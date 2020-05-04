с чего всё началось

Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа.

Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе

Общество Число заболевших коронавирусом в Свердловской области снижается По сообщению регионального Роспотребнадзора, в Свердловской области за последние 24 часа зафиксировали 53 новых случая коронавируса (сутками ранее число новых зараженных составило 75 человек). 3

Политика Маулен Ашимбаев стал новым спикером сената Казахстана Новым спикером сената (верхней палаты) парламента Казахстана избран Маулен Ашимбаев, занявший вакантное после Дариги Назарбаевой место сенатора, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента республики Берик Курмангали.

Здоровье Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса. 384

Общество Более 600 тыс. человек зарегистрировались на «Бессмертный полк онлайн» Более 600 тысяч человек в течение недели подали анкеты для регистрации на акцию "Бессмертный полк онлайн", сообщают организаторы.

Авто Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной В России последние недели на стоимость автомобилей значительное влияние оказывает не только экономический кризис, но и самоизоляция. 28

Наука Дефицит витамина D повышает риск развития тяжелой формы коронавируса Американские специалисты установили, что при остром дефиците витамина D у человека примерно на 15% возрастает риск развития тяжелой формы коронавируса в случае заражения. 3

Политика Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. 4,5K

Общество У спикера парламента Ленинградской области выявили коронавирус Спикер Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин ушел на самоизоляцию из-за предварительного положительного теста на коронавирусную инфекцию, сообщил РИА Новости представитель областного парламента. 5

Политика В Москве состоялась репетиция воздушной части парада Победы Свыше 70 боевых вертолетов и самолетов пролетели над Москвой в понедельник в ходе репетиции авиационного парада в честь Дня Победы, передает корреспондент ТАСС. 676

Футбол Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей". 1,2K

Здоровье В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России На сегодняшний день распространение коронавируса идет уже внутри страны и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. 409