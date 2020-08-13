Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы
Специалистам американских спецслужб якобы удалось установить, что хакеры Fancy Bear используют некую программу под названием Drovorub, которая позволяет загружать и скачивать файлы с компьютера потенциальной жертвы, получать сведения об онлайн-активности с этого устройства и задавать компьютеру разные задачи.В источнике
С чего всё началось
Агентство национальной безопасности США и Федеральное бюро расследований опубликовали отчет
, в котором обвинили Россию в создании и запуске нового вируса под названием Drovorub.
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