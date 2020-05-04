Коронавирус
Газета.RuСпецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе
Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа.
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с чего всё началось
Китай мог скрыть данные о степени опасности коронавируса, чтобы запастись медицинскими товарами, сообщило 3 мая агентство Associated Press со ссылкой на данные разведки США.Известиявчера в 19:04
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Общество
Число заболевших коронавирусом в Свердловской области снижается
По сообщению регионального Роспотребнадзора, в Свердловской области за последние 24 часа зафиксировали 53 новых случая коронавируса (сутками ранее число новых зараженных составило 75 человек).
Время Пресс 04:11
Политика
Маулен Ашимбаев стал новым спикером сената Казахстана
Новым спикером сената (верхней палаты) парламента Казахстана избран Маулен Ашимбаев, занявший вакантное после Дариги Назарбаевой место сенатора, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента республики Берик Курмангали.
РИА Новости 03:41
Здоровье
Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу
Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
Общество
Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона
РИА Новости 06:08
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Музыка
Автор хитов «Ласкового мая» скончался от инсульта
Вести.Ru 05:59
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
ТАСС 02 мая в 13:24
Армия и оружие
Северный флот следит за кораблями НАТО в Баренцевом море
Корабли Северного флота России и наземные средства контроля отслеживают маневры в Баренцевом море ударной группировки объединенных ВМС стран НАТО.
Российская газета 05:56
Происшествия
Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции.
ТАСС 01:56
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью остановить циркуляцию нового типа коронавируса невозможно.
Известия 05:21
Армия и оружие
В США Россию подозревают в создании противоспутникового оружия
Военное дело вчера в 02:21
Общество
Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня
В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
Ореанда-Новости вчера в 08:12
Общество
Более 600 тыс. человек зарегистрировались на «Бессмертный полк онлайн»
Более 600 тысяч человек в течение недели подали анкеты для регистрации на акцию "Бессмертный полк онлайн", сообщают организаторы.
РЕН ТВ 05:30
Общество
В Минздраве определили достигнутую в Москве фазу эпидемии коронавируса
По словам Брико, в настоящее время в Москве наблюдается третья-четвертая фаза эпидемии ко критериям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 01:57
Авто
Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной
В России последние недели на стоимость автомобилей значительное влияние оказывает не только экономический кризис, но и самоизоляция.
SpeedMe вчера в 23:11
Наука
Дефицит витамина D повышает риск развития тяжелой формы коронавируса
Американские специалисты установили, что при остром дефиците витамина D у человека примерно на 15% возрастает риск развития тяжелой формы коронавируса в случае заражения.
Mockva.ru 00:18
Футбол
«Алтын асыр» упрочил лидерство в молодёжном первенстве Туркменистана
Turkmenportal вчера в 13:33
Политика
Рейтинг Зеленского упал вдвое за год президентства
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал почти вдвое за год президентства.
Lenta.ru 05:53
Политика
Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам
Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Кубань 24 02 мая в 10:46
Общество
У спикера парламента Ленинградской области выявили коронавирус
Спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин ушел на самоизоляцию из-за предварительного положительного теста на коронавирусную инфекцию, сообщил РИА Новости представитель областного парламента.
РИА Новости 04:38
Гаджеты
Xiaomi Mi 8 дважды обновился до бета-версии MIUI 12
Смартфон Xiaomi Mi 8 не входит в список моделей китайского бренда, предназначенных для получения апдейта MIUI 12.
Anonsens вчера в 05:47
Политика
В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы
Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:38
Футбол
Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой
Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
Футбол
Матерацци рассказал, за что его ударил Зидан в финале ЧМ-2006
Sport.ru вчера в 10:29
Общество
В Крыму с 12 мая планируют ввести масочный режим
В Крыму с 12 мая могут ввести масочный режим. По мнению крымских властей, это позволит замедлить распространения коронавирусной инфекции.
КП - Крым 04:51
Здоровье
В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России
На сегодняшний день распространение коронавируса идет уже внутри страны и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 04:46
Общество
60 новых заболевших коронавирусом выявили в Самарской области
Как стало известно, на 3 мая в одной только Самаре зафиксировали 39 новых случаев заболевания коронавирусом.
Похвистнево-Информ 01:00
Энергетика
В Польшу идет второй за последние пять дней танкер с российской нефтью
Второй за пять дней танкер с российской нефтью прибывает в Польшу.
Евразия Daily вчера в 21:35
Общество
В Москве студенты-медики получат до 175 тыс. руб. за борьбу с COVID-19
В Москве студенты медвузов, которые проходят практику или задействованы в работе коронавирусных стационаров, получат ежемесячные выплаты до 175 тыс. руб. Соответствующий приказ руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна размещен на сайте ведомства.
РБК 05:56