Политика

Российская газетаРоссийская газетаСпецслужбы Ирана заявили о предотвращенном нападении на консульство РФ

В Иране спецслужбы провели операцию по задержанию членов террористической группировки "Тондар", передает ТАСС со ссылкой на телерадиовещательнаю корпорацию ИРИБ. Сообщается, что боевики планировали ряд терактов, включая и нападение на генеральное консульство России в городе Решт.
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с чего всё началось

Посольство в Иране опровергло данные о попытке теракта в генконсульстве

Ранее иранская государственная телерадиокомпания IRIB без указания источника информации сообщила, что организация "Тондар", лидера которой задержали иранские спецслужбы, планировала теракт в генконсульстве России в Реште. Когда планировался теракт, IRIB также не указывает.
РИА Новости14:53

Подробнее о событии

Иранские СМИ сообщили о запланированном теракте против генконсульства РФ

Интерфакс15:57

Посольство РФ считает слухами данные о подготовке теракта в генконсульстве в Иране

Газета.Ru15:21

Задержанные в Иране террористы планировали теракт в генконсульстве России

Lenta.ru15:19

СМИ: теракт в генконсульстве РФ планировала группировка, главаря которой задержали в Иране

ТАСС15:06

СМИ: В генконсульстве России в Иране предотвратили теракт

Московский Комсомолец14:58

Посольство в Иране опровергло данные о попытке теракта в генконсульстве

РИА Новости14:53

Дипломаты назвали слухами данные о попытке теракта в консульстве России

РБК15:42
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Хоккей

«Чикаго» переиграл «Эдмонтон» в первом квалификационном матче НХЛ

В матче квалификационного раунда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в рамках плей-офф Кубка Стэнли 2020 года "Чикаго Блэкхоукс" переиграл "Эдмонтон Ойлерз".
Газета.Ru 17:57
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Задержанные в Белоруссии граждане РФ заключены под стражу

Минск, 1 августа 2020, 21:24 — REGNUM В Белоруссии избрали меру пресечения 33 гражданам Российской Федерации, которые ранее были задержаны под Минском.
REGNUM 14:24
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Происшествия

Авиабомбу весом в 500 кг обезвредили в Петербурге

Петербургские спасатели обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны весом в полтонны, сообщает управление МЧС России по Санкт-Петербургу.
Газета.Ru 09:58
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Происшествия

На Третьем транспортном кольце Москвы автомобиль сбил двух пешеходов

Женщина и ребенок девяти лет попытались перейти ТТК в районе Даниловского кладбища, но были сбиты проезжающим автомобилем.
Вести.Ru 17:59
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Космос

«Роскосмос» отправит двух туристов на МКС в 2021 году

Два космических туриста будут отправлены на Международную космическую станцию (МКС) в конце 2021 года.
Известия 17:55
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Общество

Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек

Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
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Единоборства

Олейник назвал причины поражения Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник назвал причины поражения Александра Емельяненко в поединке с Магомедом Исмаиловым.
Lenta.ru 17:24
Технологии

Еврокомиссия получила жалобу на Apple от Telegram

Еврокомиссии (ЕК) поступила жалоба на американскую компанию Apple от мессенджера Telegram, у которого свыше 400 млн юзеров по всему миру.
News.ru вчера в 12:00
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Политика

Украина уверена в необходимом участии США в ТКГ по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук высказал свое видение урегулирования конфликта на юго-востоке Украины как новый член в Трехсторонней контактной группе.
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Происшествия

Полиция Екатеринбурга составила протоколы на задержанных во время акции в поддержку жителей Хабаровска

Коммерсантъ Екатеринбург 14:43
Происшествия

Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе

Семью алтайского чиновника нашли мертвой на турбазе Следственный комитет РФ (СКР) выясняет обстоятельства загадочной смерти сотрудника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских и всей его семьи — супруги, 12-летней дочери и 16-летнего сына.
Коммерсантъ 04:06
Авто

BMW представила специальные версии X5 M50d и X7 M50d

Немецкая компания BMW представила новое специальное издание Final Edition, в рамках которого в автосалоны поступят лимитированные X5 M50d и X7 M50d.
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Экономика

В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки

Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции.
ТАСС 07:05
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Транспорт

Ильин день и День ВДВ отпразднуют в воскресенье в центре Москвы

Праздник в честь Ильина дня и Дня Воздушно-десантных войск России пройдет в центре Москвы в воскресенье, в связи с этим в городе будут действовать ограничения.
РИАМО 18:00
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Общество

В России с августа начнут выплачивать новое пособие

Если семья уже получала выплату в прошлом месяце, новое заявление на август писать не нужно, расчёт будет осуществлён автоматически - на основе уже предоставленных данных.
Царьград 18:15
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Происшествия

В Коми сошли с рельсов 11 грузовых вагонов

«Поступила информация о том, что на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошёл сход 11 вагонов грузового поезда с углём», - говорится в сообщении.
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Баскетбол

Айзек стал первым игроком НБА, не вставшим на колено во время гимна

В первых матчах игроки во время гимна США вставали на колено в знак солидарности с борьбой с расизмом.
РИА Новости 01:18
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о доказывающем невиновность актера «козыре»

Эльман Пашаев, адвокат актера Михаила Ефремова, который находится под арестом из-за ДТП со смертельным исходом в Москве, заявил, что у него есть «козырь» для оправдания его подзащитного.
Известия 17:42
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Футбол

Футбольный клуб «Химки» лишился главного тренера

Ореанда-Новости 05:27
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Общество

Матросский бульвар после реконструкции открыт в Севастополе

Примечания 10:59
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Политика

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о не узнавших Путина врачах

Президента России Владимира Путина не узнал медперсонал инфекционного центра в Коммунарке во время его визита в учреждение в марте.
РБК 12:18
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Игры

EA объяснила сниженную цену Star Wars: Squadrons масштабом игры

3DNews вчера в 08:45
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Политика

В МИД России обещали зеркально ответить на санкции ЕС из-за кибератак

В МИД России обещали зеркально ответить на санкции ЕС из-за кибератак.
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Политика

Лукашенко поручил обеспечить безопасность на избирательных участках

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что ему поступает информация, что в стране «не везде хотят спокойно провести президентские выборы», и поручил обеспечить безопасность на участках.
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Политика

Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику

Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
ТАСС 08:59
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Космос

Ученые сделали неожиданное заявление об обитаемых планетах звезд

Профиль вчера в 10:10
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Шоу-бизнес

Решетова назвала причину раздельного отдыха с Тимати

Возлюбленная рэпера Тимати модель Анастасия Решетова объяснилась перед поклонниками, почему она отдыхает отдельно от него.
Слово и Дело 07:26
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Происшествия

В Севастополе в ДТП пострадали 14 человек

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Клип Билли Айлиш за сутки набрал 12 млн просмотров

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Илья Авербух и Лиза Арзамасова вместе уехали в Крым

Издание «Комсомольская правда» сообщает, что Авербух приехал на сборы в Крым вместе с Арзамасовой и, не стесняясь окружающих, водит молодую невесту на прогулки и в рестораны.
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