Политика

РЕН ТВРЕН ТВСпецслужбы Сербии проверят сообщения о попытках вербовки военного

Bernd von Jutrczenka / Global Look Press Глава Сербии Александар Вучич поручил сотрудникам спецслужб страны проверить сообщения СМИ о попытках вербовки офицера гражданином РФ. Об этом заявила премьер-министр страны Ана Брнабич.
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Спецслужбы Сербии проверят сообщения о попытках вербовки военного гражданином России

ТАСС07:26

В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России

Lenta.ru09:52

Президент Сербии поручил расследовать информацию о вербовке «российскими шпионами» высокопоставленного чиновника

Эхо Москвы20:09

Вучич поручил проверить данные о вербовки россиянином военного Сербии

Московский Комсомолец09:25

В Сербии разгорелся шпионский скандал из-за России

Газета.Ru12:54

Вучич потребовал проверить данные о вербовке военного «россиянином»

РБК14:10

В Сербии проверят сообщения о «вербовке» офицера российским военным

РИА Новости14:42
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 23:14, Вашингтон
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Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября

Волгоградская правда 22:18
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Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
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Общество

Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в истории России

Уровень безработицы в России достиг самого низкого в современной истории государства уровня, составив за январь-сентябрь 4,6% экономически активного населения.
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Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).
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Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 19:53
Общество

Для российских водителей могут ввести внеочередной медосмотр

Водителю придется пройти внеочередное освидетельствование у профильного врача - на это ему дадут один месяц.
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Политика

Зеленский прокомментировал приглашение Назарбаева на встречу с Путиным

Ранее в ноябре агентство Reuters сообщило, что Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане.
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Правительство ждет, что россияне добровольно внесут в бюджет триллион рублей на пенсии

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Экономика

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В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении.
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На Украине обвинили Россию в краже унитазов с возвращенных кораблей

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Политика

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Американский сенатор-республиканец Тед Круз утверждает, что санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", якобы могут существенно задержать его запуск.
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Про бешенство в Амурской области снимут фильм

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Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

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Как ранее сообщали «НовостиВолгорада.ру», бывалым автомобилистам и кандидатам в водители теперь нужно будет сдавать анализы мочи на психоактивные вещества и крови на CDT - показатель хронического алкоголизма.
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Зеленский открыл мост в Донбассе и смутился из-за флагов ЛНР

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Как сообщается на сайте УЕФА, это связано с инцидентом с футболистом сборной Бельгии Дедриком Боята в матче отборочного турнира чемпионата Европы с командой России 16 ноября в Санкт-Петербурге (4:1).
Известия 21:13
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Кремль назвал неприемлемым требование Эстонии вернуть часть территории

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Шесть украинских военных получили ранения за прошедшие сутки, говорится в сообщении Операции Объединенных сил (ООС).
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