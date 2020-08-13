Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании угрожающей Пентагону программы

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Доказательств американские спецслужбы не привели. Осенью 2018 года американское издание The Daily Beast писало о новом вредоносном программном обеспечении, за разработкой которого стоит «российское ГРУ» и хакерская группа Fancy Bears. Россия неоднократно отвергала обвинения США в кибершпионаже.