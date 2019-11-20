Политика

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Bernd von Jutrczenka / Global Look Press Глава Сербии Александар Вучич поручил сотрудникам спецслужб страны проверить сообщения СМИ о попытках вербовки офицера гражданином РФ. Об этом заявила премьер-министр страны Ана Брнабич.
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Спецслужбы Сербии проверят сообщения о попытках вербовки военного гражданином России

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