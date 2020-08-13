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Газета.Ru
Газета.Ru

Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Специалистам американских спецслужб якобы удалось установить, что хакеры Fancy Bear используют некую программу под названием Drovorub, которая позволяет загружать и скачивать файлы с компьютера потенциальной жертвы, получать сведения об онлайн-активности с этого устройства и задавать компьютеру разные задачи.В источнике
С чего всё началось
Агентство национальной безопасности США и Федеральное бюро расследований опубликовали отчет
, в котором обвинили Россию в создании и запуске нового вируса под названием Drovorub.
РБКвчера в 15:09
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RT на русском

Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании угрожающей Пентагону программы

RT на русскомвчера в 15:59
РИА Новости

Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании угрожающей Пентагону программы

РИА Новостивчера в 13:49
Коммерсантъ

Спецслужбы США сообщили об угрозе Пентагону от программы Fancy Bear

Коммерсантъвчера в 15:52
Газета.Ru

Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Газета.Ruвчера в 15:20
РБК

США обвинили Россию в запуске нового вируса Drovorub

РБКвчера в 15:09
Lenta.ru

США обвинили Россию в запуске нового вируса

Lenta.ruвчера в 15:55
ТАСС

Спецслужбы США обвинили Fancy Bear в создании нового компьютерного вируса

ТАССвчера в 13:21

Двух жителей Латвии задержали во время акций протеста в Белоруссии

Министерство иностранных дел Латвии получило информацию о том, что во время акций протеста в Белоруссии были задержаны два жителя Латвии, сообщил журналистам в четверг глава МИД балтийской республики Эдгарс Ринкевич.
РИА Новости18:24

Зак Снайдер показал новый кадр битвы против Супермена из «Лиги справедливости»

Недавно постановщик показал в своем Twitter-аккаунте изображение из монтажной комнаты дорогостоящего блокбастера, на котором запечатлен процесс цветокоррекции сцены битвы против воскрешенного из мертвых Супермена (Генри Кавилл).
Киноафиша России12 августа в 07:24
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
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CNN: Пентагон создаст группу для расследования случаев появления НЛО

Министерство обороны США формирует целевую группу для расследования и изучения случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО), которые наблюдали американские военные летчики.
Российская газета19:11
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Мэр Жодино отказался отвечать протестующим на вопрос о своей отставке

Один из протестующих спросил господина Заблоцкого, знал ли тот о тех жестоких задержаниях случайных прохожих, которые проводят в городе силовики в дни после объявления результатов президентских выборов.
Коммерсантъвчера в 14:59
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Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новостивчера в 10:32
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