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Газета.Ru
Газета.Ru

Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Специалистам американских спецслужб якобы удалось установить, что хакеры Fancy Bear используют некую программу под названием Drovorub, которая позволяет загружать и скачивать файлы с компьютера потенциальной жертвы, получать сведения об онлайн-активности с этого устройства и задавать компьютеру разные задачи.В источнике
С чего всё началось
Агентство национальной безопасности США и Федеральное бюро расследований опубликовали отчет
, в котором обвинили Россию в создании и запуске нового вируса под названием Drovorub.
РБКвчера в 15:09
Подробнее о событии
РБК

США обвинили Россию в запуске нового вируса Drovorub

РБКвчера в 15:09
Lenta.ru

США обвинили Россию в запуске нового вируса

Lenta.ruвчера в 15:55
Коммерсантъ

Спецслужбы США сообщили об угрозе Пентагону от программы Fancy Bear

Коммерсантъвчера в 15:52
Газета.Ru

Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Газета.Ruвчера в 15:20
RT на русском

Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании угрожающей Пентагону программы

RT на русскомвчера в 15:59
РИА Новости

Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании угрожающей Пентагону программы

РИА Новостивчера в 13:49
ТАСС

Спецслужбы США обвинили Fancy Bear в создании нового компьютерного вируса

ТАССвчера в 13:21

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
РБКвчера в 07:17
2,2K

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомостивчера в 08:54
1,2K

Помпео заявил, что США могут ввести санкции в отношении Белоруссии

Помпео отметил, что Вашингтон намерен добиться хорошего не только для США, но и для белорусского народа, в многостороннем формате, вне зависимости от того, будут ли это санкции или решения о поставках нефти.
Аргументы неделивчера в 00:15
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Главного тренера «Рубина» Слуцкого отстранили на два матча

Главного тренера казанского футбольного клуба "Рубин" Леонида Слуцкого дисквалифицировали на два матча за оскорбление судей в перерыве матча 1-го тура "Тинькофф – Российской премьер-лиги" с "Локомотивом" (0:2).
Известия20:00

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
1,1K

Мишустин поручил Минэнерго внести проект по энерготарифам в ДФО

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минэнерго России внести до 1 сентября на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе, передаёт РИА Новости.
RT на русском21:58
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Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новостивчера в 04:27
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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