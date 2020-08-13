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Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании угрожающей Пентагону программы

Доказательств американские спецслужбы не привели. Осенью 2018 года американское издание The Daily Beast писало о новом вредоносном программном обеспечении, за разработкой которого стоит «российское ГРУ» и хакерская группа Fancy Bears. Россия неоднократно отвергала обвинения США в кибершпионаже.В источнике
С чего всё началось
Агентство национальной безопасности США и Федеральное бюро расследований опубликовали отчет
, в котором обвинили Россию в создании и запуске нового вируса под названием Drovorub.
РБКвчера в 15:09
Подробнее о событии
RT на русском

Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании угрожающей Пентагону программы

RT на русскомвчера в 15:59
Lenta.ru

США обвинили Россию в запуске нового вируса

Lenta.ruвчера в 15:55
ТАСС

Спецслужбы США обвинили Fancy Bear в создании нового компьютерного вируса

ТАССвчера в 13:21
Газета.Ru

Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Газета.Ruвчера в 15:20
РБК

США обвинили Россию в запуске нового вируса Drovorub

РБКвчера в 15:09
РИА Новости

Спецслужбы США увидели угрозу Пентагону в ПО Fancy Bear

РИА Новостивчера в 13:49
Коммерсантъ

Спецслужбы США сообщили об угрозе Пентагону от программы Fancy Bear

Коммерсантъвчера в 15:52

Twitch анонсировала турнир по Fall Guys

Fall Guys: Ultimate Knockout вышла 4 августа на ПК и PlayStation 4. В день релиза из-за наплыва игроков разработчикам пришлось отключить серверы: пиковый онлайн в Steam в первый день превысил 100 тыс. человек, а общее количество скачиваний Fall Guys на PS4 составило более 1,5 млн.
CyberSport.ru12 августа в 06:15