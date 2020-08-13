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Газета.Ru
Газета.Ru

Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Специалистам американских спецслужб якобы удалось установить, что хакеры Fancy Bear используют некую программу под названием Drovorub, которая позволяет загружать и скачивать файлы с компьютера потенциальной жертвы, получать сведения об онлайн-активности с этого устройства и задавать компьютеру разные задачи.В источнике
С чего всё началось
Агентство национальной безопасности США и Федеральное бюро расследований опубликовали отчет
, в котором обвинили Россию в создании и запуске нового вируса под названием Drovorub.
РБКвчера в 15:09
Подробнее о событии
RT на русском

Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании угрожающей Пентагону программы

RT на русскомвчера в 15:59
Lenta.ru

США обвинили Россию в запуске нового вируса

Lenta.ruвчера в 15:55
ТАСС

Спецслужбы США обвинили Fancy Bear в создании нового компьютерного вируса

ТАССвчера в 13:21
Газета.Ru

Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Газета.Ruвчера в 15:20
РБК

США обвинили Россию в запуске нового вируса Drovorub

РБКвчера в 15:09
РИА Новости

Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании угрожающей Пентагону программы

РИА Новостивчера в 13:49
Коммерсантъ

Спецслужбы США сообщили об угрозе Пентагону от программы Fancy Bear

Коммерсантъвчера в 15:52

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко
Lenta.ruвчера в 10:21
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Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке

Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке Израиль впервые за четверть века договорился о полномасштабной нормализации отношений с арабской страной — ОАЭ.
Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке
Коммерсантъвчера в 15:22
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Власти США обвинили Йельский университет в дискриминации белых

«Для подавляющего большинства абитуриентов из числа американцев азиатского происхождения и белых вероятность поступления составляет от одной четвертой до одной десятой по сравнению с заявителями-афроамериканцами с такими же академическими достижениями», — сказано в заявлении.
Телеканал 360°19:43
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Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
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«Бабушка легкого поведения» получит приквел

МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 12 августа в Москве стартовали съемки комедии «Прабабушка легкого поведения», приквела комедийной франшизы «Бабушка легкого поведения» от продюсеров Александра Реввы и Марюса Вайсберга.
Кинобизнес сегоднявчера в 09:29
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Эстония одобрила планы США ввести санкции против «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу одобрил планы США ввести санкции в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве российского газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ruвчера в 15:23
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У футболиста Смолова украли часы за 300 тысяч евро в клубе Барселоны

После поединка "Сельты" с "Эспаньолом" в последнем туре Примеры Смолов вместе с друзьями отдыхал в ночном клубе Барселоны, где группа молодых людей украла у Смолова часы, стоимость которых оценивается в 300 тысяч евро.
Vprognoze.ruвчера в 03:41
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Бывшего директора банка на Сахалине будут судить за мошенничество

Органами предварительного следствия установлено, что злоумышленница, являясь директором банка, используя свое служебное положение, открывала расчетные счета на неосведомленных клиентов банка, а выдача денежных средств осуществлялась ее соучастникам, в результате чего банку причинен ущерб на общую сумму более 22 млн рублей.
Сахалин.Инфо20:19