российская газетаСпецслужбы Ирана заявили о предотвращенном нападении на консульство РФ
В Иране спецслужбы провели операцию по задержанию членов террористической группировки "Тондар", передает ТАСС со ссылкой на телерадиовещательнаю корпорацию ИРИБ. Сообщается, что боевики планировали ряд терактов, включая и нападение на генеральное консульство России в городе Решт.
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с чего всё началось
Ранее иранская государственная телерадиокомпания IRIB без указания источника информации сообщила, что организация "Тондар", лидера которой задержали иранские спецслужбы, планировала теракт в генконсульстве России в Реште. Когда планировался теракт, IRIB также не указывает.РИА Новости14:53
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