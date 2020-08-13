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Газета.Ru
Газета.Ru

Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Специалистам американских спецслужб якобы удалось установить, что хакеры Fancy Bear используют некую программу под названием Drovorub, которая позволяет загружать и скачивать файлы с компьютера потенциальной жертвы, получать сведения об онлайн-активности с этого устройства и задавать компьютеру разные задачи.В источнике
С чего всё началось
Агентство национальной безопасности США и Федеральное бюро расследований опубликовали отчет
, в котором обвинили Россию в создании и запуске нового вируса под названием Drovorub.
РБКвчера в 15:09
Подробнее о событии
RT на русском

Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании угрожающей Пентагону программы

RT на русскомвчера в 15:59
Lenta.ru

США обвинили Россию в запуске нового вируса

Lenta.ruвчера в 15:55
ТАСС

Спецслужбы США обвинили Fancy Bear в создании нового компьютерного вируса

ТАССвчера в 13:21
Газета.Ru

Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Газета.Ruвчера в 15:20
РБК

США обвинили Россию в запуске нового вируса Drovorub

РБКвчера в 15:09
РИА Новости

США обвинили российскую разведку в разработке шпионской программы

РИА Новостивчера в 13:49
Коммерсантъ

Спецслужбы США сообщили об угрозе Пентагону от программы Fancy Bear

Коммерсантъвчера в 15:52

Глава пула журналистов президента Белоруссии уволился с госканала ОНТ

Увольнение журналиста Дмитрия Семченко, являющегося главой президентского пула журналистов в Белоруссии, с телеканала ОНТ подтвердила его супруга, 13 августа передал Telegram-канал The Village.
Глава пула журналистов президента Белоруссии уволился с госканала ОНТ
ИА Красная Веснавчера в 14:05
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В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными

Задержанные во время протестных акций в Минске граждане не подвергались издевательствам, заявил заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков, передает «РИА Новости».
Известия00:13
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Медовый спас: как правильно называть праздник и что нельзя делать

В преддверии 14 августа интернет начинает пестрить заголовками, где в разных вариациях повторяется простенькая мысль: "14 августа православные отмечают Медовый спас", и дальше нам талдычат про мед и про то, что можно приготовить из освященного в этот день продукта пчеловодства.
Российская газета17:50
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Депутат Рады заявил об уничтожении предприятия «Мотор Сич»

Замглавы комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике Александр Дубинский заявил, что экс-президент и генеральный конструктор украинского предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев пытается уничтожить завод.
Газета.Ru21:37
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке

Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке Израиль впервые за четверть века договорился о полномасштабной нормализации отношений с арабской страной — ОАЭ.
Коммерсантъвчера в 15:22
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96 случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе

Новые случаи инфицирования зафиксированы в Кемерове (41), Новокузнецке (27), Междуреченске (12), Прокопьевске (9), Гурьевском МО (2), Кемеровском МО (2), Новокузнецком МР (1), Таштагольском МР (1), Яшкинском МО (1). На 14 августа в Кузбассе у 4 926 человек подтверждено заражения коронавирусом.
Kursk.com01:39
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
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В нескольких регионах ожидается аномально теплая погода

Температура выше нормы ожидается в ближайшие дни в Тюменской области, Красноярском крае и нескольких регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ01:01